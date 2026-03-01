Quá khứ của "chị Bờ Vai" đem 300 tỷ về cho Trấn Thành

Gần đây, LyLy là mỹ nhân được nhắc đến nhiều khi góp mặt trong Thỏ Ơi!! - phim Tết của Trấn Thành, cán mốc 300 tỷ. Lần đầu lấn sân điện ảnh, LyLy đảm nhận vai chị “Bờ Vai” Hải Linh - nhân vật dẫn dắt một talkshow với những cuộc trò chuyện về hôn nhân. Mái tóc ngắn cá tính, thần thái sắc sảo và ngoại hình cuốn hút giúp LyLy mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới.

LyLy

Song song với sự chú ý dành cho vai diễn, những bức ảnh quá khứ của LyLy bất ngờ được “đào lại”. Nhiều khán giả thừa nhận phải dụi mắt vài lần vì diện mạo ngày trước của cô có phần khác biệt so với hiện tại.

Khoảng năm 2017 - 2018 - thời điểm LyLy mới được biết đến với những bản cover và cuộc thi Sing My Song 2018, cô gây ấn tượng bởi hình ảnh trong trẻo, giản dị. Gương mặt tròn đầy, sống mũi chưa quá sắc nét và phong cách trang điểm nhẹ nhàng tạo nên vẻ đáng yêu, gần gũi.

LyLy thời điểm cuối năm 2017 - đầu năm 2018

Theo thời gian, diện mạo LyLy dần có sự thay đổi. Đến năm 2022, LyLy xuất hiện với ngoại hình khác lạ: gương mặt thanh thoát, đường nét sắc sảo và đặc biệt là chiếc mũi cao nổi bật. Một số khán giả đặt nghi vấn nữ ca sĩ có can thiệp thẩm mỹ khi so sánh ảnh cũ - ảnh mới. Ở vài góc nghiêng, cô thậm chí còn được nhận xét có nét tương đồng với diễn viên Khả Như. Tuy nhiên, trước những đồn đoán này, LyLy chưa từng lên tiếng.

Diện mạo thay đổi của LyLy sau gần 10 năm

Dù thay đổi do phong cách trang điểm, góc chụp hay bất kỳ lý do nào, không thể phủ nhận hiện tại LyLy đang sở hữu nhan sắc ngày càng hoàn thiện. Ở tuổi 30, cô được khen trẻ trung hơn tuổi, làn da trắng sáng, đường nét hài hòa và thần thái tự tin.

Ngoài ra nhiều người cũng để ý rằng so với quá khứ, có một điểm LyLy không thay đổi là vóc dáng siêu thực. Bất kể ngày ấy hay bây giờ, mỹ nhân này vẫn giữ vững vòng eo “con kiến”. Đây được xem là là lợi thế giúp nữ ca sĩ chinh phục những thiết kế hở eo gợi cảm, thu hút hàng triệu lượt xem mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Nhan sắc ngày càng đẹp nhưng vòng eo "con kiến" của LyLy không thay đổi

Một số hình ảnh khác của chị “Bờ Vai” LyLy:

LyLy ý thức về chuyện rèn luyện vóc dáng, trau chuốt nhan sắc từ nhiều năm trước

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của LyLy không hổ danh mỹ nhân thế hệ mới!

(Ảnh: FBNV)