Quá khó để chấp nhận Tây Du Ký bản mới: Vương Nhất Bác vào vai Đường Tăng, có cả Tôn Ngộ Không xấu nhất màn ảnh

Chiêu Dương |

Vương Nhất Bác đã hơn 1.000 ngày không đóng phim, thông tin vai diễn mới khiến khán giả sốc nặng.

Theo QQ, trước đó, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã công bố kế hoạch sẽ làm mới lại tứ đại danh tác khiến nhiều khán giả xôn xao. Các phiên bản cũ đã trở thành kinh điển vì vậy công chúng đánh giá bản mới khó có thể đạt được hiệu quả nghệ thuật và danh tiếng như bản cũ. Đồng thời, việc nhận lời đóng các vai diễn thuộc hàng huyền thoại, là ký ức tuổi thơ của hàng triệu khán giả sẽ là một gánh nặng lớn cho bất kỳ diễn viên nào.

Mới đây, có thông tin nam diễn viên Vương Nhất Bác sẽ đảm nhận vai diễn Đường Tăng trong phiên bản Tây Du Ký mới. Thậm chí, trên trang MXH Weibo còn xuất hiện hình ảnh Vương Nhất Bác mặc áo cà sa do A.I thực hiện.

Vương Nhất Bác được cho là sẽ đảm nhận vai Đường Tăng

Nhiều khán giả ủng hộ nam diễn viên

Tuy nhiên, thông tin này mang tới những phản ứng trái chiều từ khán giả. Một số người cho rằng Vương Nhất Bác khá phù hợp với nhân vật. Nam diễn viên có vẻ ngoài điển trai, các phiên bản Đường Tăng trước đây đều có ngoại hình đẹp vì Đường Tăng từng khiến Nữ vương Nữ nhi quốc rung động, không ít công chúa, nữ yêu đều đem lòng si mê, ngoại hình của Đường Tam Tạng phải xuất chúng. Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác có khí chất lạnh lùng thanh lãnh khá phù hợp với vai diễn Đường Tăng vô dục vô cầu, đã thấm nhuần tư tưởng giáo lý Đạo Phật. Dù Vương Nhất Bác bị chê diễn đơ, nhưng một số khán giả lại cho rằng điều này khá phù hợp với Đường Tăng vì nhân vật không có nhiều biểu cảm.

Trong khi đó, người khác lại cho rằng Vương Nhất Bác có vẻ ngoài hiện đại, không phù hợp với Đường Tăng vốn là một nhà sư đời Đường. Nam diễn viên cũng gây tranh cãi về khả năng thể hiện vai diễn. Người hâm mộ của Vương Nhất Bác khẳng định thông tin phân vai chỉ là đồn đoán.

Tuy nhiên, cũng có người lo ngại anh không vượt qua được cái bóng của các tiền bối

Thông tin thêm, dự án Tây Du Ký dự kiến khởi quay vào quý I năm 2027 với mức đầu tư lên tới 500 triệu NDT (hơn 1.700 tỷ đồng). Phim sẽ thực hiện nhiều cảnh quay ngoại cảnh trên khắp Trung Quốc, bao gồm cả vùng Tân Cương.

Đoàn phim nỗ lực mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác với những hiệu ứng hình ảnh cao cấp xuất sắc nhất để tạo dựng lên thế giới thần tiên, ma quái phù hợp với trí tưởng tượng của người xem.

Ngoài Vương Nhất Bác, vai diễn khó chọn nhất là Tôn Ngộ Không, bởi cái bóng của Lục Tiểu Linh Đồng trong Tây Du Ký 1986 quá lớn. Đoàn phim dự kiến sẽ mời nghệ sĩ có hí kịch, có kinh nghiệm diễn "hầu hí" (hầu khỉ) tới thể hiện. Lục Tiểu Linh Đồng cũng là nghệ sĩ xuất thân từ gia tộc chuyên biểu diễn hầu hí.

Mặt khác, đạo diễn Phí Chấn Tường được giao nhiệm vụ cầm trịch dự án Tây Du Ký bản mới. Phí Chấn Tường nổi danh với các tác phẩm như Khi Hoa Rừng Nở Rộ (Douban 9.4 điểm), Ma Thổi Đèn (5 phần) đều nhận được sự khen ngợi của khán giả, Tinh Hán Xán Lạn (Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính).

Đạo diễn Phí Chấn Tường sẽ chỉ đạo Tây Du Ký bản mới

Ngoài ra, Phí Chấn Tường từng thể hiện vai Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký (2010) do đài Chiết Giang, Trung Quốc sản xuất. Tuy nhiên, vai diễn này bị chê "chỉ có yêu khí, không có linh khí", trở thành phiên bản Tôn Ngộ Không xấu nhất màn ảnh.

Vì quá nhiều lời chê cho vai Tôn Ngộ Không, Phí Chấn Tường đã phải đổi nghề sang làm đạo diễn. Khi có thông tin Phí Chấn Tường chỉ đạo T ây Du Ký 2027, khán giả kỳ vọng nam nghệ sĩ từng bị chỉ trích thậm tệ sẽ biết cách khắc phục điểm yếu, đem đến một Tây Du Ký mới mẻ nhưng không quá lố.

Phí Chấn Tường từng đóng Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký 2010

Anh bị chê là Tây Du Ký xấu nhất màn ảnh

Ca sĩ Hà Phương lấy tỷ phú: "Áp lực chứ, chồng thành đạt thì cũng nhiều bóng hồng vây quanh"



Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

00:30
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
