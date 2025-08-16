Quá nhanh: Khánh Hòa “cấp tốc” giải phóng mặt bằng, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng triển khai đại dự án 260.000 tỷ đồng lớn bậc nhất miền Trung

Vừa qua, UBND xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đã thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới Cam Lâm.

Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 9.185 ha đất. Tiến độ thu hồi đất là sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày người có đất bị thu hồi nhận được thông báo.

Hiệu lực của thông báo thu hồi đất là 12 tháng kể từ ngày ban hành.

Trước đó, vào tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Cam Lâm.

Đến tháng 6/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Cam Lâm.

Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Công ty Đô thị mới Cam Lâm, gồm các doanh nghiệp: CTCP Vinhomes, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Lộc, CTCP Thương mại và Xây dựng Đô thị Xanh, CTCP Phú Thọ Land.

Được biết, Khu đô thị mới Cam Lâm rộng gần 10.400 ha. Theo đơn vị hành chính cũ, dự án được thực hiện trên địa bàn huyện Cam Lâm, gồm các xã, thị trấn: Cam Đức, Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, Cam Hòa, Cam An Bắc, Cam An Nam, Cam Hiệp Bắc, Cam Hiệp Nam, Cam Tân, Suối Tân, Cam Thành Bắc. Cùng với đó là một phần thuộc thành phố Cam Ranh gồm: xã Cam Thành Nam, phường Cam Phúc Bắc, phường Cam Nghĩa.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 260.200 tỷ đồng (hơn 10 tỷ USD); không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 25.000 tỷ đồng.

Khu đô thị sẽ có hơn 58.000 căn biệt thự, liền kề; hơn 9.800 căn hộ chung cư; 33.000 căn nhà ở xã hội; khoảng 58.500 lô đất nền; sân golf 36 lỗ… Quy mô dân số khoảng 584.000 người.

Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2037. Thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án nhằm phát triển khu trung tâm đô thị phức hợp với các tính chất là: khu trung tâm tổng hợp cấp vùng, trung tâm hành chính - chính trị, trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ, giao lưu văn hóa quốc tế, trung tâm đào tạo, đổi mới sáng tạo cấp vùng…

Ranh giới khu 1 - khu đô thị mới Cam Lâm (ảnh chụp từ báo cáo).

Mới đây, vào tháng 7, dự án Khu 1 - Khu đô thị mới Cam Lâm đã được chủ đầu tư báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo báo cáo, Khu 1 - khu đô thị mới Cam Lâm sẽ có diện tích gần 2.050 ha, gồm nhiều loại hình sản phẩm như: biệt thự, liền kề, nhà ở thương mại liền kề và nhà ở xã hội… Quy mô dân số tại đây dự kiến khoảng 40.700 người.

Ngoài ra, tại khu này còn có các công trình dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa…

Về tiến độ thực hiện, dự án dự kiến thực hiện trong 60 tháng kể từ ngày chủ đầu tư được bàn giao đất, cụ thể thời gian triển khai các hạng mục như sau:

Từ quý I đến quý III của năm 2026, chủ đầu tư sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng.

Sau đó, quý IV/2026 - quý I/2028 sẽ là giai đoạn san nền, xây dựng hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thoát nước, trạm xử lý nước thải…).

Song song với đó, từ quý III/2027 - quý II/2028, chủ đầu tư tiến hành xây dựng nhà ở, các công trình công cộng và hoàn thiện hạ tầng.

Dự kiến trong năm 2028, dự án sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.