Qua Tết Dương lịch, 5 con giáp này như được "thay máu": Xui xẻo bay biến, thần thái phát sáng, làm đâu thắng đó

Những ngày cuối cùng của năm cũ, không khí lễ hội đã len lỏi khắp phố phường. Trong khi dòng người hối hả tổng kết năm cũ, có những người vẫn còn đang loay hoay với những nốt trầm của vận hạn, cảm giác như mình vừa trải qua một năm "sao quả tạ" chiếu mệnh. Nhưng cuộc đời vốn dĩ công bằng, sau cơn mưa trời lại sáng, và sau những ngày trầy trật là lúc vận may gõ cửa.

Tử vi dự báo, ngay khi bước qua thềm năm mới Dương lịch, có 5 con giáp sẽ cảm nhận được sự chuyển mình kỳ diệu. Không còn là cái vẻ ủ rũ, bế tắc của ngày hôm qua, họ như được "thay da đổi thịt", toát ra khí chất rạng ngời của người chiến thắng. Nếu bạn thuộc danh sách dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những món quà bất ngờ mà số phận sắp bù đắp cho bạn.

1. Tuổi Sửu: Tạm biệt những "ổ gà", đường quang không đi mà chạy

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng cần cù, nhưng năm vừa qua có lẽ là một năm thử thách lòng kiên nhẫn của bạn đến cùng cực. Cảm giác như bạn đi đâu cũng vấp, làm gì cũng vướng, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Có những người bạn tuổi Sửu tâm sự rằng, họ làm việc bán mạng nhưng kết quả nhận về toàn là rắc rối: Đối tác "quay xe" phút chót, hàng hóa lỗi hỏng, thị phi từ trên trời rơi xuống. Sự xui xẻo đeo bám dai dẳng khiến con trâu chăm chỉ cũng có lúc muốn buông xuôi vì kiệt sức.

Thế nhưng, phép màu sẽ đến ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Vận thế của bạn xoay chuyển 180 độ, nhưng hố sâu, ổ gà của năm cũ bỗng nhiên được san phẳng. Con đường trước mắt bạn giờ đây rộng thênh thang và trải đầy hoa hồng. Những bế tắc trong công việc được tháo gỡ một cách thần kỳ. Bạn sẽ thấy mình giải quyết vấn đề nhanh gọn, sắc bén hơn hẳn. Ví như chuyện làm ăn, những đối tác từng khiến bạn đau đầu sẽ được thay thế bằng những quý nhân mới, uy tín hơn, sòng phẳng hơn và mang lại lợi nhuận tốt hơn. Đừng rón rén lo sợ nữa, hãy mạnh dạn sải bước, vì giờ đây bạn đi đâu cũng là đường lớn.

2. Tuổi Thìn: Tìm lại hào quang, lời nói hóa "ngọc ngà"

Năm qua, người tuổi Thìn có thể đã trải qua cảm giác bất lực của một "người vô hình". Bạn có năng lực, có ý tưởng, nhưng dường như chẳng ai chịu lắng nghe. Những đề xuất tâm huyết bị gạt bỏ không thương tiếc, những nỗ lực khẳng định bản thân bị ngó lơ, khiến lòng tự trọng của con Rồng bị tổn thương sâu sắc. Bạn hoài nghi chính mình, cảm thấy tiếng nói của mình sao mà nhẹ tựa lông hồng, nói chẳng ai nghe, đe chẳng ai sợ.

Nhưng hãy lau khô những giọt mồ hôi tủi thân ấy đi, vì thời thế của bạn đã tới rồi. Ngay sau khoảnh khắc giao thừa Dương lịch, bạn sẽ thấy vị thế của mình thay đổi rõ rệt. Vẫn là những ý tưởng đó, vẫn là con người đó, nhưng giờ đây khi bạn cất lời, cả tập thể phải im lặng lắng nghe và gật gù tán thưởng. Những đề xuất từng bị chối bỏ nay bỗng được cấp trên phê duyệt trong "một nốt nhạc", thậm chí còn được khen ngợi hết lời. Uy quyền và sức ảnh hưởng của tuổi Thìn quay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bạn không còn phải gồng mình chứng minh, bởi hào quang tự nhiên đã tỏa ra từ chính năng lực được công nhận của bạn.

3. Tuổi Ngọ: Chấm dứt cảnh "dã tràng xe cát", làm 1 hưởng 10

Nếu được dùng một từ để mô tả năm cũ của tuổi Ngọ, có lẽ đó là "bận". Bạn bận rộn tối mắt tối mũi, chân không chạm đất, nhưng trớ trêu thay, cái sự bận rộn đó lại không mang về thành quả tương xứng. Đó là cảm giác của sự nỗ lực trong vô vọng, chạy đua mãi mà vạch đích vẫn xa vời, khách hàng thì khó tính, doanh số thì lẹt đẹt dù bạn đã dốc hết gan ruột. Sự mệt mỏi không chỉ ở thể xác mà còn là sự bào mòn về tinh thần.

