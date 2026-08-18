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Quá khứ bất hảo của 'Tế Điên Nam Định' với 8 lần vướng vòng lao lý

Minh Quang
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Nguyễn Văn Thùy, biệt danh “Tế Điên Nam Định”, từng 8 lần vướng vòng lao lý với các tội danh từ trộm cắp, cướp giật đến ma túy, trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội.

Nguyễn Văn Thùy (SN 1976, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), biệt danh “ Tế Điên ”, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

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Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế Điên Nam Định”) tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Trước khi trở thành cái tên được biết đến trên mạng xã hội qua các video và livestream, Nguyễn Văn Thùy đã có một quá trình vi phạm pháp luật kéo dài.

Theo cơ quan công an, qua công tác điều tra, xác minh, từ năm 1988 đến năm 2020, Nguyễn Văn Thùy có 8 tiền án, tiền sự. Các hành vi vi phạm của Thùy trải rộng từ trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích đến các tội liên quan đến ma túy và vũ khí.

Trong số này, Nguyễn Văn Thùy có các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ vũ khí thô sơ”.

Với những bản án, quyết định xử lý này, Thùy từng chấp hành án tại các trại giam thuộc Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình.

Đáng chú ý, trong quá trình chấp hành án, Thùy từng có thời gian ở Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an, từ ngày 20/1/1996 đến ngày 12/7/1997.

Sau khi mãn hạn tù và trở về địa phương, cuộc sống của Thùy chuyển sang một hướng khác khi người này bắt đầu hoạt động mạnh trên mạng xã hội.

Nguyễn Văn Thùy sử dụng tài khoản Facebook có tên “Tế Điên Official”, thường xuyên đăng tải video và livestream kể về những năm tháng chấp hành án tại các trại giam của Bộ Công an, cũng như Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình.

Những câu chuyện về quá khứ từng chấp hành án nhanh chóng trở thành nội dung được Thùy khai thác trên mạng xã hội. Một trong những livestream đáng chú ý được thực hiện ngày 11/7/2022, kéo dài 1 giờ 20 phút 42 giây, trong đó Thùy kể về thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh.

Theo cơ quan công an, trong livestream này có nhiều nội dung xuyên tạc, sai sự thật về quá trình chấp hành án và hoạt động của Trại giam Ninh Khánh.

Đến ngày 16/4/2023, livestream trên thu hút khoảng 37.900 lượt xem, cùng hơn 1.000 lượt bình luận, lượt thích, thả tim và chia sẻ.

Từ những câu chuyện về quá khứ trong trại giam, tài khoản “Tế Điên Official” tiếp tục được sử dụng để livestream, đăng tải các nội dung thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình xác minh những nội dung Thùy đăng tải cho thấy các thông tin liên quan đến Trại giam Ninh Khánh là bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo và Ban Giám thị Trại giam Ninh Khánh.

Cơ quan chức năng đã làm việc, giải thích và hướng dẫn Thùy thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật nếu có những vấn đề cần phản ánh.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, Thùy vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội để livestream, phát tán những thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Cơ quan điều tra xác định những nội dung này gây dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh của cơ quan chức năng và tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Ngày 18/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thùy để điều tra về tội danh quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thùy được xác định đã thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội về thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh là thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật.

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Tế Điên Nam Định

nguyễn văn thùy

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