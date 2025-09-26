HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ hơn 40 triệu đồng/m2

Việt Hùng |

Với hơn 8.000 căn hộ chung cư cùng mức giá rẻ hơn mặt bằng chung đến 25%, dự án Sunshine Legend City có thể giúp kéo gần giấc mơ an cư của rất nhiều gia đình.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 1.

Dự án Centerville do Công ty cổ phần phát triển Đầu tư - Xây dựng Bách Giang (DCI) làm chủ đầu tư đã được khởi công tại xã Long Hưng (huyện Văn Giang) nay là xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Tuy nhiên, sau đó dự án vẫn chưa được triển khai. Trong ảnh là khu đất dự án chụp vào tháng 3/2025.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 2.

Giữa năm 2025, gần 50ha tại dự án này đã về tay Sunshine Group, có tên mới là Sunshine Legend City và khởi công vào ngày 19/8/2025. Dự án gồm phân khu thấp tầng và cao tầng, nằm đối diện đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 3.

Điểm đặc biệt là dự án sẽ cung cấp 8.000 căn hộ cao tầng với giá chỉ từ 40-50 triệu đồng/m2, thấp hơn 25% so với mặt bằng các dự án cùng khu vực. Đây là những căn hộ hướng đến nhóm khách hàng trẻ từ 20 đến 40 tuổi.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 4.

Tuy có giá rẻ nhưng các căn hộ của dự án Sunshine Legend City lại thuộc dòng Sunshine City, theo tiêu chuẩn cao cấp tương đương các dự án đã vận hành của Sunshine Group như Sunshine City (Hà Nội) và Sunshine Sky City (TP.HCM).

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 5.

Dự án có dòng căn hộ hoàn thiện được bàn giao đầy đủ nội thất thông minh gồm hệ tủ bếp, sàn gỗ, thiết bị vệ sinh nhập khẩu, đèn chiếu sáng và điều hòa âm trần… giúp khách hàng có thể vào ở ngay mà không tốn thêm chi phí hoàn thiện. Trong ảnh là căn hộ thuộc gói full nội thất ở Sunshine Legend City.

Không những thế, Sunshine Legend City còn nằm đối diện Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3, đây là 2 đại đô thị lớn bậc nhất miền Bắc của Vingroup.

Không những thế, Sunshine Legend City còn nằm đối diện Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3, đây là 2 đại đô thị lớn bậc nhất miền Bắc của Vingroup.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 7.

Còn trong nội khu, Sunshine Legend City có tổ hợp thương mại dịch vụ (phố đi bộ, phố mua sắm trên không); tổ hợp văn hoá nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram cùng trình diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản kéo dài gần 2km…

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 8.

Dự án nằm giữa đường vành đai 3,5 và vành đai 4. Trong đó, đường vành đai 3,5 mới được khởi công cầu Ngọc Hồi còn đường đường vành đai 4 vừa khởi công cầu Mễ Sở. Khi hoàn thành vào năm 2028, cư dân Sunshine Legend City có thể dễ dàng kết nối với trung tâm Hà Nội qua 2 cây cầu mới, tổng trị giá 15.000 tỷ đồng.

Sau chưa đầy một tháng khởi công, Sunshine Legend City đã thi công rầm rộ, trên công trường máy móc và công nhân túc trực 24/24.

Sau chưa đầy một tháng khởi công, Sunshine Legend City đã thi công rầm rộ, trên công trường máy móc và công nhân túc trực 24/24.

Mặt bằng của dự án đang được tích cực san lấp.

Mặt bằng của dự án đang được tích cực san lấp.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 11.

Vật liệu xây dựng cũng đang được tập kết. So sánh với ảnh chụp hồi tháng 3, khu đất đã thay đổi đáng kể khi những mảng cỏ um tùm đã biến mất. Đường nội khu đang dần thành hình và đôi chỗ đang được ép cọc.

Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ hơn 40 triệu đồng/m2- Ảnh 12.

Hiện giá nhà chung cư ở Hà Nội đã tăng liên tục trong nhiều năm qua. Theo Savills, giá bán sơ cấp trung bình đã chạm mốc 91 triệu đồng/m2 trong quý 2. Và nguồn cung căn hộ trong nửa đầu năm khoảng 10.000 căn.

Vì thế, việc tung ra 8.000 căn hộ giá hơn 40 triệu đồng/m2 có thể làm giảm mặt bằng giá nhà tại Hà Nội. Từ đó, dự án góp phần kéo gần ước mơ an cư của hàng nghìn gia đình.

Vì thế, việc tung ra 8.000 căn hộ giá hơn 40 triệu đồng/m2 có thể làm giảm mặt bằng giá nhà tại Hà Nội. Từ đó, dự án góp phần kéo gần ước mơ an cư của hàng nghìn gia đình.


                                                        

