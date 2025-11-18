Quả chuối nặng tận 6kg, 4 người mới ăn hết: Nhìn thân cây còn choáng hơn

Những loại trái cây có kích thước "không tưởng" luôn là đề tài khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Trên thế giới và cả Việt Nam từng ghi nhận những quả mít, quả dưa hấu... có kích thước "siêu to khổng lồ". Tuy nhiên, với phần lớn trái cây "to bất thường", đó chỉ là sự xuất hiện mang tính hiếm hoi, giống như trúng vé số độc đắc vậy. Nhưng với giống chuối dưới đây, câu chuyện lại hoàn toàn khác: cả giống loài vốn đã sinh ra để to, và gần như không có quả nào nhỏ theo chuẩn thông thường.

Đó chính là giống chuối Musa Ingens - một loài chuối khổng lồ từng gây bão mạng xã hội khi có quả nặng tới 6kg và phải 4 người ăn mới hết. Nhìn hình ảnh của chúng, nhiều người thậm chí còn nghĩ rằng đây là sản phẩm chỉnh sửa photoshop hay một trò đùa 1/4 cho vui, cho đến khi các nhà nghiên cứu và hình ảnh thực tế xác nhận chúng hoàn toàn có thật.

Giống chuối độc lạ này có nguồn gốc từ Papua New Guinea, một quốc gia đảo nằm gần xích đạo, thuộc phía Đông Nam châu Á - nơi được xem là điều kiện lý tưởng để Musa Ingens phát triển vượt trội. Được biết, loài chuối này không chỉ gây bất ngờ ở kích thước quả mà ngay cả thân cây cũng "không phải dạng vừa" khi đạt chiều cao từ 20 - 25m, tương đương với một tòa nhà 5 - 6 tầng. Đường kính thân cây lớn đến mức một người trưởng thành ôm không xuể, tạo nên hình ảnh ấn tượng và có phần kỳ bí nếu bắt gặp trong rừng rậm.

Trong môi trường bản địa, Musa Ingens có thể cho ra những quả chuối nặng từ 1,5 - 2kg, vốn đã vượt xa kích thước chuối thông thường. Nhưng điểm khiến cư dân mạng "choáng váng" nhất chính là từng có một quả nặng lên đến 6kg, được ghi nhận và lan truyền rộng rãi. Với cân nặng ấy, việc một người ăn không hết là điều quá dễ hiểu, thậm chí phải huy động đến 3 - 4 người mới "xử" hết được.

Dù sở hữu kích thước vượt chuẩn, hương vị của Musa Ingens lại khá bình thường, không khác quá nhiều so với chuối chúng ta ăn hằng ngày. Thậm chí, điểm trừ là chúng khá nhiều hạt, độ ngọt không quá vượt trội và kết cấu cũng không dễ ăn với tất cả mọi người. Tuy nhiên, chính yếu tố "độc - hiếm - lạ" mới là điều khiến Musa Ingens trở thành mục tiêu săn lùng của những người thích trải nghiệm. Chỉ tiếc rằng, dù nhiều nơi từng thử nhân giống nhưng không đạt được kích thước khổng lồ như ở Papua New Guinea, do thiếu điều kiện khí hậu - thổ nhưỡng phù hợp.

Một điểm khiến nhiều người từng lầm tưởng đây là chuối "đột biến gen", nhưng trên thực tế, theo giới nghiên cứu, Musa Ingens hoàn toàn phát triển tự nhiên và không hề có tác nhân biến đổi đặc biệt. Sự khác biệt của chúng đơn thuần đến từ đặc trưng giống loài và điều kiện sống. Điều đó càng khiến Musa Ingens trở nên thú vị - không phải sản phẩm nuôi cấy, cũng không phải tác phẩm khoa học, mà là tặng phẩm đặc biệt của thiên nhiên.

Ngày nay, giống chuối Musa Ingens vẫn thuộc hàng hiếm có - khó tìm, được xem như "báu vật rừng rậm" và là minh chứng cho sự phong phú của thế giới thực vật. Có lẽ, nếu một ngày được trực tiếp nhìn thấy, người ta sẽ phải ngước lên… thật cao mới thấy hết vẻ hoành tráng của nó.