Quá khứ không ngờ của nam thần Địa Ngục Độc Thân!

Woo Sung Min là gương mặt nổi bật của Single's Inferno (Địa Ngục Độc Thân) mùa 5. Anh điều hành cửa hàng kính mắt của gia đình với tư cách chuyên viên nhãn khoa. Nhưng trước đó, anh từng theo đuổi nghiệp diễn viên từ năm 2015-2018 với tên thật Woo Ki Hoon.

Đến nay, cư dân mạng lại tiếp tục "đào" thêm được 1 khía cạnh khác trong quá khứ của Woo Sung Min. Netizen đổ xô vào xem chương trìng phát sóng năm 2013 của đà EBS mang tên “Real Experience Sweat – Cleansing the Mind, Pig Farmer” (Trải nghiệm thực tế - Thanh lọc tâm hồn, người chăn lợn). Lúc đó, Woo Sung Min đang học lớp 11 và đã tham gia chương trình. Anh giải thích rằng bản thân muốn theo nghiệp diễn viên nên việc xuất hiện trên truyền hình dù chỉ một lần cũng có thể có ích cho tương lai của mình, dù là để vào đại học hay gia nhập 1 công ty quản lý.

Năm 17 tuổi, Woo Sung Min đã tham gia chương trình trải nghiệm làm người nuôi lợn. Ảnh: Kbizoom

Đúng như tên gọi của chương trình, Woo Sung Min đã trải nghiệm làm người chăn lợn. Anh làm việc tại 1 trang trại nuôi lợn, hỗ trợ dọn dẹp chất thải và phân loại mùn cưa. Ngay từ đầu chương trình, nam thần Địa Ngục Độc Thân thừa nhận rằng mình cảm thấy như đã đến nhầm chỗ, nói rằng ngay cả trước khi bắt đầu công việc chính thức, mùi hôi chất thải của lợn đã khiến anh đau đầu và khó chịu ở mũi.

Những phản ứng mệt mỏi và có phần yếu ớt của Woo Sung Min trong chương trình năm 2013 nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Ở thời điểm đó, Woo Sung Min mới là học sinh trung học, gương mặt rất non nớt ngây thơ so với bây giờ. Tuy nhiên, biểu cảm của anh vẫn rất thú vị, y như bây giờ.

Nam thần Địa Ngục Độc Thân gặp nhiều khó khăn khi làm việc ở trang trại lợn. Ảnh: Kbizoom

Trong chương trình Địa Ngục Độc Thân, Woo Sung Min luôn bày tỏ tình cảm của mình dành cho Á hậu Hàn Quốc Kim Go Eun và luôn ở bên cạnh cô suốt chương trình. Ngay cả trên Đảo Địa Ngục, anh cũng liên tục chủ động bắt chuyện và thể hiện sự hiện diện của mình. Mặc dù được 3 thí sinh nam đưa ra lựa chọn cuối cùng, Kim Go Eun cuối cùng đã chọn Woo Sung Min, giải thích rằng cô cảm thấy vui nhất khi trò chuyện với anh, và cảm thấy có thể chia sẻ nhiều điều về bản thân nhất khi cả hai ở bên nhau.

Chương trình Địa Ngục Độc Thân mùa 5 đã khép lại với sức hút không tưởng. Nhờ độ hot của chương trình, các thí sinh cũng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, kéo theo nhiều cơ hội nghề nghiệp. Quá khứ của họ cũng được netizen tìm hiểu 1 cách thích thú. Woo Sung Min đã tự giới thiệu mình trên chương trình là một chuyên gia nhãn khoa, nhưng sau đó tiết lộ rằng anh cũng từng theo đuổi nghiệp diễn viên, giờ lại lộ thêm quá khứ làm việc trong trang trại nuôi lợn, tạo thêm một khía cạnh bất ngờ cho câu chuyện đời tư của anh.

Woo Sung Min thu hút được lượng lớn fan sau khi tham gia Địa Ngục Độc Thân. Ảnh: Netflix

Nguồn: Kbizoom, Daum