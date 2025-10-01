Quá khứ của Phương Oanh

Phương Oanh là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình qua loạt phim đình đám như Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, Ngược Chiều Nước Mắt... Ít ai biết trước khi thành công với vai trò diễn viên, Phương Oanh từng hoạt động với vai trò người mẫu và còn góp mặt ở cuộc thi Hoa hậu. Nhìn lại hành trình gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, không chỉ "lên tay" về mặt diễn xuất mà nhan sắc Phương Oanh cũng "thăng hạng" và còn được nhận xét lão hoá ngược.

Ngay từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề, Phương Oanh hoạt động người mẫu tự do, tham gia các cuộc thi sắc đẹp sinh viên. Phương Oanh từng thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2008 khi đang là sinh viên năm thứ 2, tuy nhiên cô không tiến sâu. Thời điểm này, cô trung thành với mái tóc dài, gương mặt trong trẻo, đường nét hiền hòa và phong cách giản dị. Năm 2012, Phương Oanh có vai diễn đầu tiên và bắt đầu được khán giả chú ý. Đây cũng là giai đoạn nữ diễn viên bắt đầu đầu tư hơn cho diện mạo, kiểu tóc, lối trang điểm và phong cách thời trang được làm mới để phù hợp với màn ảnh.

Vẻ ngoài xinh xắn, thiện cảm của Phương Oanh trong giai đoạn mới vào nghề

Nữ diễn viên từng chuộng phong cách thời trang khoe chân dài, vóc dáng mảnh mai

Khi bước sang giai đoạn 2014 - 2017, Phương Oanh xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Hình ảnh của cô lúc này mang màu sắc trưởng thành, sắc sảo hơn. So với thuở ban đầu, gương mặt nữ diễn viên được nhận xét là thon gọn, sống mũi cao và đôi mắt rõ nét hơn. Đến năm 2018, Phương Oanh thẳng thắn thừa nhận từng sang Hàn Quốc để chỉnh sửa nhan sắc, giúp gương mặt hài hòa và trẻ trung hơn.

Nữ diễn viên chia sẻ, bản thân luôn sợ đối diện với sự lão hóa nên ở tuổi 29, cô cho rằng đó là thời điểm phù hợp để chỉnh diện mạo, giúp đường nét trở nên hài hòa và giữ gìn tuổi xuân lâu hơn. Chỉ 20 ngày sau khi trở về, Phương Oanh xuất hiện tại một sự kiện với vẻ ngoài khác lạ, gây nhiều chú ý. Cô đã thực hiện đồng thời các thủ thuật ở mắt, mũi và cằm để gương mặt cân đối hơn. Tuy nhiên, theo lời Phương Oanh, đây chỉ là những điều chỉnh nhỏ, phù hợp với cấu trúc sẵn có, vì thế sau khoảng một năm, gương mặt cô đã dần vào phom, mang lại tổng thể tự nhiên và hài hòa. Thời điểm đó nhan sắc của Phương Oanh trở thành chủ đề tranh cãi khi lộ diện.

Vai diễn trong Quỳnh Búp Bê đưa tên tuổi Phương Oanh đến gần hơn với công chúng

Thời điểm đang hot cũng là lúc Phương Oanh vướng tranh cãi liên quan đến việc "dao kéo", cô từng xuất hiện với khuôn mặt đơ cứng thiếu tự nhiên

Năm 2020 – 2021, với vai Phương Nam trong Hương Vị Tình Thân, nữ diễn viên trở thành cái tên phủ sóng mạnh mẽ. Diện mạo lúc này gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sang trọng, cá tính, thần thái tự tin và cuốn hút. Các đường nét trên gương mặt rõ ràng, sắc bén nhưng vẫn giữ được sự mềm mại vốn có. Phương Oanh được khen bởi cách ăn mặc trẻ trung, luôn ý thức được việc giữ gìn vóc dáng.

Phương Oanh ngày càng hoàn thiện nhan sắc lẫn vóc dáng

Ở hiện tại, khi đã là mẹ của cặp song sinh, Phương Oanh tiếp tục khiến công chúng bất ngờ với màn "lão hóa ngược". Cô thường xuyên đăng ảnh mặt mộc, khoe làn da căng bóng, thần thái rạng ngời, khó ai tin rằng nữ diễn viên đã 36 tuổi. Sau sinh, Phương Oanh nhanh chóng lấy lại vóc dáng cân đối, vòng eo gọn gàng. Bà mẹ bỉm sữa chia sẻ bí quyết duy trì sắc vóc là chế độ ăn uống khoa học, hạn chế tinh bột, tăng cường rau xanh, uống nhiều nước và kết hợp tập luyện yoga, aerobic.

Phương Oanh khoe visual nổi bật khi chụp ảnh cưới với doanh nhân Hoà Bình

Sau khi sinh 2 con, cô cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng mảnh mai

Phương Oanh dành nhiều thời gian để tập luyện thể thao

Nữ diễn viên cũng chuộng phong cách ăn diện "hack tuổi"

Phương Oanh tự tin khoe mặt mộc ở tuổi U40

Từ một cô gái trẻ bước vào showbiz với diện mạo giản dị, đến một diễn viên nổi tiếng sở hữu nhan sắc thăng hạng và thần thái quyến rũ, hành trình của Phương Oanh chính là minh chứng cho nỗ lực thay đổi, làm mới bản thân. Giờ đây, dù ở vai trò diễn viên hay một bà mẹ hai con, Phương Oanh vẫn khiến khán giả trầm trồ vì diện mạo ngày càng mặn mà, cuốn hút.

Thời gian gần đây, bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc thăng hạng, Phương Oanh cũng không tránh khỏi nhiều ý kiến trái chiều. Một số tranh luận xoay quanh diện mạo hay cả đời tư khiến tên tuổi nữ diễn viên liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội. Trước những luồng quan điểm đa chiều, cư dân mạng được khuyên nên tỉnh táo chọn lọc thông tin, tránh để cảm xúc chi phối dẫn đến việc tấn công cá nhân.

Loạt ảnh gần nhất chứng minh nhan sắc thăng hạng của Phương Oanh

Từ sau khi kết hôn, cuộc sống của Phương Oanh được quan tâm nhiều hơn