Tin vui cho những chú Ngựa chiến là ngay sau Tết Dương lịch, cái dớp "làm nhiều hưởng ít" sẽ hoàn toàn biến mất. Bạn sẽ bước vào giai đoạn "làm chơi ăn thật", hay nói đúng hơn là làm việc thông minh và gặt hái hiệu quả tối đa. Cùng một phương pháp tiếp cận khách hàng, nhưng nếu trước kia bạn bị từ chối thì nay tỷ lệ chốt đơn tăng vọt. Những hạt mầm bạn gieo xuống trong năm cũ giờ đồng loạt nảy mầm, đơm hoa kết trái. Tuổi Ngọ sẽ cảm nhận rõ rệt sự may mắn đang đứng về phía mình, khi mọi nỗ lực bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng, thậm chí vượt ngoài mong đợi.

4. Tuổi Thân: Xua tan mây mù thị phi, kết nối vạn người mê

Người tuổi Thân thông minh, nhanh nhạy, nhưng năm qua lại vướng phải cái lưới vô hình của sự "hiểu lầm". Có những lúc bạn mang ý tốt giúp người, nhưng lại bị suy diễn thành động cơ xấu. Có những lời góp ý chân thành lại bị đồng nghiệp coi là soi mói, ganh ghét. Sự cô đơn trong chính môi trường quen thuộc khiến người tuổi Thân thu mình lại, ngại giao tiếp, ngại sẻ chia vì sợ "làm ơn mắc oán".

Mọi chuyện sẽ khác hẳn khi bước sang năm mới. Bầu trời u ám của những hiểu lầm sẽ được gió xuân thổi bay sạch sẽ. Bạn sẽ thấy các mối quan hệ xung quanh mình bỗng trở nên hài hòa và dễ chịu đến lạ. Những người từng có định kiến với bạn sẽ thay đổi thái độ, họ bắt đầu nhìn nhận và trân trọng sự thấu đáo, sắc sảo của bạn. Những ý kiến đóng góp của tuổi Thân được đón nhận với sự biết ơn và nể phục. Không còn những rào cản vô hình, sự giao tiếp trở nên trơn tru, giúp công việc và cuộc sống của bạn thăng hoa. Bạn lại là chính mình - một chú Khỉ hoạt bát, được mọi người yêu mến.

5. Tuổi Tuất: Người hiền trời không phụ, lộc lá tự tìm về

Tuổi Tuất vốn sống chân thành, tử tế, đôi khi thật thà đến mức chịu thiệt thòi. Năm qua, có lẽ không ít lần bạn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, làm nhiều hưởng ít, công trạng bị người khác nhận vơ, còn rắc rối thì mình phải gánh. Bạn cứ âm thầm cống hiến, nhưng đôi lúc cũng chạnh lòng tự hỏi: "Liệu sự tử tế của mình có đang bị lợi dụng?".

Câu trả lời sẽ đến ngay sau Tết Dương lịch: Trời xanh không bao giờ phụ người có tâm. Sự thiệt thòi của bạn trong quá khứ chính là "của để dành" cho vận may hiện tại. Bạn sẽ không còn phải chịu cảnh lép vế nữa, thay vào đó là những may mắn "từ trên trời rơi xuống". Có thể là một quyết định tăng lương bất ngờ, một khoản thưởng hậu hĩnh, hay được cất nhắc vào vị trí tốt hơn mà chính bạn cũng không ngờ tới. Tuổi Tuất sẽ nhận ra rằng, sự trung thực và tận tụy của mình cuối cùng đã trở thành tấm kim bài miễn tử, biến bạn thành nam châm hút lộc. Giờ là lúc bạn ung dung hưởng thụ thành quả ngọt ngào.

Vận thế cũng giống như thời tiết, có ngày mưa dầm dề ắt có ngày nắng rực rỡ. Sự thay đổi ngoạn mục của 5 con giáp trên sau Tết Dương lịch chính là minh chứng rõ nhất cho quy luật nhân quả và sự luân chuyển của vận mệnh. Nếu bạn có tên trong danh sách này, hãy mở rộng lòng mình, tự tin đón nhận những cơ hội mới với một tâm thế rạng rỡ nhất. Còn nếu chưa thấy tên mình, cũng đừng vội buồn, vì biết đâu may mắn của bạn đang tắc đường một chút thôi và sẽ đến vào một thời điểm bất ngờ khác.

Chúc cho tất cả chúng ta, dù cầm tinh con giáp nào, cũng sẽ có một năm mới "thay da đổi thịt", tâm sáng, lòng an và vạn sự hanh thông!

*(Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo)