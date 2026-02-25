Quá thương tâm: Nam diễn viên truyền hình qua đời sau 12 ngày bị đột quỵ

Ngày 25/2, tờ Sina đưa tin showbiz Hong Kong (Trung Quốc) đón nhận tin buồn ngay đầu năm khi nam diễn viên Du Phiêu được xác nhận đã qua đời ở tuổi 57. Du Phiêu mất vì đột quỵ. Theo gia đình, vào ngày 12/2, khi đang gặp khách hàng ở văn phòng công ty, cựu diễn viên của đài TVB cảm thấy choáng váng, cơ thể đột nhiên mất sức không khỏe. Du Phiêu đã cố gắng nhờ bạn thân Hoàng Văn Tiêu gọi xe cấp cứu. Tuy nhiên, trước khi đến bệnh viện, tài tử này đang rơi vào trạng thái bán hôn mê, nguy kịch.

Tại bệnh viện, Du Phiêu được chẩn đoán bị xuất huyết não. Đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa cho nam diễn viên. Đáng tiếc, Du Phiêu không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 22h ngày 24/2. Sự ra đi của ngôi sao phim Đại Thời Đại để lại niềm tiếc thương lớn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Vợ và 2 con của Du Phiêu được cho biết đang vô cùng đau buồn, chưa thể chấp nhận được việc người chồng, người cha mẫu mực đã ra đi.

Nam diễn viên Du Phiêu qua đời ở tuổi 57 để lại niềm tiếc thương vô hạn. Ảnh: HK01.

Du Phiêu từng là diễn viên trực thuộc đài truyền hình hàng đầu TVB. Trong hơn 2 thập kỷ theo đuổi nghiệp diễn, Du Phiêu đã tham gia hơn 100 bộ phim truyền hình. Nam diễn viên chủ yếu đóng vai phụ xã hội đen hoặc tội phạm nên được khán giả gọi với biệt danh "gã du đãng chuyên trị sóng giờ vàng". Vai diễn đáng nhớ nhất của Du Phiêu là người bán báo lương thiện, trượng nghĩa trong bộ phim Đại Thời Đại.

Du Phiêu đã tham gia diễn xuất trong hơn 100 bộ phim truyền hình. Ảnh: HK01.

Năm 2012, Du Phiêu rời TVB, tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để chuyên tâm kinh doanh. Nam diễn viên đã cùng bạn bè thành lập công ty công ty kỹ thuật môi trường, chủ yếu làm dịch vụ khử formaldehyde và làm đại lý phân phối sản phẩm kháng khuẩn. Những năm gần đây, công việc kinh doanh của Du Phiêu phát triển rất tốt. Sản phẩm kháng khuẩn do ông làm đại lý độc quyền tại Trung Quốc, Hong Kong và Macau (Trung Quốc) từng có thời điểm cháy hàng, và được bán ra với giá 700 HKD/chai 100 ml (hơn 2,3 triệu đồng).

Nam diễn viên bỏ showbiz để tập trung kinh doanh công ty công ty kỹ thuật môi trường, chủ yếu làm dịch vụ khử formaldehyde và làm đại lý phân phối sản phẩm kháng khuẩn. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sina, Sohu, HK01



