Quách Thành Danh ủng hộ vợ lên chức "bà chủ" ở TP.HCM

"Tôi luôn muốn vợ có điều kiện tốt nhất để theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp riêng bên cạnh nội trợ, chăm sóc con cái", Quách Thành Danh chia sẻ.

Mới đây, vợ ca sĩ Quách Thành Danh lên chức "bà chủ" một cơ sở làm đẹp riêng tại phường Xuân Hòa, TP HCM. Buổi lễ khai trương có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ như: Ca sĩ Lương Gia Huy, vợ chồng nhạc sĩ Khánh Đơn, Thanh Hằng, Ngọc Huyền.

Vợ chồng Khánh Đơn (bên trái) đến chúc mừng vợ chồng Quách Thành Danh (bên phải).

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền có mặt tại sự kiện.

Nam ca sĩ cho biết vợ anh - Bảo Ngọc - chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực này vì thích làm đẹp, am hiểu và nhìn thấy nhiều tiềm năng. Anh luôn ủng hộ đam mê của vợ đồng thời chia sẻ, góp ý để cô đưa ra quyết định đúng đắn hơn.

"Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là sự tin tưởng và ủng hộ. Tôi luôn muốn vợ có điều kiện tốt nhất để theo đuổi đam mê và phát triển sự nghiệp riêng bên cạnh nội trợ, chăm sóc con cái", anh nói.

Dù gia đình có nền tảng kinh tế tốt, từ khi trở về từ Mỹ, Bảo Ngọc liên tục đầu tư kinh doanh. Theo Quách Thành Danh, với cô, kinh doanh không chỉ để kiếm tiền mà còn là niềm vui, cách khẳng định giá trị bản thân. "Tôi rất trân trọng sự độc lập, năng động và tinh thần cầu tiến đó", anh nói.

Thừa nhận có lo lắng vì kinh doanh luôn đi kèm rủi ro, nam ca sĩ vẫn tin tưởng vợ, miễn các quyết định được cân nhắc kỹ và có kế hoạch rõ ràng. Để cân bằng giữa công việc và gia đình, hai vợ chồng sắp xếp lịch trình vừa hỗ trợ lẫn nhau, vừa thay phiên chăm lo cho tổ ấm.

Gia đình hạnh phúc của Quách Thành Danh.

Về phía Bảo Ngọc, cô tự tin vì từng nhiều lần kinh doanh ngành làm đẹp ở cả Mỹ lẫn Việt Nam. Trước khi trở thành bà chủ, cô đã dành thời gian học hỏi, nghiên cứu thị hiếu khách hàng và chọn lọc công nghệ phù hợp. Có chồng tiếp sức, cô thấy việc kinh doanh không khó khăn, thậm chí hứa hẹn thành công.

Quách Thành Danh, 48 tuổi, tên thật là Văn Thanh Tùng, được khán giả yêu thích qua hit Tôi là tôi. Nghệ sĩ phát hành nhiều album, tham gia cuộc thi "Hãy nghe tôi hát 2016" và vào vòng chung kết. Anh từng là gương mặt quen thuộc của các sân khấu âm nhạc, nhất là các tỉnh miền Tây.

Bảo Ngọc kém Quách Thành Danh tám tuổi, từng đóng MV của chồng rồi nên duyên cùng anh. Cả hai sinh được 5 người con lần lượt là An Nhiên, Hạo Nhiên, Mộc Nhiên, Phúc Nhiên và Tuấn Nhiên. Bốn bé lớn đều đang học trường quốc tế ở TP HCM, tỏ ra có khiếu nghệ thuật, nhiều lần cùng bố mẹ xuất hiện trên truyền hình.