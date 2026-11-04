Quá nhanh: Sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam, sức chứa gấp 1,5 lần sân Mỹ Đình, đã nâng thành công mái vòm khổng lồ nặng 8.600 tấn, tự động đóng mở trong 20 phút lên vị trí thiết kế

Sân vận động PVF tại Hưng Yên đang dần hoàn thiện với nhiều hạng mục quan trọng. Hệ mái vòm nặng khoảng 8.600 tấn đã được nâng lên vị trí thiết kế, trong khi các khán đài bắt đầu lắp ghế ngồi.

Khởi công ngày 19/10/2025, sân vận động PVF nằm tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, do Bộ Công an làm chủ đầu tư. Công trình có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, diện tích khoảng 55.000m², gồm 4 khán đài chính A, B, C, D cùng các khu chức năng phục vụ kỹ thuật, an ninh, điều hành phát sóng, báo chí, cầu thủ, VIP, dịch vụ và ẩm thực.

Điểm nhấn trong thiết kế là hệ thống mái vòm quy mô lớn, vừa được nâng lên vị trí và độ cao theo thiết kế. Đây là lần đầu công nghệ nâng mái được ứng dụng tại một sân vận động ở Việt Nam. Thay vì lắp dựng trực tiếp ở độ cao lớn, kết cấu mái được tổ hợp trước rồi sử dụng hệ thống nâng chuyên dụng để đưa lên vị trí đã định.

Hệ mái vòm sân vận động PVF (Ảnh: Viên Minh).

Theo phương án thiết kế, hệ mái gồm hai dầm vòm thép dạng hộp, mỗi dầm dài khoảng 373m, sâu 10,7m và rộng 5m. Tổng trọng lượng kết cấu vào khoảng 8.600 tấn. Phần mái còn có hai tấm màng xuyên sáng, mỗi tấm rộng 78m, dài 125m, có khả năng đóng hoặc mở hoàn toàn trong khoảng 12-20 phút.

Khi hoàn thiện, sân vận động sẽ được trang bị hệ thống mái đóng mở tự động. Khu vực end zone cũng được thiết kế hệ thống cửa kính cao 36m, rộng 55m nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Bên cạnh kết cấu mái, mặt sân sử dụng cỏ hybrid, kết hợp giữa cỏ tự nhiên và cỏ nhân tạo. Vật liệu này được thiết kế nhằm tăng độ bền, cải thiện khả năng thoát nước và thuận lợi cho công tác bảo trì trong quá trình khai thác.

Ở bên trong, kết cấu chính của các khán đài đã cơ bản hoàn thành. Công nhân đang lắp đặt ghế ngồi tại bốn khán đài A, B, C, D; những hàng ghế màu vàng đã dần xuất hiện, trong đó khu vực khán đài C có nhiều hàng ghế được đưa đến và lắp đặt. Các vị trí đã hoàn thiện được che phủ bằng bạt và nylon để hạn chế bụi bẩn trong quá trình thi công. Hệ thống lối đi bộ kết nối các tầng khán đài cũng đang được xây dựng.

Khán đài sân vận động PVF (Ảnh: Viên Minh).

Nằm trong tổ hợp thể thao - dịch vụ có quy mô khoảng 92ha, sân vận động PVF còn được xây dựng cùng nhà thi đấu đa năng sức chứa khoảng 4.500 chỗ. Khu vực quảng trường và bãi đỗ xe ngoài trời được quy hoạch với diện tích khoảng 18ha. Nhà thi đấu đa năng phục vụ các hoạt động tập luyện, thi đấu và sự kiện trong nhà.

Với sức chứa 60.000 chỗ ngồi, sân PVF có quy mô lớn hơn sân vận động quốc gia Mỹ Đình khoảng 1,5 lần. Công trình được thiết kế hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn FIFA, phục vụ mục tiêu tổ chức các trận đấu World Cup, giải đấu khu vực và các sự kiện thể thao quốc tế. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2027.