Quá khủng: Thành phố có bờ biển dài nhất Việt Nam sẽ có siêu KĐT lấn biển 14 tỷ USD, lớn hơn dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tại hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I, Đảng bộ TP Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, hiện nay Trung ương, Bộ Chính trị và Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 136/2023 về cơ chế đặc thù cho Đà Nẵng.

Một trong những nội dung quan trọng được Đà Nẵng tập trung là chuẩn bị cho việc vận hành trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Đà Nẵng đang thu hút loạt dự án đầu tư quy mô lớn từ khu vực tư nhân, bao gồm: Cảng container Liên Chiểu với tổng mức đầu tư 44.000 tỷ đồng; khu công viên giải trí và nghỉ dưỡng trị giá 80.000 tỷ đồng; dự án lấn vịnh Đà Nẵng với quy mô 366.000 tỷ đồng.

Theo ông, dự án lấn biển là một chủ trương lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Đà Nẵng đã được thảo luận kỹ lưỡng. Ông lấy ví dụ như Dubai, đất đai của họ không thiếu, nhưng vì sao vẫn lấn biển? Bởi vì sự kết hợp giữa đất, nước và núi đồi tạo nên một không gian hết sức cuốn hút đối với nhà đầu tư quốc tế.

Ông Ấn cho rằng, dù sau hợp nhất, Đà Nẵng có không gian phát triển rộng về phía Nam và sẽ có hướng phát triển cụ thể trong thời gian tới, nhưng việc triển khai một dự án mang tính biểu tượng như lấn biển vịnh Đà Nẵng là cần thiết để thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng cho biết, thời gian tới, các dự án vùng phụ cận cũng được triển khai nhằm mở rộng trục phát triển về phía Nam, như sân bay Chu Lai mở rộng (hơn 260.000 tỷ đồng) và đường sắt đô thị nối Đà Nẵng - Chu Lai (khoảng 50.000 tỷ đồng). Những dự án này kỳ vọng sẽ kết nối mạnh mẽ vùng kinh tế Đà Nẵng - Quảng Nam, hình thành chuỗi đô thị - công nghiệp - dịch vụ liên kết.

Trước đó, hồi tháng 4/2025, HĐND TP Đà Nẵng thống nhất đưa Đề án lấn biển vịnh Đà Nẵng vào danh mục đầu tư công năm 2025.

Theo kế hoạch, tổng diện tích thực hiện dự kiến khoảng 1.428ha, với cấu trúc gồm 5 đảo lớn theo mô hình đảo cọ nổi tiếng ở Dubai.

Trong đó, 2 đảo phát triển du lịch quốc tế ở 2 phía đông và tây, 1 đảo quy hoạch thành khu thương mại tự do và đổi mới sáng tạo, 1 đảo là trung tâm tài chính quốc tế, và 1 đảo dành cho các hoạt động giải trí hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị biển đa chức năng…

Với quy mô 366.000 tỷ đồng (tương đương 14 tỷ USD), dự án đô thị lấn biển tại Đà Nẵng có mức đầu tư vượt khu đô thị lấn biển Cần Giờ (256.000 tỷ đồng) của Vingroup.