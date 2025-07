Trấn Thành: "Tôi đầy tật xấu, cũng đào hoa, này nọ lắm"

MC Trấn Thành mới đây đã khiến cộng đồng mạng “bật cười” lẫn xúc động trước dòng trạng thái đầy tính "tự thú", chân thật và không kém phần hài hước trên trang cá nhân. Anh viết: "Thật ra tôi không hoàn hảo! Tôi chỉ tử tế với vợ thôi! Tôi cũng đầy tật xấu, cũng đào hoa, cà chớn, cũng này cũng nọ lắm! Tôi không phải chồng quốc dân đâu. Tôi chỉ may mắn hợp vợ tôi thôi! Đừng bơm tôi quá!"

Trấn Thành chia sẻ anh đầy tật xấu, không hoàn hảo, chỉ tử tế với vợ

Những chia sẻ của Trấn Thành ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, bởi không giống nhiều nghệ sĩ thường giữ hình tượng "soái ca" không tì vết, anh lại thẳng thắn thừa nhận bản thân “đào hoa, cà chớn” và có nhiều khuyết điểm. Tuy nhiên, điểm khiến khán giả càng thêm yêu quý anh chính là sự chân thành và cách yêu vợ một cách giản dị mà sâu sắc.

“Tôi thấy cmment mấy bà khen mà tôi nhột quá! Thật ra thương vợ thì có thương nhiều đó! Nhưng tôi cũng đầy tật xấu nha! Mọi người đừng nói tôi như một mẫu hình nhiệm màu của tạo hoá như vậy tôi bị sợ á!” , Trấn Thành viết với giọng văn pha trò, gần gũi.

Theo anh, một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải do người chồng quá lý tưởng mà là do cả hai vợ chồng may mắn hợp nhau, biết sống chân thành, tử tế và biết điều.

Trấn Thành cho biết vợ chồng may mắn hợp nhau

Trước đó, Trấn Thành Trấn Thành tiết lộ anh khóc giữa đêm, xúc động sau khi xem podcast Hari Won trải lòng về tuổi thơ cơ cực và câu chuyện mắc ung thư cổ tử cung ở tuổi 27. Nam MC nói Hari Won là người phụ nữ mạnh mẽ, tốt đẹp, tuyệt vời và tích cực nhất mà anh từng gặp.

"Em trải qua quá nhiều thiệt thòi, khổ đau ở quá khứ rồi, giờ này là giờ hưởng phước. Nhiệm vụ của em là phải luôn hạnh phúc. Nhiệm vụ của anh là giúp em hoàn thành nhiệm vụ của em. Quyết định vậy đi nha. Cứ sống theo cách em muốn. Thế giới để anh lo!", Trấn Thành viết.

Trấn Thành khẳng định nếu chỉ còn được nhớ một điều duy nhất trên thế giới này, anh vẫn sẽ chọn nhớ về bà xã.

Đọc lời chia sẻ của ông xã, Hari Won bình luận: "Anh cứ làm em xúc động phát khóc. Em thương anh lắm!". Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp cùng đông đảo khán giả thể hiện sự đồng cảm, ngưỡng mộ sợi dây gắn kết giữa cặp đôi.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won đã ở bên nhau gần 1 thập kỷ

Trấn Thành và Hari Won tổ chức đám cưới vào năm 2016. Suốt 9 năm qua, dù phải đối mặt với không ít thị phi, nhưng cả hai vẫn gắn bó, bền chặt. Trên trang cá nhân, Trấn Thành nhiều lần thể hiện tình yêu dành cho bà xã. "Với anh, em hơn cả một người vợ. Em là chị, là mẹ, bà nội, thủ trưởng, là người sắp xếp cuộc đời anh theo đúng trật tự hay nhất của nó", nam MC từng nhắn gửi vợ.