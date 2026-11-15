Quá ấn tượng! Đôi vợ chồng trẻ biến căn hộ cũ 57m² thành nhà 3 phòng ngủ: Màn cải tạo khiến ai xem cũng bất ngờ

Chỉ rộng 57m², lại nằm trong một tòa nhà đã hơn 20 năm tuổi, căn hộ của cặp vợ chồng trẻ ở Quảng Đông từng có nhiều hạn chế về diện tích và công năng. Thế nhưng, thay vì tìm mua một ngôi nhà lớn hơn, họ quyết định cải tạo lại toàn bộ không gian, biến căn hộ một phòng ngủ thành tổ ấm có ba phòng riêng, đầy đủ tiện nghi cho cả gia đình.

Từ căn hộ cũ hơn 20 năm tuổi đến tổ ấm khiến nhiều người bất ngờ

Với nhiều gia đình trẻ, đặc biệt là những người đã có con nhỏ, một căn hộ rộng chưa đến 60m² thường được xem là giải pháp tạm thời. Khi nhu cầu sinh hoạt tăng lên, không ít người nghĩ đến việc đổi sang nhà lớn hơn, đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị thêm một khoản tài chính đáng kể.

Tuy nhiên, một cặp vợ chồng làm trong lĩnh vực thiết kế tại Quảng Đông (Trung Quốc) lại có lựa chọn khác. Họ quyết định mua một căn hộ cũ có diện tích xây dựng 57m², diện tích sử dụng thực tế khoảng 54m², nằm trong một tòa nhà đã hơn 20 năm tuổi.

Điều khiến họ yêu thích căn hộ ngay từ lần đầu đến xem không phải nội thất hay diện tích, mà là cây hoa gạo nằm ngay bên ngoài cửa sổ. Mỗi mùa hoa nở, sắc đỏ phủ kín những cành cây, mang đến khung cảnh bình yên hiếm có giữa nhịp sống đô thị.

Dù căn hộ đã cũ, cách bố trí không còn phù hợp với nhu cầu của gia đình hiện đại, hai vợ chồng vẫn nhìn thấy tiềm năng cải tạo. Với kinh nghiệm thiết kế, họ tin rằng một ngôi nhà nhỏ hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình nếu từng mét vuông được tính toán hợp lý.

Trước khi cải tạo, căn hộ có một phòng ngủ, phòng khách và khu vực sinh hoạt chung. Sau khi thay đổi mặt bằng, chủ nhà đã tổ chức lại không gian thành ba phòng riêng, gồm phòng ngủ chính, phòng trẻ em và một phòng làm việc có thể sử dụng linh hoạt.

Đáng chú ý, họ không cố gắng nhồi nhét nội thất để tận dụng diện tích. Ngược lại, nhiều món đồ cồng kềnh được loại bỏ, các khu vực sinh hoạt được kết nối với nhau bằng những giải pháp ngăn chia nhẹ nhàng.

Không cần phòng khách truyền thống, căn hộ vẫn rộng rãi và đầy đủ tiện nghi

Ngay từ cửa ra vào, sự thay đổi trong cách bố trí đã thể hiện rõ. Do cửa chính mở thẳng vào khu vực sinh hoạt chung, hai vợ chồng bố trí một hệ tủ màu trắng cao sát trần đối diện cửa ra vào. Bên cạnh đó là những móc treo tường dành cho túi xách, áo khoác, ô và các vật dụng thường xuyên sử dụng.

Thiết kế này vừa tạo ra khoảng đệm cần thiết giữa cửa chính và không gian bên trong, vừa giải quyết bài toán lưu trữ vốn rất khó khăn ở những căn hộ nhỏ.

Đối diện khu vực để giày dép là một góc làm việc với bàn, ghế và giá sách. Thay vì xây tường kín để tạo phòng riêng, chủ nhà sử dụng rèm vải làm vách ngăn. Khi cần tập trung làm việc, chỉ cần kéo rèm lại; khi muốn không gian thông thoáng, tấm rèm được mở hoàn toàn.

Đây cũng là một trong những chi tiết đáng học hỏi nhất của căn hộ. Một căn phòng không nhất thiết phải có bốn bức tường cố định. Với những chức năng như làm việc, đọc sách hoặc học tập, giải pháp ngăn chia linh hoạt có thể giúp tiết kiệm diện tích và hạn chế cảm giác chật chội.

Phòng khách cũng được tổ chức theo cách không giống những căn hộ thông thường. Không có bộ sofa lớn, bàn trà cồng kềnh hay kệ tivi chiếm cả bức tường, gia đình chỉ sử dụng hai chiếc ghế sofa nhỏ, một bàn tròn và hệ giá sách bằng gỗ tự nhiên.

Khu vực này vừa là nơi tiếp khách, vừa là góc đọc sách và sinh hoạt chung. Sau bữa tối, các thành viên có thể ngồi quây quần, trò chuyện hoặc đọc sách cùng nhau.

Sàn nhà được lát gỗ sồi hun khói, giữ lại những đường vân và mắt gỗ tự nhiên. Kết hợp với nội thất gỗ và tường sáng màu, không gian mang cảm giác mộc mạc, ấm áp mà không cần quá nhiều đồ trang trí.

