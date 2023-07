Quá nóng nực, nhân viên giao đồ mặc nguyên quần áo nhảy xuống bể bơi nhà khách hàng

Thời gian gần đây, California, Mỹ đang phải hứng chịu nhiều cơn sóng nhiệt dữ dội, nhiệt độ tăng cao, người dân rất ngại bước ra ngoài đường. Nếu có, họ cũng phải tự trang bị cho bản thân các dụng cụ che chắn, làm mát để bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời gay gắt. Trong số các cách làm mát thì có lẽ không có cách nào lạ bằng anh nhân viên Amazon dưới đây.

Theo một video được chia sẻ trên Viralhog vào hôm 26/7/2023, một nhân viên giao hàng ở Amazon khi vừa đặt gói hàng ở trước cửa nhà của khách đã không do dự nhảy xuống bể bơi ở ngay đó, anh vẫn mặc nguyên áo quần, đội mũ, đeo giày, không tháo bỏ bất kỳ thứ gì trừ điện thoại. Thực tế, sự việc đã xảy ra trước đó một tháng nhưng đến nay mới được đăng tải trên mạng.

Trái với suy nghĩ của nhiều người xem, người đàn ông này không tùy tiện nhảy vào hồ bơi theo ý thích mà đã có được sự chấp thuận của chủ nhà. Theo Viralhog, người chủ nhà đã viết sẵn một ghi chú dành riêng cho anh shipper: “Nếu muốn bơi thì bạn cứ thoải mái nhé!”.

Anh đặt đồ xuống một cách từ tốn

Bước lên ván không một chút do dự

Động tác rất nhanh gọn, dứt khoát

Nhiều người ca ngợi sự đối đãi tốt bụng của chủ nhà, cũng có người “nhướn mày” trước hành động nhảy vào bể bơi mà không bỏ bớt đồ của anh nhân viên. Chính người chủ nhà cũng ngạc nhiên, người này sau đó đã chia sẻ trên TikTok rằng anh không ngờ người nhân viên muốn ngâm mình dưới bể bơi một cách ngẫu hứng như vậy.

Các cảnh quay sau đó cho thấy người giao hàng đã bước lên bờ trong tình trạng ướt sũng, nhưng anh vẫn tươi tỉnh chạy ra chiếc ô tô đậu bên ngoài và phóng đi.

Nhiệt độ tăng lên bất thường

Giống như phần lớn châu Âu, Mỹ cũng đang hứng chịu những đợt sóng nhiệt nguy hiểm. Nền nhiệt tăng cao gây thiệt hại cho các doanh nghiệp ở California, Arizona và Texas.

Chính quyền tại một loạt bang như California, Nevada, Arizona, New Mexico, Louisiana, Texas, Arkansas, Mississippi, Alabama, Oklahoma và Florida đã ban bố cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng cùng với các hướng dẫn bảo đảm sức khỏe, sự an toàn của người dân.

Nhiệt độ tại một số vùng sa mạc của Mỹ đã vượt 120 độ F (48,8 độ C) vào ban ngày và ban đêm thì duy trì trên 90 độ F (32,2 độ C). Nhiệt độ tại Thung lũng Chết ở California vào ngày 16/7 đạt tới 128 độ F (53,33 độ C).

Và cho dù nhiệt độ tăng cao như vậy thì khách du lịch vẫn tiếp tục ghé thăm địa điểm này. Vào ngày 18/7, một người đã ngã gục và qua đời khi vừa kết thúc chuyến đi bộ đường dài băng qua Thung lũng Chết.

Ngày 3/7 vừa qua thậm chí còn được coi là ngày nóng nhất trong lịch sử. Vào tháng 7 năm ngoái, các nhà khoa học đã cảnh báo rằng khủng hoảng khí hậu sẽ càng lúc càng cực đoan và dai dẳng hơn.

Những người thường làm việc ngoài trời sẽ gặp nhiều khó khăn trong điều kiện thời tiết thế này

Về anh nhân viên Amazon, nhiều người suy đoán anh không thể chịu nổi cái nóng đang tăng lên thời gian gần đây, nhưng cũng có thể đó đơn giản chỉ là hành động tinh nghịch bộc phát. Hiện Amazon vẫn chưa trả lời về vụ việc trên.