Quá nhanh: Dự án vừa về tay Sunshine đã được thi công thần tốc, chưa mở bán đã gây sốt, giá chỉ hơn 40 triệu đồng/m2
Với hơn 8.000 căn hộ chung cư cùng mức giá rẻ hơn mặt bằng chung đến 25%, dự án Sunshine Legend City có thể giúp kéo gần giấc mơ an cư của rất nhiều gia đình.
