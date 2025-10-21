Qua thời ‘kèm lạc’ tới nửa tỷ, Toyota Prado nay giảm giá tại đại lý: Thực tế còn 3,43 tỷ đồng, lý do đến từ một điều dễ hiểu

Toyota Land Cruiser Prado đời mới từng tạo nên cơn sốt khi mới về Việt Nam. Ảnh: Hoàng Dũng

Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới (LC250) ra mắt Việt Nam hồi tháng 10/2024 và ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng trong nước.

"Độ hot" lớn đến nỗi người tiêu dùng sẵn sàng chi thêm hàng trăm triệu đồng để có được một suất nhận xe sớm. Thậm chí, một tư vấn bán hàng đại lý chính hãng còn cho biết, trong giai đoạn tháng 12/2024-3/2025, người muốn mua xe phải chấp nhận "kèm lạc" khi phải chi thêm 300-500 triệu đồng để có xe.

Toyota Land Cruiser Prado từng được rất nhiều người quan tâm và sẵn sàng chi thêm 300-500 triệu đồng để nhận xe sớm. Ảnh: Đình Nam

Tuy nhiên, tình trạng này không kéo dài lâu và đã dừng lại vào khoảng quý 2/2025. Ngược lại, LC250 hiện còn nhận được khuyến mãi từ các đơn vị bán hàng. Tham khảo một đại lý Toyota chính hãng tại Hà Nội, khách mua LC250 thời điểm này sẽ được tặng thêm phần quà là 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 35 triệu đồng.

Trong khi đó, nhiều salon tư nhân cũng đang rao bán những chiếc LC250 đi kèm mức giảm 50 triệu đồng tiền mặt. Như vậy, giá bán thực tế của Land Cruiser Prado giảm từ 3,48 tỷ đồng xuống chỉ còn 3,43 tỷ đồng tại các salon tư nhân.

Tất cả những chiếc xe từ đại lý chính hãng và salon tư nhân đều được được giới thiệu tình trạng là mới 100%. Thông tin còn cho biết số lượng xe còn lại không nhiều, chủ yếu gồm 2 màu đen và trắng.

Một số đại lý tư nhân đang áp dụng giảm giá 50 triệu đồng đối với những chiếc LC250 hoàn toàn mới. Ảnh: Lê Minh Thành

Lý giải vấn đề này, giới kinh doanh cho biết thời gian từ hết quý 2/2025 cho đến nay, nhu cầu của khách hàng đối với Land Cruiser Prado đã giảm, không còn nhiều như thời điêm cuối năm 2024, đầu năm 2025.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của Land Cruiser Prado đang có dấu hiệu giảm nhẹ ở quý 3/2025. Kết quả của VAMA cho thấy từ đầu năm đến nay, mẫu xe này đạt doanh số tốt vào tháng 3-4/2025 khi lần lượt đạt 80 chiếc và 76 chiếc. Nhưng trong 3 tháng gần nhất, con số chỉ là 53-57-56 chiếc bán ra. Tổng kết 3 quý đầu năm 2025, tổng số xe bán ra đạt 481 chiếc trên toàn quốc.

Diễn biến doanh số bán hàng của LC250 từ tháng 11/2024 cho đến nay. Nguồn số liệu: VAMA

Toyota Land Cruiser Prado 2024-2025 là thế hệ thứ 5 của mẫu SUV này. Toyota Land Cruiser Prado 2024 khác biệt hoàn toàn từ ngoài vào trong so với thế hệ cũ khi sở hữu thiết kế vuông vức. Tại Việt Nam, xe được phân phối với kiểu thiết kế lưới tản nhiệt nan dọc và cụm đèn chiếu sáng LED toàn phần hình chữ nhật. Trong khi tại một số thị trường quốc tế, mẫu SUV này có thêm kiểu đèn pha tròn và lưới tản nhiệt ô lưới.

Vô lăng thiết kế theo thiên hướng cổ điển, với dòng chữ “Toyota” đặt chính giữa thay vì logo như thường thấy. Mẫu xe này có sẵn tính năng sưởi tay lái và HUD. Phía sau tay lái là một màn hình điện tử cỡ lớn, kích thước 12,3 inch đóng vai trò là đồng hồ tốc độ.

Nội thất Toyota Land Cruiser Prado mới hiện đại hơn hẳn đời cũ. Ảnh: Hoàng Dũng

Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 12,3 inch, kết nối điện thoại thông minh không dây. Chất lượng hiển thị sắc nét, độ phản hồi nhanh nhạy là điểm cộng của màn hình này. Hệ thống âm thanh tiêu chuẩn trên Prado là 14 loa JBL.

Land Cruiser Prado tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 2.4L tăng áp, cho công suất 267 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Xe trang bị hệ dẫn động 2 cầu và hộp số tự động 8 cấp.

Một số hình ảnh Toyota Land Cruiser Prado tại đại lý: