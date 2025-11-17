Quay đoàn xe đạp trên cầu Nhật Tân, người đàn ông bị một nhóm đuổi theo, bắt xóa clip

Được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại sự việc xảy ra trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đang là tâm điểm chú ý. Theo đó, người quay clip là anh Đậu Quốc Quân (chủ kênh TikTok Lang thang vạn nẻo).

Chia sẻ trên Dân Trí, anh Quân cho hay vào khoảng 6h30 ngày 16/11, khi lưu thông trên cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm Hà Nội, anh nhìn thấy nhiều người đạp xe ở phía ngoài dải phân cách, trong phần đường dành cho ô tô. Anh đã dùng camera hành trình gắn trên người để ghi lại sự việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm này.

Tuy nhiên khi anh Quân vừa đi hết cầu, thì vài ba người trong nhóm xe đạp có hô hào chặn anh lại rồi còn quát lớn "Mày đứng lại", "Mày dừng lại đưa tao điện thoại". Sau khi thấy anh Quân ghi hình, 2 người trong nhóm đạp xe bỏ đi, chỉ còn một người đàn ông cao khoảng 1m65 đứng lại và yêu cầu anh đưa điện thoại để xóa clip.

Anh Quân không đồng ý nên hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, người đàn ông này dùng điện thoại chụp hình anh và biển số xe rồi rời đi.

Nhóm người đạp xe trên cầu Nhật Tân. (Đoạn clip khiến dư luận xôn xao)

Cũng theo chia sẻ từ phía anh Quân trên Dân Trí thì đây không phải lần đầu anh bắt gặp nhóm đạp xe đi vào làn ô tô trên cầu Nhật Tân gây mất an toàn giao thông.

"Họ thường xuyên xuất hiện từ 4h30 đến 7h hằng ngày, đặc biệt vào cuối tuần”, anh Quân nói.

Liên quan đến đoạn clip, thông tin trên Tiền Phong, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết đơn vị sẽ cử cán bộ xác minh, đồng thời truy tìm nhóm người đạp xe đi vào làn ô tô gây mất an toàn giao thông.