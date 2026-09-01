HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quá nể phim Trung Quốc phát 40 tỷ lần nhiều nhất lịch sử: Nam chính đỉnh quá mức, khen bao nhiêu mới đủ đây

Thu Phong
|

Thành tích của bộ phim Trung Quốc này thực sự đáng nể.

Mới đây, chủ đề về những bộ phim nắm giữ kỷ lục lượt phát tại Trung Quốc đang nhận được nhiều sự quan tâm. Trong đó, thành tích của Liên Hoa Lâu khiến không ít khán giả nể phục. Theo số liệu được chia sẻ, tổng lượt phát toàn mạng của Liên Hoa Lâu đã cán mốc 40 tỷ. Thành tích ấn tượng này giúp tác phẩm trở thành bộ phim có tổng lượt phát cao nhất lịch sử nền tảng iQIYI.

Liên Hoa Lâu lập kỷ lục 40 tỷ lượt phát , phim Trung Quốc đỉnh cao năm 2026 - Ảnh 1.

Không những vậy, Liên Hoa Lâu còn chiếm vị trí thứ 3 trong danh sách phim Trung Quốc có tổng lượt phát toàn mạng cao nhất, chỉ xếp sau hai tác phẩm ngôn tình kinh điển Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Sở Kiều Truyện. Thành tích này càng đáng nể khi biết rằng tính đến hiện tại, chỉ có 16 bộ phim Trung Quốc từng vượt qua ngưỡng 20 tỷ lượt phát toàn mạng.

Ra mắt từ năm 2023, thế nhưng sau 3 năm, Liên Hoa Lâu vẫn giữ được sức hút không nhỏ. Bằng chứng là trong tháng 8/2026, tác phẩm tiếp tục đứng đầu danh sách những bộ phim được xem lại nhiều lần nhất trên iQIYI.

Liên Hoa Lâu lập kỷ lục 40 tỷ lượt phát , phim Trung Quốc đỉnh cao năm 2026 - Ảnh 2.

Trung Quốc có 16 phim đạt lượt phát toàn mạng trên 20 tỷ, Liên Hoa Lâu xếp ở vị trí thứ 3.

Không chỉ được khán giả tìm xem trên nền tảng trực tuyến, Liên Hoa Lâu còn là cái tên được nhiều nhà đài ưu ái. Tính đến nay, bộ phim đã hoàn thành 106 lượt phát sóng trên các kênh truyền hình khác nhau và con số này được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục gia tăng.

TIN LIÊN QUAN

Về nội dung, Liên Hoa Lâu xoay quanh Lý Tương Di (Thành Nghị), một cao thủ từng đứng trên đỉnh cao võ lâm nhưng biến mất sau trận quyết chiến trên biển Đông Hải. Mười năm sau, giang hồ xuất hiện vị thần y có tên Lý Liên Hoa. Không còn muốn can dự vào những ân oán năm xưa, anh chỉ mong sống một cuộc đời bình lặng, nhưng liên tiếp bị cuốn vào những vụ án kỳ lạ.

Liên Hoa Lâu lập kỷ lục 40 tỷ lượt phát , phim Trung Quốc đỉnh cao năm 2026 - Ảnh 4.
Liên Hoa Lâu lập kỷ lục 40 tỷ lượt phát , phim Trung Quốc đỉnh cao năm 2026 - Ảnh 5.

Trên hành trình ấy, Lý Liên Hoa gặp Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy), một thiếu niên nhiệt huyết và tái ngộ Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu), đối thủ năm xưa đã nhận ra thân phận thực sự của anh. Từ những người đứng ở các vị trí hoàn toàn khác nhau, cả ba dần trở thành những người đồng hành, cùng phá giải hàng loạt vụ án và từng bước bóc tách những bí mật ẩn giấu trong giang hồ.

Ngay từ thời điểm lên sóng, Liên Hoa Lâu đã tạo nên một cơn sốt lớn. Thành Nghị nói riêng và dàn diễn viên nói chung nhận được nhiều lời khen về màn thể hiện, trong khi nội dung, cách xây dựng nhân vật và màu sắc võ hiệp của tác phẩm cũng tạo được dấu ấn với khán giả.

Liên Hoa Lâu lập kỷ lục 40 tỷ lượt phát , phim Trung Quốc đỉnh cao năm 2026 - Ảnh 6.

Thành Nghị thực sự rất hợp với thể loại võ hiệp.

Đặc biệt, Liên Hoa Lâu còn được nhiều người xem như một điểm sáng hiếm hoi của dòng phim võ hiệp Trung Quốc trong những năm gần đây. Trong bối cảnh thể loại võ hiệp từng làm nên thương hiệu của màn ảnh Hoa ngữ từ lâu đã bước vào giai đoạn suy thoái, thành công bền bỉ của bộ phim sau 3 năm càng trở nên đáng chú ý hơn.

Mỹ nhân đình đám phim giờ vàng VTV: "Có người, sự im lặng của tôi đã là quá tử tế với họ"
Tags

liên hoa lâu

thành nghị

phim trung quốc

võ hiệp

Tam Sinh Tam Thế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

Honda ra mắt xe tay ga 160cc giá 56 triệu đồng, trang bị ngang ngửa SH

01:35
Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

Nghẹt thở 82 phút truy bắt Trương Xuân Huy SN 1982, kẻ táo tợn cướp tiệm vàng giữa trung tâm TP.HCM

01:20
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại