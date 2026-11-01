Hình ảnh NSND Công Lý mặc trang phục giản dị, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi vừa được trang Gia Đình Công Lý chia sẻ, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trong ảnh, NSND Công Lý mặc áo khoác đen, quần dài cùng tông màu, phía sau là các nghệ sĩ và nhân viên đang tranh thủ nghỉ ngơi hoặc xem lại tài liệu. Bức ảnh mang đến một góc nhìn đời thường về người nghệ sĩ vốn quen thuộc với khán giả qua hình tượng Bắc Đẩu sắc sảo, đanh đá và đầy năng lượng trên sân khấu Táo quân.

Thay vì vẻ ngoài chỉn chu khi lên sóng, Công Lý xuất hiện trong khoảnh khắc nghỉ giữa giờ. Đặc biệt, kèm theo bức ảnh là dòng chú thích hài hước của trang Gia Đình Công Lý: “Gương mặt điển hình của người vừa được nghỉ xong phải đi làm”.

Nhiều người cho rằng, đây là bức ảnh được chụp từ nhiều năm trước, có thể sau các buổi tập của chương trình Gặp nhau cuối năm từng được phát sóng trên VTV vào mỗi dịp Giao thừa.

Thời điểm đó, buổi tập của các nghệ sĩ thường bắt đầu khá muộn, vào khoảng 23h. Sau một ngày làm việc, dàn diễn viên vẫn tiếp tục khớp kịch bản, trao đổi và chỉnh sửa lời thoại để chương trình thêm hấp dẫn. Đôi khi buổi tập sẽ kéo dài tới 3h sáng hôm sau.

Ở thời điểm đó, bộ đôi Nam Tào - Bắc Đẩu do Xuân Bắc và Công Lý đảm nhận là những nhân vật có nhiều lời thoại nhất trong mùa Táo quân năm đó. Vì vậy, cả hai phải dành nhiều thời gian để tập luyện, ghi nhớ và phối hợp với các nghệ sĩ khác. Những hình ảnh hậu trường khi ấy cho thấy sự vất vả của các nghệ sĩ ở phía sau sân khấu. Bởi vậy dòng chú thích dí dỏm của trang Gia Đình Công Lý càng khiến bức ảnh trở nên gần gũi.

Với khán giả truyền hình phía Bắc, NSND Công Lý vốn là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch và trong chương trình Gặp nhau cuối năm. Năm 2019, nam nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật.

Sau biến cố sức khỏe năm 2021, Công Lý nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng về tình trạng sức khỏe. Sự việc khiến anh phải tạm ngưng nhiều hoạt động nghệ thuật để điều trị và phục hồi. Hiện tại, sức khỏe của nghệ sĩ ngày càng ổn định hơn và thường xuyên xuất hiện thông qua những đoạn video chia sẻ khoảnh khắc đời thường cùng gia đình, bạn bè.

(Ảnh cap màn hình)