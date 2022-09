Quách Ngọc Tuyên: “Cái sai của tôi là đặt niềm tin nhầm người”

Quách Ngọc Tuyên là cái tên và gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ 7 qua nhiều vai diễn. Trong suốt sự nghiệp của mình, từ lúc chập chững làm nghề với nhiều gian khó tới ngày hôm nay, khi đã thành danh, chưa bao giờ Quách Ngọc Tuyên ngừng cố gắng.

Bên cạnh những phận đời, những vai diễn đa sắc, đa tính cách, Quách Ngọc Tuyên ngoài đời là một anh chàng chân thật, hiền lành và luôn hết mình vì những người xung quanh. Nhờ tính cách đó, nam diễn viên người Long An được rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè, khán giả yêu mến.

Tuy nhiên, cũng chính sự nhiệt tình và thương người mà Quách Ngọc Tuyên gặp sự cố. Khi niềm tin đặt sai chỗ, khi niềm tin đặt nhầm người thì hậu quả là khôn lường.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên (ảnh trong bài do NVCC)

"Nhà sản xuất phải bảo vệ vai diễn cho tôi"

Vừa xuất hiện trong phim điện ảnh "Vô diện sát nhân" cách đây chưa lâu, Quách Ngọc Tuyên lại liên tục góp mặt trong nhiều dự án khác. Hiện tại, anh đang tham gia một phim sitcom về đề tài gia đình khá hài hước và dễ thương với độ dài 52 tập.

Nhìn số lượng công việc liên tiếp của Quách Ngọc Tuyên trong thời gian qua, nhiều người thầm nghĩ, anh được Tổ thương. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Quách Ngọc Tuyên tiết lộ, thời gian qua, anh gặp không ít trắc trở. Ngay cả việc có được vai diễn trong dự án sitcom 52 tập vừa kể trên cũng là một câu chuyện đầy thử thách.

"Chia sẻ thật với bạn, ban đầu nhà sản xuất chọn tôi vì họ đã xem tôi diễn nhiều dạng vai, biết lực diễn của tôi. Tuy nhiên, khi đưa danh sách diễn viên lên đài duyệt thì đài khá đắn đo. Nhà sản xuất phải thuyết phục khá nhiều thì tôi mới được giao vài này", Quách Ngọc Tuyên tâm sự.

Quách Ngọc Tuyên và NSƯT Trịnh Kim Chi trên phim trường.

Dù đi phim liên tục nhưng Quách Ngọc Tuyên cho biết, đằng sau sự thuận lợi đó là khá nhiều trở ngại...

Lý do khiến đài đắn đo khi nhà sản xuất chọn nam diễn viên người Long An là vì họ sợ cái tên Quách Ngọc Tuyên còn nhạy cảm sau vụ ồn ào từ thiện mà anh vô tình dính phải hồi đầu năm, dù rất tin tưởng vào khả năng diễn xuất. May mắn là nhà sản xuất cương quyết bảo vệ vai diễn này cho Quách Ngọc Tuyên.

Bản thân anh sau khi biết chuyện, dù có buồn nhưng anh tâm niệm sẽ cố gắng làm thật tốt để những người có ý kiến trái ngược, họ thấy tin tưởng và ủng hộ mình hơn.

Quách Ngọc Tuyên tiết lộ, không chỉ ở dự án này, những dự án khác của anh cũng bị ảnh hưởng khá nhiều từ ồn ào từ thiện hồi đầu năm.

Quách Ngọc Tuyên kể: "Web drama "3 chú út" mà tôi phát hành gần đây, có một số người comment không được vui lắm. Tôi không biết mấy bạn, mấy anh chị đó có nắm được thông tin chính xác về vụ việc, hay đã hiểu rõ câu chuyện chưa.

Bởi vì chính tôi là người nhờ cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra rõ vụ việc để trả lại sự minh bạch cho mình. Tuy nhiên, sau khi sự việc kết thúc, tôi vẫn nhận những comment chỉ trích.

Không chỉ facebook của tôi mà facebook của đồng nghiệp, mỗi khi anh chị em chụp hình đăng lên, thấy có tôi là 1, 2 người vẫn vào comment… cà khịa. Thật sự tôi rất buồn".

Anh may mắn được nhà sản xuất và đồng nghiệp quý mến về lực diễn cũng như thái độ chuyên nghiệp trong công việc

Nên sóng gió cũng được làm nhẹ bớt...

"Niềm tin đặt nhầm người, sai chỗ cũng là một tội ác"

Quách Ngọc Tuyên đã nói như thế khi ngồi nghĩ lại câu chuyện từ thiện hồi đầu năm. Anh kể, vì vụ việc này mà anh mất nhiều hợp đồng quảng cáo.

Kể từ khi lập gia đình, Quách Ngọc Tuyên được nhiều nhãn hàng yêu mến, book show quảng cáo về sữa, đồ gia dụng. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, anh mất khá nhiều hợp đồng.

Có những nhãn hàng đang hợp tác với Quách Ngọc Tuyên thì ngừng lại. Nhãn hàng mới thì e dè vì họ nhạy cảm với những comment chỉ trách gương mặt thương hiệu của mình.

Quách Ngọc Tuyên thẳng thắn thừa nhận thiệt hại mà mình đang gặp phải: "Thật sự, tôi rất buồn vì nghệ sĩ sống nhờ các hợp đồng quảng cáo như vậy. Phải chi mình làm sai, làm bậy thì bị chỉ trích cũng đáng.

Đằng này, tôi không làm gì hết nhưng công việc, cuộc sống đều bị ảnh hưởng mặc cho mọi chuyện đã được minh bạch bởi các cơ quan chức năng, bản thân tôi ngay thời điểm đó đã giải quyết một cách rõ ràng.

Những comment chỉ trích tôi không nhiều, đâu đó lác đài vài ba comment như vậy nhưng thú thật là tôi buồn và nó ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của tôi", Quách Ngọc Tuyên nói.

Dù vậy, những thiệt hại về tinh thần, vật chất mà Quách Ngọc Tuyên đang gặp phải khiến anh rất buồn.

Anh cũng nói thêm: "Tôi biết mình sai và nhận ra cái sai của mình trong chuyện này. Tôi nói ra không phải để biện minh, than thở hay xin xỏ cái gì. Cái sai của tôi là đặt niềm tin nhầm người. Khi mình đặt niềm tin sai chỗ cũng là một tội ác.

Ác với khán giả, ác với những người yêu quý và gửi niềm tin cho mình. Bởi lẽ khán giả tin tôi quá nên khi biết là thông tin không đúng sự thật, họ bị hụt hẫng, tổn thương và tôi phải có một phần trách nhiệm trong chuyện đó.

Sau đó là ác với chính mình vì chuyện đó ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề cơm áo gạo tiền, công việc, cuộc sống của bản thân".