Ẩm thực và văn hoá Việt Nam từ lâu đã có sức hút khó cưỡng với du khách quốc tế. Không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên, mà chính những điều nhỏ bé, như ly cà phê buổi sáng hay nụ cười thân thiện ở quán ven đường lại khiến nhiều người nước ngoài mê mẩn, để rồi khi rời đi, trong lòng vẫn còn nguyên niềm lưu luyến.

Mới đây, một vị khách Tây đã khiến cộng đồng mạng Việt xúc động khi chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân: "Tôi sắp rời Việt Nam rồi, buồn lắm nên đang cố tận hưởng từng khoảnh khắc ở đây."

Và cách mà anh tận hưởng - nghe tưởng chừng đơn giản - lại là uống cà phê Việt Nam mỗi ngày. Với anh, đó không chỉ là thói quen, mà là một cách để ghi nhớ hương vị, không khí và cả nhịp sống chậm rãi mà anh yêu ở mảnh đất này.

Thức uống mà anh yêu thích nhất khi ở Việt Nam là cà phê muối - món đặc sản từng khiến nhiều du khách quốc tế ngỡ ngàng vì hương vị độc đáo. Món cà phê xuất phát từ Huế này có cách pha khá đặc biệt: lớp cà phê đậm đặc, thêm chút sữa đặc và kem béo, sau cùng rắc một ít muối lên trên. Nghe tưởng lạ, nhưng chính vị mặn nhẹ đó lại làm nổi bật độ ngọt béo, giúp ly cà phê trở nên cân bằng, khó quên.

Người ta nói, nếu cà phê sữa đá là bản nhạc buổi sáng của TP.HCM thì cà phê muối lại là giai điệu trầm ấm của miền Trung. Không đậm gắt, không quá ngọt, chỉ vừa đủ để đọng lại nơi đầu lưỡi, khiến người thưởng thức phải nhắm mắt tận hưởng thêm một ngụm nữa. Có lẽ vì thế mà vị khách Tây kia lại "nghiện" đến mức phải uống mỗi ngày - như một cách níu giữ ký ức.

Nhiều du khách khác cũng từng chia sẻ cảm giác tương tự. Với họ, cà phê Việt Nam không chỉ là đồ uống, mà là một phần văn hoá - nơi người ta có thể ngồi hàng giờ trò chuyện, ngắm phố xá, hay chỉ đơn giản là lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn. Có người còn nói vui rằng, "uống cà phê ở Việt Nam nhiều hơn cả uống nước lọc", vì sợ rằng khi rời đi rồi, sẽ chẳng thể tìm lại được hương vị ấy ở đâu khác.

Câu chuyện nhỏ của vị khách Tây ấy khiến nhiều người Việt chợt thấy ấm lòng. Bởi đôi khi, tình yêu dành cho một đất nước không cần phải lớn lao - chỉ cần một ly cà phê mỗi sáng cũng đủ để giữ lại cả một miền ký ức.