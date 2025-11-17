Khoảnh khắc sạt lở thành vực sâu hàng chục mét, hàng chục người dân phải di dời khẩn cấp

Chiều 17/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khe Sanh (Quảng Trị), bà Thái Thị Nga cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Chính quyền địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân và tài sản khỏi khu vực đang xảy ra sạt lở nguy hiểm.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, bà Thái Thị Nga cho hay xã đã di dời 11 hộ dân, khoảng 45 khẩu tại khối 3A do nằm ở vùng xung yếu, có nguy cơ sạt lở. Trước đó, vào trưa cùng ngày, tại đường Hùng Vương ở khối 3A, sạt lở xảy ra nghiêm trọng khiến sau lưng nhà các hộ dân này hình thành vực sâu hàng chục mét. Trong đó, nửa sau ngôi nhà của bà N.N.B.T (khối 3A, xã Khe Sanh) bị sập vì sạt lở, rất may không có thiệt hại về người.

2 đoạn clip ghi lại khoảnh khắc sạt lở ở Khe Sanh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận sự quan tâm đặc biệt từ số đông.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn trong nhiều giờ qua đã gây ngập lụt, chia cắt, sạt lở tại 53 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các xã; 190 hộ dân với 644 nhân khẩu tại các xã Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng bị ngập lụt; 5 điểm sạt lở tại các xã La Lay, Hướng Hiệp; 3 điểm trường phải nghỉ học tại các xã Nam Hải Lăng, Ba Lòng.

Ngoài ra, có hơn 4.490 hộ dân bị mất điện tại các xã Khe Sanh, Đakrông, Hướng Hiệp và Ba Lòng.Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các lực lượng thành lập 28 tổ chốt chặn ở các điểm ngập lụt, tuyên truyền, hướng dẫn người dân để bảo đảm an toàn. Cùng với đó, các địa phương đã tiến hành di dời 217 hộ/ 813 nhân khẩu tại các xã Hướng Phùng và Ba Lòng đến nơi an toàn.