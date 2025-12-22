Quà Tết 2026: Lựa chọn quà sức khỏe dẫn đầu xu hướng tại Happybox

Tại thị trường quà Tết, Happybox được ghi nhận là một trong những đơn vị sớm bắt nhịp xu hướng này khi liên tục giới thiệu bộ sưu tập quà sức khỏe đa dạng, chỉn chu và chú trọng giá trị thực.

Quà tặng sức khỏe - xu hướng chủ đạo mùa Tết 2026

Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, xu hướng lựa chọn quà Tết đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ. Nếu trước đây các giỏ quà truyền thống là lựa chọn chủ đạo, thì hiện nay người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm liên quan đến dinh dưỡng, tăng cường đề kháng và chăm sóc cơ thể.

Các nhóm sản phẩm như hạt dinh dưỡng, yến, sâm hàn quốc, trà thảo mộc, mật ong, tinh chất thiên nhiên đang chiếm ưu thế nhờ sự tiện dụng, an toàn và phù hợp với nhiều độ tuổi.

Happybox - thương hiệu quà tặng hướng đến giá trị bền vững

Happybox được biết đến là thương hiệu cung cấp quà Tết theo định hướng hiện đại, đặt trọng tâm vào giá trị thực của sản phẩm. Thương hiệu này xây dựng bộ sưu tập Quà Tết 2026 xoay quanh yếu tố "tốt cho sức khỏe - tinh tế trong thiết kế - phù hợp với người nhận".

Theo đại diện của Happybox, việc ưu tiên nhóm quà sức khỏe trong mùa Tết năm nay đến từ nhu cầu rất rõ rệt của người tiêu dùng:

"Một món quà tốt cho sức khỏe sẽ truyền tải thông điệp chúc Tết một cách trọn vẹn nhất"

Bộ sưu tập quà Tết sức khỏe 2026: Đa dạng và chọn lọc kỹ lưỡng

Bộ sưu tập quà Tết sức khỏe của Happybox được xây dựng dựa trên bộ tiêu chí gồm chất lượng sản phẩm, nguồn gốc rõ ràng và thiết kế phù hợp để biếu tặng.

1. Nhóm hạt dinh dưỡng cao cấp

Các loại hạt như mắc ca, óc chó, hạnh nhân, dẻ cười, hạt điều… được nhập từ những nhà cung cấp uy tín. Đây là nhóm sản phẩm được nhiều gia đình ưu tiên vì giá trị dinh dưỡng cao và tiện sử dụng trong những ngày Tết.

2. Yến - đông trùng hạ thảo - sâm Hàn Quốc

Các sản phẩm bổ dưỡng được kiểm định rõ ràng, thường xuất hiện trong các set quà dành cho người lớn tuổi, cấp quản lý hoặc đối tác thân thiết.

3. Trà thượng hạng, mật ong, thảo mộc thiên nhiên

Những set quà nhẹ nhàng, phù hợp cho mọi đối tượng, đặc biệt là người yêu thích lối sống lành mạnh.

4. Nước ép trái cây

Nước ép trái cây cô đặc cũng là một trong những dòng sản phẩm nổi bật trong bộ sưu tập quà Tết sức khỏe 2026 của Happybox. Được chiết xuất từ trái cây tự nhiên, giữ lại tối đa vitamin và khoáng chất, phù hợp cho cả người lớn tuổi lẫn người bận rộn.

5. Set quà kết hợp theo phong cách hiện đại

Một số set được phối hợp thêm tinh chất trái cây, bộ trà - cốc thủy tinh hoặc các sản phẩm chăm sóc bản thân nhằm tạo trải nghiệm trọn vẹn hơn cho người nhận.

Thiết kế sang trọng - yếu tố nâng tầm giá trị của món quà

Không chỉ chú trọng chất lượng bên trong, Happybox còn đầu tư đáng kể vào thiết kế. Hộp quà sử dụng chất liệu cứng cáp, phối màu hiện đại.

Ngoài thiết kế hộp quà sang trọng, Happybox còn sở hữu bộ sưu tập giỏ quà Tết vô cùng bắt mắt, được chăm chút tỉ mỉ từ chất liệu đến cách bày trí. Các giỏ quà sử dụng mây tre đan, gỗ hoặc giỏ da cao cấp, mang phong cách hiện đại kết hợp nét truyền thống Việt.

Sự kết hợp giữa chất lượng và thiết kế giúp set quà của Happybox không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn mang giá trị trưng bày, phù hợp cho những dịp biếu tặng trang trọng.

Tham khảo: https://happybox.vn/gio-qua-tet

Nhiều phân khúc giá - phù hợp cả khách lẻ và doanh nghiệp

Happybox phát triển các set quà với mức giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, thương hiệu này áp dụng chính sách chiết khấu cao cho doanh nghiệp mua số lượng.

Quy trình đóng gói - giao hàng đồng bộ

Vào thời điểm cận Tết, Happybox tăng cường vận hành để đáp ứng lượng đơn hàng lớn. Các set quà được kiểm tra từng phần, đóng gói cẩn thận và giao hàng đúng hẹn.

Quà Tết 2026 - khi sức khỏe trở thành món quà ý nghĩa nhất

Trong năm 2026, quà Tết không chỉ mang ý nghĩa chúc xuân mà còn thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm đến sức khỏe của người nhận. Việc lựa chọn các set quà dinh dưỡng, bổ dưỡng và an toàn là xu hướng tất yếu của thị trường.

Với sự đầu tư nghiêm túc vào chất lượng, thiết kế và dịch vụ, Happybox đang trở thành một trong những thương hiệu được người tiêu dùng và doanh nghiệp tin chọn khi tìm kiếm quà sức khỏe - quà Tết sang trọng cho mùa xuân mới.

