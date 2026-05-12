Quá khứ Hòa Minzy “nhại giọng” gây tranh cãi của Chi Pu, nay có cú “quay xe” bất ngờ

Từng bị cho là “cà khịa” Chi Pu, Hòa Minzy nay lại song ca chính ca khúc từng gây tranh cãi

Tối 9/5, concert Sao Nhập Ngũ 2026 đã diễn ra tại Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn khán giả với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Hương Giang, Chi Pu, Anh Tú, Hậu Hoàng,.. Bên cạnh những màn trình diễn solo bùng nổ, một trong những tiết mục được khán giả chú ý nhiều nhất chính là màn kết hợp đặc biệt giữa Chi Pu và Hòa Minzy trong hai bản hit Anh Ơi Ở Lại - Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp.

Ngay khi hai nữ ca sĩ xuất hiện trên cùng một sân khấu, không ít khán giả đã lập tức “đào” lại đoạn clip câu từng gây tranh cãi cách đây 5 năm. Cụ thể vào năm 2021, tại một sự kiện ở Đà Lạt, Hòa Minzy từng khiến MXH dậy sóng khi “nhại” câu hát chênh phô của Chi Pu trong ca khúc Anh Ơi Ở Lại. Ở thời điểm này, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận khán giả cho rằng Hòa Minzy chỉ đang pha trò “tấu hài”, không có ý công kích Chi Pu. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến nhận định việc nhại giọng ngay trên sân khấu dễ khiến câu chuyện bị đẩy đi quá xa và vô tình khiến Chi Pu trở thành tâm điểm bị bàn luận tiêu cực.

Khoảnh khắc Hòa Minzy từng nhận chú ý vì nhại lại giọng hát chênh phô của Chi Pu trong ca khúc Anh Ơi Ở Lại

Chính vì vậy, việc cả hai nay đứng chung sân khấu tại Sao Nhập Ngũ 2026 và thậm chí còn hòa giọng trong những bản ballad đòi hỏi cảm xúc, kỹ thuật khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Nhiều người cho rằng đây là bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa Chi Pu và Hòa Minzy hiện tại hoàn toàn thoải mái, không còn “để bụng” chuyện cũ. Mặt khác cũng có ý kiến nhận định màn kết hợp này tạo cảm giác khá “lạ tai” bởi màu giọng và phong cách xử lý ca khúc của hai nghệ sĩ vốn rất khác nhau.

Clip Hòa Minzy - Chi Pu song ca Anh Ơi Ở Lại tại Sao Nhập Ngũ 2026

Màn song ca tại Sao Nhập Ngũ Concert 2026 khiến mạng xã hội tranh cãi

Ngay sau khi các đoạn fancam được chia sẻ rộng rãi, MXH nhanh chóng bùng nổ tranh luận xoay quanh phần thể hiện của Chi Pu và Hòa Minzy. Không ít netizen bất ngờ dành lời khen cho khả năng hát live của Chi Pu, thậm chí cho rằng nữ ca sĩ có phần ổn định và cảm xúc hơn trong một vài đoạn cao trào.

Một số bình luận viral trên TikTok và Threads nhận xét Chi Pu có cách xử lý nhẹ nhàng, giữ được màu sắc riêng nên tạo cảm giác dễ nghe khi đứng cạnh chất giọng nội lực của Hòa Minzy. Với những ai từng hoài nghi về khả năng live của nữ ca sĩ, tiết mục này được xem như minh chứng cho quá trình cải thiện đáng kể sau nhiều năm hoạt động.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng Hòa Minzy vẫn là người sở hữu kỹ thuật thanh nhạc vượt trội và nội lực cảm xúc mạnh mẽ. Không chỉ thế, việc nghi vấn Chi Pu hát nhép hay hát live cũng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Dẫu vậy, nhiều khán giả cũng lên tiếng cho rằng việc đặt hai nghệ sĩ lên bàn cân là khá khập khiễng bởi cả hai theo đuổi màu sắc hoàn toàn khác nhau.

Chi Pu…

… và Hòa Minzy có màn song ca nhận được nhiều sự chú ý những ngày qua

Mối quan hệ thân thiết của Hòa Minzy và Chi Pu

Trên thực tế, Chi Pu và Hòa Minzy có mối quan hệ khá thân thiết trong showbiz Việt. Cả hai từng cùng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ và nhiều lần có những tương tác hài hước phía sau hậu trường. Hay như tại concert Sao Nhập Ngũ 2025, Chi Pu và Hòa Minzy cũng từng có màn trình diễn chung, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả theo dõi chương trình.

Những năm gần đây, Chi Pu có nhiều thay đổi trong định hướng hoạt động âm nhạc sau khi tham gia các show quốc tế, trong khi Hòa Minzy tiếp tục giữ hình ảnh nữ ca sĩ ballad giàu cảm xúc. Dù theo đuổi hai hướng đi khác biệt, cả hai vẫn duy trì sự kết nối nhất định thông qua các dự án chung và những lần xuất hiện cùng nhau tại sự kiện.

Có thể thấy, sau nhiều năm kể từ câu chuyện gây tranh cãi năm 2021, màn song ca tại concert Sao Nhập Ngũ 2026 phần nào cho thấy showbiz Việt luôn tồn tại những “cú quay xe” thú vị. Và dù khán giả vẫn còn tranh luận trái chiều về tiết mục này, không thể phủ nhận Chi Pu và Hòa Minzy đã tạo nên một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất sau đêm concert.