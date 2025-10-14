Quá khứ đau đớn của "nữ diễn viên phim giờ vàng": 2 lần dính tới tiểu tam, chồng đại gia thì bị bắt

Trong làng giải trí Hoa ngữ, An Dĩ Hiên tưởng chừng như có cuộc đời hoàn hảo. Cô sinh ra trong nhung lụa, lại có sự nghiệp vô cùng thành công. Thế nhưng đường tình của An Dĩ Hiên lại gập ghềnh, cô từng trải qua hai lần bị "giật bồ" đau đớn từ chính bạn thân và đồng nghiệp, trước khi tìm được bến đỗ hạnh phúc bên đại gia Trần Vinh Luyện.

Hai lần bị giật bồ đau đớn

Cụ thể, An Dĩ Hiên từng yêu thầm thiếu gia Uông Tiểu Phi suốt 5 năm, thậm chí hai người đã tính đến chuyện trăm năm. Oái oăm thay, tại chính bữa tiệc sinh nhật của cô vào tháng 9/2010, Uông Tiểu Phi lại "trúng tiếng sét ái tình" với Từ Hy Viên – người chị em thân thiết nhất của An Dĩ Hiên lúc bấy giờ. Chỉ sau 48 ngày quen biết (một số nguồn tin cho là 40 ngày), cặp đôi này đã "về chung một nhà", khiến An Dĩ Hiên rơi vào cú sốc lớn.

An Dĩ Hiên từng yêu thầm Uông Tiểu Phi 5 năm

Cô bị bắt gặp khóc lóc giữa đêm khuya, ôm ấp một người đàn ông được cho là Uông Tiểu Phi, và công khai mỉa mai "hảo tỷ muội": "Đại S đương nhiên là hạnh phúc rồi. Khóe miệng đều nhếch hết cả lên, không hạ xuống được cơ mà". Scandal này không chỉ chấm dứt tình bạn giữa hai mỹ nhân mà còn khiến Từ Hy Viên bị chỉ trích nặng nề vì "giật bồ bạn thân", biến đám cưới của họ thành "thảm họa" trong mắt dư luận.

Cô bị bắt gặp khóc lóc giữa đêm khuya, ôm ấp một người đàn ông được cho là Uông Tiểu Phi

Tình bạn của Từ Hy Viên và An Dĩ Hiên tan vỡ

Chưa kịp hồi phục vết thương lòng, An Dĩ Hiên lại vướng vào drama thứ hai với chàng ca sĩ Hàn Quốc điển trai Lee Seung Hyun. Hai người hẹn hò suốt 2 năm từ 2010, với vô số khoảnh khắc ngọt ngào.. Thậm chí, để nâng đỡ cho bạn trai, cô còn tham gia một bộ phim với kịch bản chất lượng tệ hại khiến người hâm mộ ngán ngẩm.

An Dĩ Hiên hẹn hò với Lee Seung Hyun

Thế nhưng, vào tháng 11/2012, hình ảnh Lee Seung Hyun bị chụp cùng Thích Vy – nữ diễn viên nổi tiếng với Mỹ Nhân Tâm Kế – đã làm bùng nổ tin đồn ngoại tình. Chỉ vài ngày sau, cặp đôi công khai chia tay, và Lee Seung Hyun nhanh chóng "thửa" luôn Thích Vy, trở thành vợ chồng. An Dĩ Hiên đăng status đầy ẩn ý trên Weibo: "Sau khi thức dậy, anh không thể quay trở lại ngày hôm qua một lần nữa. Đã hết mình trong quá khứ, không có gì hối tiếc ở hiện tại. Tôi cảm kích những nỗi đau mang đến vì nó giúp tôi trưởng thành". Dù Lee Seung Hyun sau này khẳng định họ đã chia tay trước khi công khai với Thích Vy, dư luận vẫn đồn đoán An Dĩ Hiên là nạn nhân thứ hai của "drama giật bồ" từ đồng nghiệp.

Thích Vy và Lee Seung Hyun trở thành vợ chồng

Bến đỗ hào môn: Hạnh phúc viên mãn hay góc khuất đau khổ?

