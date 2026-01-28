Quá phản cảm với mỹ nhân đẹp nhất thế giới hết thời: Cố tình hớ hênh, cả ngàn người ngán ngẩm

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Jennifer Lopez ngồi trên sân khấu trong bộ jumpsuit khoét cao táo bạo đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo hàng chục nghìn bình luận trái chiều. Thiết kế bị cho là chỉ “nhỉnh hơn đồ bơi một chút”, cộng hưởng với động tác trình diễn gợi cảm quá mức, khiến không ít khán giả thừa nhận họ cảm thấy đỏ mặt. Video hút triệu view trên TikTok với hơn 10 nghìn bình luận. Dù không thể phủ nhận vóc dáng nóng bỏng chuẩn mực của nữ ca sĩ vô cùng đáng ngưỡng mộ, nhưng nhiều ý kiến cho rằng J.Lo cố tình hớ hênh để gây sốc, đẩy ranh giới gợi cảm vượt khỏi mức chấp nhận thông thường.

Video thu hút hơn 10 nghìn bình luận cho rằng J.Lo phản cảm quá đà (gif đã xử lý hình ảnh nhạy cảm)

Đây không phải lần duy nhất J.Lo gây tranh cãi phản cảm trong thời gian này. Kể từ cuối 2025, "nữ hoàng Latin" tổ chức chuỗi đêm diễn cố định tại Las Vegas mang tên Jennifer Lopez: Up All Night Live . Các đêm diễn được sắp xếp rải rác, mỗi lần J.Lo xuất hiện là thu hút sự chú ý mạnh mẽ của truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, sự chú ý phần lớn xoay quanh trang phục trình diễn. Trong Up All Night Live , Jennifer Lopez liên tục lựa chọn các thiết kế cắt xẻ táo bạo, jumpsuit đính kết cầu kì hoặc tiệp màu da, kết hợp chất liệu xuyên thấu và đính pha lê, tạo cảm giác “mặc như không” quen thuộc.

Phong cách này ngay lập tức chia rẽ dư luận, khi một bộ phận khán giả cho rằng việc theo đuổi hình ảnh gợi cảm cực đoan ở tuổi 56 là không phù hợp, trong khi số khác coi đây là tuyên ngôn tự do cơ thể. Trước làn sóng chỉ trích, J.Lo từng đáp trả thẳng thắn ngay trên sân khấu Las Vegas vào cuối năm 2025 rằng nếu có cơ thể như cô, ai cũng sẽ muốn khoe.

J.Lo chuộng những thiết kế lộ body trên sân khấu

Trước làn sóng chỉ trích, J.Lo từng đáp trả thẳng thắn ngay trên sân khấu Las Vegas vào cuối năm 2025 rằng nếu có cơ thể như cô, ai cũng sẽ muốn khoe (ảnh: X)

Đầu những năm 2000, Jennifer Lopez là biểu tượng quyền lực của văn hóa đại chúng, từng lập kỷ lục năm 2001 khi vừa có album J.Lo vừa có phim The Wedding Planner cùng lúc đứng đầu bảng xếp hạng. Vẻ đẹp và sức hút bền bỉ của cô được khẳng định khi tạp chí People vinh danh là “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới” năm 2011. Chiếc váy Versace xanh lá tại Grammy 2000 thậm chí còn trở thành dấu mốc lịch sử, gián tiếp dẫn đến sự ra đời của công cụ Google Image Search vì nhu cầu tìm kiếm hình ảnh quá lớn.

Jennifer Lopez và hình ảnh biểu tượng (ảnh: X)

Hết thời hoàng kim, Jennifer Lopez đối diện với nhiều ồn ào đời tư. Đặc biệt, giai đoạn từ giữa năm 2024 đến nay lại bị gọi là “kỷ nguyên flop” của Jennifer Lopez. Tour diễn This Is Me… Live bị hủy bỏ giữa chừng, album This Is Me… Now cùng bộ phim tài liệu do chính cô đầu tư khoảng 20 triệu USD không đạt được hiệu ứng như kỳ vọng, còn đời tư rạn nứt với Ben Affleck khiến hình ảnh “chuyện tình cổ tích” sụp đổ. Song song đó, các tranh cãi cũ liên quan đến thái độ làm việc và nghi vấn hát nhép bị đào lại, khiến làn sóng phản ứng từ khán giả trẻ ngày càng gay gắt. Từ biểu tượng gợi cảm được tôn vinh là mỹ nhân đẹp nhất thế giới đến nhân vật gây tranh cãi vì những màn hớ hênh bị cho là quá đà, Jennifer Lopez đang đối diện với thử thách lớn nhất sự nghiệp.