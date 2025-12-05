Quá nhanh: Hơn 10 ngày nữa, Tập đoàn Sơn Hải sẽ khởi công tuyến cao tốc "xuyên rừng đẹp nhất" dài 66km, đặc biệt quan trọng với Lâm Đồng, Đồng Nai

Mới đây, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì cuộc họp để nắm bắt thông tin về kế hoạch tổ chức khởi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, theo Báo Lâm Đồng.

Theo đó, dự án cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tháng 6/2025. Đây là dự án thuộc nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tuyến dài khoảng 66km, gồm khoảng 12km thuộc Đồng Nai và gần 54km thuộc Lâm Đồng.

Tuyến cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài khoảng 66km, gồm khoảng 12km thuộc Đồng Nai và gần 54km thuộc Lâm Đồng. (Ảnh: SGGP)



Ngày 1/12, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 đã chọn Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm nhà đầu tư thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Tổng mức đầu tư 14.475 tỷ đồng, dự kiến thời gian thi công 25 tháng, hoàn thành vào ngày 31/12/2027 và thu phí trong 23 năm 9 tháng.

Trước việc được chọn làm nhà đầu tư dự án, trên fanpage Tập đoàn Sơn Hải đã đăng tải thông tin này và thể hiện quyết tâm làm một trong những tuyến đường đẹp nhất khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Dự kiến từ 3 - 9/12, các bên sẽ tiến hành đàm phán, thương thảo hợp đồng. Ngày 10/12, các đơn vị sẽ tiến hành ký kết hợp đồng tại Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 đã chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho lễ khởi công. Về vị trí, khu vực dự kiến khởi công tại nút giao cao tốc với đường ĐT.721 thuộc xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. Đây là vị trí giao thông đi lại thuận lợi và là đất công do địa phương quản lý, đã được cắm mốc, bàn giao mặt bằng.

Hiện, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 đã đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế tổ chức khảo sát xây dựng và lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật khu vực nút giao với đường ĐT.721. Ban đã xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ khởi công để UBND tỉnh ban hành kế hoạch, làm cơ sở để các sở, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh giao các đơn vị, địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, mặt bằng để tổ chức Lễ khởi công.

Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là dự án đường bộ được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho Lâm Đồng, Đồng Nai và khu vực. Việc cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc đi xuyên vùng rừng núi Nam Tây Nguyên không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn tạo ra bước chuyển mang tính đột phá trong kết nối vùng. Qua đó, tuyến cao tốc này giảm thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt từ khoảng 7 giờ xuống còn 3 – 3,5 giờ. Đồng thời, dự án góp phần hoàn thiện trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương tăng khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế phía Nam.



