Quá nhanh: Metro Bến Thành – Cần Giờ dự kiến khởi công vào cuối năm nay, và đưa vào khai thác từ quý 3/2028

Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án đường sắt đô thị Bến Thành – Cần Giờ do CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc Vinspeed vừa lập, tuyến metro kết nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ có chiều dài gần 53 km, tổng mức đầu tư hơn 85.650 tỷ đồng, tương đương hơn 3,3 tỷ USD.

Công trình dự kiến khởi công vào cuối năm nay, phần thi công và lắp đặt thiết bị được triển khai từ quý IV/2025 - III/2027, và đưa vào khai thác thương mại từ quý 3/2028. Toàn tuyến được thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, rút ngắn thời gian di chuyển từ ga Bến Thành đến trung tâm Cần Giờ chỉ còn khoảng hơn 13 phút.

Theo phương án của chủ đầu tư, tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ có điểm đầu tại ga Bến Thành (nối trực tiếp với tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên) và điểm cuối tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Trên tuyến bố trí 1 depot đặt tại Cần Giờ, 2 trung tâm bảo dưỡng tại Tân Thuận (quận 7 cũ) và Cần Giờ. Dự án đi qua 8 xã, phường gồm Bến Thành, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ, với tổng diện tích sử dụng đất gần 318 ha.

Tuyến metro Bến Thành – Cần Giờ được chia thành hai giai đoạn đầu tư nhà ga. Giai đoạn 1 xây dựng 2 ga chính là Bến Thành và Cần Giờ. Giai đoạn 2 mở rộng thêm 4 ga gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh (dựa theo nhu cầu). Ở giai đoạn 2, sẽ có hai loại hình tàu hoạt động, gồm tàu tốc hành chạy thẳng từ đầu đến cuối và tàu thường dừng tại tất cả các ga.

Toàn tuyến dự kiến vận hành 5 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 8 toa, với tổng sức chứa 600 hành khách, tất cả đều có ghế ngồi cố định. Theo kế hoạch, tàu sẽ chạy 20 phút/chuyến, áp dụng thống nhất trong cả khung giờ, hoạt động liên tục từ 6h đến 23h tất cả các ngày trong tuần.

Theo Vinspeed, đây là dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông mới, mang tính trực tiếp, sử dụng khoảng 400 lao động sau khi đưa vào vận hành.

Đáng chú ý, tuyến Bến Thành – Cần Giờ không phải dự án đường sắt duy nhất mà Vingroup đang xúc tiến thông qua Vinspeed. Song song với đó, doanh nghiệp này cũng vừa lập báo cáo ĐTM cho dự án đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh, dự kiến được phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý IV/2025.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh có chiều dài khoảng 120 km, điểm đầu tại Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia (Cổ Loa), xã Đông Anh, TP Hà Nội; điểm cuối tại khu công viên rừng, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Theo đề xuất của VinSpeed, dự án có tổng mức đầu tư gần 153.000 tỷ đồng, tương đương gần 5,3 tỷ USD.







