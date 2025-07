Quá khứ bị miệt thị ngoại hình của Phương Mỹ Chi

Tối 12/7, Em Xinh Say Hi lên sóng tập 7. Sau quá trình lập đội và chọn bài hát kịch tính, 24 Em Xinh chia thành 6 đội chính thức bước vào Live Stage 3 với cơ chế liên quân đối kháng. Các đội thi lần lượt trình bày tiết mục của mình, trong đó đội của Orange gây chú ý khi mang đến bài hát có chủ đề khác biệt.

Nhận về demo I’ll Be There, team Orange không khai thác câu chuyện tình yêu đôi lứa thường thấy mà truyền tải thông điệp về yêu chính mình. Orange, Phương Mỹ Chi, Han Sara và Lamoon lần lượt chia sẻ về điều khiến bản thân cảm thấy tự ti, đồng thời truyền động lực cho người xem thông qua tiết mục âm nhạc sôi động.

Phương Mỹ Chi nói về điều khiến cô tổn thương, tự ti

Phương Mỹ Chi thành thật chia sẻ, ngoại hình luôn là điều khiến cô nàng cảm thấy thiếu tự tin. Từ ngày nhỏ khi tham gia vào The Voice Kids, Phương Mỹ Chi đã ý thức được điều này. Nữ ca sĩ biết bằng mình không có lợi thế ngoại hình, đôi môi dày khi ấy đã khiến cô nhận về nhiều lời chọc ghẹo gây tổn thương.

Trên sóng Em Xinh, lần đầu tiên Phương Mỹ Chi nói về mặc cảm của chính mình. Không còn là “cây hài” của chương trình, những tâm sự của Phương Mỹ Chi chạm đến nhiều người xem, khiến khán giả hiểu rõ hơn về những điều chất chứa của cô gái 22 tuổi.

Sau 12 năm làm nghệ thuật, Phương Mỹ Chi càng hiểu rằng, dù mình xấu hay đẹp thì vẫn luôn có ý kiến trái chiều. Do đó, điều cô quan tâm là trau dồi bản thân, theo đuổi đam mê âm nhạc và tập trung cho những người yêu thương mình. Thấu hiểu tổn thương bị miệt thị ngoại hình, Phương Mỹ Chi muốn truyền đi thông điệp tích cực gửi đến các cô gái trong ca khúc I’ll Be There. Màn trình diễn mãn nhãn với âm nhạc sôi động, vũ đạo được biên hoành tráng, các Em Xinh thử thách với nhiều động tác khó.

Phương Mỹ Chi và các Em Xinh muốn truyền đi thông điệp tích cực gửi đến các cô gái trong ca khúc I’ll Be There

Thời gian này, Phương Mỹ Chi là gương mặt hot nhất Vpop khi tham gia vào 2 chương trình thực tế Em Xinh Say Hi và Sing!Asia. Bằng thực lực của mình, nữ ca sĩ tỏa sáng ở cả nội địa và quốc tế, không chỉ mang về những con số hay top trending mà còn cho thấy bản thân có thể rực rỡ như thế nào. Giọng ca Phương Mỹ Chi chín muồi, là “vũ khí” để cô nàng chinh phục cuộc thi hát hàng đầu châu Á.

Nhìn Phương Mỹ Chi hiện tại, người hâm mộ có thể tự hào về hành trình hơn 10 năm qua. Phương Mỹ Chi đã và đang để khán giả thấy rằng mọi nỗi mặc cảm đều có thể hóa thành sức mạnh nếu ta học cách yêu thương bản thân.