Sau hai lần "mất bồ" đầy cay đắng, An Dĩ Hiên dường như quyết tâm "phục thù" bằng cách gả vào hào môn thực thụ. Năm 2017, cô kết hôn với đại gia Trần Vinh Luyện – tỷ phú bất động sản và sòng bạc Macau, CEO của Tak Chun Group với khối tài sản khổng lồ lên đến 1,45 tỷ USD (hơn 34.000 tỷ VND). Lễ cầu hôn của anh là một "cú nổ" khi tặng nhẫn kim cương trị giá 20 triệu NDT (khoảng 71 tỷ VND), và khi cô sinh quý tử đầu lòng, anh thưởng ngay 4 căn biệt thự trị giá 550 triệu NDT (1.800 tỷ VND). Cặp đôi có hai con chung (một trai, một gái), và An Dĩ Hiên chủ động lui về ở ẩn, tập trung làm vợ làm mẹ.

Cuộc sống hôn nhân ban đầu khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trần Vinh Luyện chiều vợ như bà hoàng, thậm chí chuyển cho cô khoản tiền 1,3 tỷ NDT (khoảng 4.550 tỷ VND) để đảm bảo tương lai trước khi sự cố xảy ra. Nhiều người cho rằng, so với cuộc hôn nhân đầy sóng gió của Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi (ly hôn năm 2021 sau 11 năm), An Dĩ Hiên mới là "người thắng cuộc" thực sự.

An Dĩ Hiên tưởng chừng như chiến thắng khi lấy chồng đại gia, tỷ phú đô la thực thụ

Tuy nhiên, hé lộ từ phiên tòa xét xử Trần Vinh Luyện năm 2023 cho thấy những góc khuất ít ai biết. Trước khi cưới An Dĩ Hiên, anh đã có vợ cũ và một cô con gái riêng – điều mà cô từng phủ nhận công khai. Hôn nhân của họ không phải lúc nào cũng màu hồng: Trần Vinh Luyện lộ rõ tính gia trưởng, kiểm soát chặt chẽ lịch trình, ăn mặc và công việc của vợ. An Dĩ Hiên phải thay đổi thói quen ngủ từ 5-6h sáng thành 2-3h sáng để có mặt đón chồng về nhà, thậm chí bị phàn nàn vì mặc váy ngắn. Có giai đoạn, cô chịu áp lực nặng nề đến mức bỏ ăn và khóc một mình, khiến nhiều người ví von cô như "người giúp việc" trong chính ngôi nhà giàu sang của mình.

Bi kịch ập đến: Từ đỉnh cao hào môn đến nỗi đau cô độc

Năm 2022, mọi thứ sụp đổ khi Trần Vinh Luyện bị bắt vì cáo buộc đánh bạc bất hợp pháp và các hoạt động tài chính mờ ám. Tháng 4/2023, tòa án Macau tuyên án anh 13 năm tù giam, phạt 90 triệu USD và dẫn đến sự phá sản của Tak Chun Group. An Dĩ Hiên bị triệu tập lấy lời khai nhưng không bị truy tố. Từ đó, cô "biến mất" khỏi mạng xã hội, gỡ hết ảnh chồng và sống ẩn dật cùng hai con nhỏ. Dù chồng để lại tài sản lớn cho con riêng trước khi bị bắt, An Dĩ Hiên vẫn đối mặt với áp lực dư luận và khó khăn tài chính khi công ty chồng nợ nần chồng chất.

Tất cả sụp đổ khi chồng An Dĩ Hiên bị bắt

Đến nay, nữ diễn viên chưa từng đến thăm chồng trong tù, dẫn đến tin đồn ly hôn. Nhiều người chỉ trích cô vô tình, nghi vợ chồng họ đã ly hôn. Nhưng số khác lại thông cảm, cho rằng An Dĩ Hiên giữ khoảng cách là để bảo vệ chính mình và các con khỏi áp lực truyền thông.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, từng được mệnh danh là "công chúa showbiz" nhờ vẻ đẹp quyến rũ, tài năng diễn xuất và sự nghiệp lẫy lừng. Cô bước chân vào showbiz năm 2000, là gương mặt được khán giả yêu mến qua loạt phim kinh điển giờ vàng ở Trung Quốc như Tiên kiếm kỳ hiệp, Những ngã rẽ cuộc đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tây du ký, Đấu ngư, Độc cô thiên hạ...

An Dĩ Hiên xuống sắc sau biến cố, phải nuôi con 1 mình



