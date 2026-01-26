Quá nể phim Trung Quốc chưa chiếu đã có độ hot tăng 1253%, nam chính đẹp đến mức 18.000 người xếp hàng để gặp mặt

Sina đưa tin bộ phim cổ trang Hà Bất Đồng Chu Độ (tạm dịch: Sao Không Chung Thuyền Qua Sông) do Đàn Kiện Thứ và Lư Dục Hiểu đóng chính tổ chức lễ khai máy vào ngày 25/1, đã ngay lập tức nhảy lên vị trí Top 1 phim được khán giả mong chờ nhất theo thống kê của Datawin. Độ hot của phim trên Wechat tăng 1253% và dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng dành cho phim chưa chiếu khác.

Bên cạnh đó, theo Baidu, ngay trong ngày lễ khai máy, hàng chục nghìn người hâm mộ của nam chính Đàn Kiện Thứ đã tới phim trường Hoành Điếm để ủng hộ tác phẩm mới. Baidu đánh giá đây là "hiệu ứng huy động quy mô số 1 Hoành Điếm", số lượng người tham gia lễ khai máy vượt qua cả các ngôi sao nổi danh như Thành Nghị hay Cúc Tịnh Y.

Người hâm mộ tới phim trường ủng hộ Đàn Kiện Thứ

Theo thống kê có hơn 18.000 người góp mặt, tạo nên cảnh tượng lễ khai máy hoành tráng nhất tại phim trường Hoành Điếm

Đàn Kiện Thứ không hổ danh là một trong những sao nam nổi tiếng nhất hiện tại ở Trung Quốc

Theo thống kê, hơn 18.000 fan đã tới phim trường để gặp Đàn Kiện Thứ, họ lên kế hoạch dùng 3.200 drone tạo biểu ngữ, với những tấm banner kéo dài 80 m ủng hộ nam diễn viên. Với sự tham gia của hàng chục nghìn người, thành phố Kim Hoa, nơi có phim trường Hoành Điếm đã trở thành địa điểm nổi tiếng được chú ý bậc nhất tại Trung Quốc trong ngày 25/1. Bên cạnh đó, bộ phim Sao Không Chung Thuyền Qua Sông vừa khai máy, các chủ đề liên quan đã vượt qua 680 triệu lượt đọc.

Sao Không Chung Thuyền Qua Sông được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tiểu Ngư Kha. Phim lấy bối cảnh thời loạn lạc sau sự kiện Tĩnh Khang thời Nam Tống. Nam chính Tạ Khước Sơn (Đàn Kiện Thứ đóng) vốn là một vị tướng quân phản quốc, dù đầu hàng nước Kim, mang tiếng xấu khắp thiên hạ, nhưng thực chất hắn là quân tình báo hoạt động ngầm. Suốt nhiều năm sống trong doanh trại địch, hắn phải gánh vác trọng trách và sự cô độc.

Đàn Kiện Thứ vào vai tướng quân phản bội đất nước nhưng thực tế là gián điệp hai mang

Đây là vai diễn có sức nặng, là thử thách lớn với nam diễn viên

Nữ chính Nam Y (Lư Dục Hiểu thủ vai), ban đầu chỉ là một kẻ ăn mày nơi loạn thế, vô tình bị cuốn vào mối thù nước hận nhà, số phận gắn liền với Tạ Khước Sơn. Cuối cùng, họ cùng với một nhóm nghĩa sĩ mang trong lòng chí hướng vì thiên hạ, đồng lòng tiếp sức, hoàn thành một nhiệm vụ giải cứu xả thân vì nước, cùng nhau cứu vãn non sông đã tan vỡ.

Lư Dục Hiểu cũng là cái tên đang lên tại Cbiz

Đàn Kiện Thứ nổi lên sau hai tác phẩm Trường Tương Tư và Lạp Đồ Tội Giám. Ngoài ra, anh còn được khán giả yêu thích với các bộ phim như Tứ Phương Quán, Rất Nhớ Rất Nhớ Anh, Lự Kính... Nam diễn viên là ngôi sao đang được các nhà sản xuất o bế và có lượng người hâm mộ hùng hậu. Đàn Kiện Thứ được đánh giá là ngôi sao đa tài có khả năng hát nhảy và diễn xuất ổn định, khả năng xây dựng nhân vật khá tốt, có thể diễn cảnh bi thương hoặc hài hước một cách duyên dáng.

Đàn Kiện Thứ từng khiến khán giả phát cuồng với tạo hình tóc trắng trong phim Trường Tương Tư. Dù là một trong các nam chính nhưng vai diễn của Đàn Kiện Thứ nổi bật hơn những người còn lại, thậm chí còn vượt qua cả nữ chính Dương Tử.

Nam diễn viên được khen có tạo hình cổ trang đẹp

Đàn Kiện Thứ được đánh giá có diễn xuất tốt, có khả năng gánh vác thành công của phim

Lư Dục Hiểu cũng là tiểu hoa đán đang lên với các tác phẩm Vân Chi Vũ, Nhập Thanh Vân, Yết Hí… Cả Đàn Kiện Thứ và Lư Dục Hiểu đều được đánh giá là những ngôi sao rất hợp tạo hình cổ trang và có ngoại hình nhan sắc hòa hợp với nhau. Vì vậy, khán giả đều mong chờ dự án sẽ thành công.