Quách Thu Phương: Tôi nói với anh Mạnh Hà "nhân vật em cũng cần được chữa lành"

Chiều 4/12, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội ra mắt bộ phim truyền hình Phù Sa Ngọt với sự tham gia của ê-kíp gồm đạo diễn Mạnh Hà, NSƯT Quách Thu Phương, NSND Tiến Đạt, diễn viên Linh Sơn, diễn viên Phương Anh...

Ekip làm phim chia sẻ tại buổi ra mắt.

Phù Sa Ngọt lấy bối cảnh đời sống ven sông Hồng - khắc họa đời sống cư dân xóm Bến qua những chi tiết đời thường giản dị như bãi bồi, phiên chợ, tiếng máy đóng thuyền hay những bữa cơm... Không khí mộc mạc ấy hòa quyện với nhịp sống đô thị hiện đại, tạo nên bức tranh đối lập nhưng liền mạch, nơi con người vừa gìn giữ ký ức dòng sông vừa bước qua ngưỡng cửa của một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ khi những bãi bờ hoang sơ dần được thay thế bởi các khu đô thị, khu sinh thái và cảnh quan mới mở ra cơ hội phát triển.

Bộ phim cũng là một phần trong hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng – biểu tượng của sức bật Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.

Đạo diễn Mạnh Hà lựa chọn cách kể nhẹ nhàng, giàu chất thơ, tập trung vào vẻ đẹp dung dị của nếp sống ven sông và tinh thần bền bỉ của cộng đồng xóm Bến. Không chỉ phản ánh sự đổi thay giữa quá khứ và hiện tại, bộ phim còn tôn vinh những giá trị cảm xúc gắn kết con người với sông Hồng – linh mạch văn hóa, kinh tế và sinh thái của Thủ đô.

Diễn viên Quách Thu Phương.

Chia sẻ về vai diễn tại buổi ra mắt, diễn viên Quách Thu Phương nói: "Trước đây tôi từng tham gia phim của Đài Hà Nội nhưng bị ngắt quãng gần 30 năm. Cũng có chút hụt hẫng nhất định nhưng lần này may mắn cũng giống như tên bộ phim Phù sa ngọt rất là ngọt ngào. Trong phim, tôi được giao nhân vật với bản thân mình tôi thấy khá phù hợp là một người mẹ".

Quách Thu Phương cũng bày tỏ mong muốn xin đạo diễn và biên tập cho nhân vật của mình thêm nhiều "mong muốn" nữa.

"Tôi nghĩ, nhân vật của mình cũng giống như một dấu chấm trong cái bảng mầu vậy. Nó cũng là màu sắc để tạo nên bức tranh hoàn hảo cho Phù sa ngọt. Tôi đảm nhận vai cô Hồng cũng là nhân vật muốn được chữa lành khi đến cái xóm Bến. Cô Hồng thấy hạnh phúc và nhận ra xung quanh có rất nhiều tình thương để bản thân không còn cực đoan nữa.

Nhân đây, tôi cũng gửi lời tới đạo diễn, biên kịch rằng thật sự, tôi còn rất nhiều mong muốn cho nhân vật này. Tôi cũng nói với anh Mạnh Hà rằng "anh ơi, anh bảo với biên kịch cho em thêm một chút nữa đi chứ nhân vật em cũng cần được chữa lành lắm".

Ekip thực hiện phim.

Phát biểu tại họp báo, Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm – Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội – cho biết năm 2025, Đài Hà Nội thực hiện bốn bộ phim với bốn đề tài: lịch sử – cách mạng, an ninh mạng, huyền tích dân gian và đời sống đương đại. Trong đó, Phù Sa Ngọt là tác phẩm gần gũi nhất nhưng không hề “nhạt nhòa”, mà chứa đựng chiều sâu cảm xúc, phản ánh tinh tế dòng chảy đời sống Thủ đô và những giá trị bền vững được bồi đắp qua từng lớp phù sa.

Bộ phim truyền hình Phù Sa Ngọt dài 55 tập, phát sóng lúc 20h hằng ngày trên kênh H2.