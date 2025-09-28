Để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra , cần xem xét các quy định của BLDS 2015 về vấn đề này. Cụ thể:

– Cây cối có nguy cơ sập đổ xuống bất động sản liền kề hoặc xung quanh mà gây ra thiệt hại thì chủ sở hữu cây cối phải bồi thường (theo Điều 177 BLDS 2015).

– Cây cối gây ra thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại (Điều 604 BLDS).

– Tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường trừ trường hợp thiệt hại do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc luật có quy định khác (Điều 584 Bộ luật Dân sự).

Quả rụng vỡ kính xe, chủ cây có phải bồi thường? (Ảnh minh họa)

Căn cứ các quy định nêu trên, cần xem xét các yếu tố, khía cạnh sau đây để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại:

– Về phía người trồng cây:

+ Nếu đã thực hiện đầy đủ các biện pháp cắt xén, tỉa… cành cây ra khỏi phạm vi đất nhà mình mà quả vẫn rụng xuống đường và gây ra vỡ kính xe ô tô thì đây được xem là bất khả kháng và người này không phải bồi thường.

+ Việc quả bị rụng làm vỡ kính ô tô do người trồng cây không chăm sóc, tỉa cành… cây cối làm chĩa cành ra phía ngoài đường công cộng. Đồng thời, người đậu xe ô tô cũng đậu đúng quy định thì đây hoàn toàn do lỗi của người trồng cây. Do đó, người này phải bồi thường thiệt hại do quả rụng làm vỡ kính ô tô.

– Về phía chủ xe ô tô bị vỡ kính: Cần xác định người này đã đậu xe đúng nơi quy định chưa. Nếu người này không có lỗi mà lỗi do người trồng cây không thực hiện đúng trách nhiệm của mình thì được yêu cầu người trồng cây bồi thường thiệt hại.

Ngược lại, nếu thiệt hại do sự kiện bất khả kháng hoặc do chủ xe ô tô đậu xe trái quy định, đậu vào khu vực đất của người trồng cây thì người trồng cây không phảii bồi thường thiệt hại.

Trong đó, nếu phát sinh việc bồi thường thiệt hại thì mức bồi thường do các bên thoả thuận. Nếu không thoả thuận được thì xác định theo thiệt hại thực tế xảy ra và lỗi của các bên.

Theo Điều 589 Bộ luật Dân sự, thiệt hại về tài sản gồm: Giá trị kính xe ô tô bị vỡ, lợi ích gắn với việc sử dụng xe ô tô bị giảm sút do kính xe bị vỡ…