Điểm cộng lớn nhất là khu vực phòng khách, bàn ăn và ban công được bố trí liền mạch, không có những bức tường chắn sáng không cần thiết. Nhờ vậy, dù diện tích nhỏ, căn hộ vẫn nhận được nguồn ánh sáng tự nhiên khá tốt.

Nâng sàn ban công 15cm, tạo thêm khu vui chơi và góc thư giãn

Nếu phòng khách được thiết kế để ưu tiên sự kết nối thì ban công lại là khu vực thể hiện rõ nhất khả năng tận dụng diện tích của hai vợ chồng.

Thay vì chỉ dùng để phơi quần áo hoặc chứa đồ, họ nâng sàn ban công lên khoảng 15cm, biến khu vực này thành một không gian sinh hoạt đa năng. Một bên dành cho trẻ vui chơi, bên còn lại được bố trí thành góc làm đồ thủ công.

Những chậu cây xanh với kích thước và hình dáng khác nhau được sắp đặt xung quanh, tạo cảm giác như một khu vườn nhỏ trong nhà. Từ đây, gia đình có thể ngắm nhìn cây hoa gạo bên ngoài cửa sổ, tận hưởng ánh sáng và không khí tự nhiên.

Với những căn hộ nhỏ, ban công thường là phần diện tích dễ bị bỏ phí hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Cách cải tạo này cho thấy chỉ cần thay đổi công năng, vài mét vuông cũng có thể trở thành nơi vui chơi, làm việc hay nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, việc nâng sàn cần được tính toán đến tải trọng, khả năng chống thấm và thoát nước, đặc biệt khi kết hợp với nhiều chậu cây lớn.

Thiết kế ô cửa giữa bếp và phòng ăn, một thay đổi nhỏ nhưng mang lại nhiều lợi ích

Một trong những chi tiết thú vị nhất của căn hộ là ô cửa được mở trên bức tường ngăn giữa nhà bếp và phòng ăn.

Ý tưởng này được hai vợ chồng lấy cảm hứng từ bộ phim Ẩm thực nam nữ. Thay vì phá bỏ hoàn toàn bức tường để tạo bếp mở, họ giữ lại ranh giới cần thiết nhưng bổ sung một ô cửa lớn để tăng sự kết nối.

Nhờ đó, người nấu ăn có thể dễ dàng chuyển món ra bàn mà không cần đi vòng. Ánh sáng từ khu vực ăn uống cũng được đưa vào bếp, khiến không gian bớt bí bách.

Đặc biệt, ô cửa còn cho phép bố mẹ quan sát con cái khi đang chuẩn bị bữa ăn. Người lớn và trẻ nhỏ có thể trò chuyện với nhau dù đang ở hai khu vực khác nhau.

Khu vực bàn ăn được đầu tư tương đối kỹ. Từ trước khi mua nhà, hai vợ chồng đã mong muốn có một chiếc bàn dài để mời bạn bè đến ăn uống, xem phim và trò chuyện.

Cuối cùng, họ lựa chọn bàn gỗ tự nhiên dài 1,6m, rộng 0,8m. Kết hợp với máy chiếu, khu vực này có thể chuyển đổi giữa không gian ăn uống, làm việc và giải trí.

Trong khi đó, căn bếp dù có mặt bằng không vuông vức vẫn được tổ chức theo trình tự sử dụng hợp lý: lấy thực phẩm, sơ chế, rửa và nấu nướng. Các vật dụng như xoong nồi, đồ khô, máy pha cà phê được bố trí gọn gàng, hạn chế tình trạng mặt bếp bị chiếm dụng.

Phòng ngủ nhỏ nhưng không thiếu không gian lưu trữ

Phòng ngủ chính được bố trí ở phía nam của căn hộ, có cửa sổ nhìn ra những tán cây xanh. Thay vì đặt nhiều đồ nội thất, gia chủ ưu tiên giường ngủ, tủ quần áo và một góc nhỏ cạnh cửa sổ.

Một bộ bàn ghế gỗ đơn giản được kê tại đây, vừa đủ để đọc sách, uống cà phê hoặc làm việc nhẹ nhàng. Nhờ có ánh sáng tự nhiên, góc nhỏ này trở thành nơi nghỉ ngơi riêng tư mà không cần thêm một căn phòng khác.

Để giải quyết nhu cầu lưu trữ, hai vợ chồng bố trí tủ quần áo đóng riêng chạy dọc bức tường cuối giường. Ngoài ra còn có một tủ thấp bằng gỗ kết hợp giá treo kim loại, dành cho quần áo mặc lại, đồ sạch hoặc chăn ga.

Phòng trẻ em lại được thiết kế theo hướng đơn giản hơn. Một chiếc giường tầng là món nội thất chính, nhưng cách sử dụng khá đặc biệt: tầng trên dành cho việc ngủ, còn tầng dưới trở thành góc xem phim và thư giãn riêng của trẻ.

Chủ nhà không trang trí căn phòng quá cầu kỳ hay lắp đặt nhiều hệ tủ cố định. Khoảng trống được giữ lại để trẻ có thể vui chơi, đồng thời dễ dàng thay đổi cách bố trí khi lớn lên.

Đây là lựa chọn thực tế bởi nhu cầu của trẻ thay đổi nhanh theo từng giai đoạn. Một căn phòng được đóng kín bằng quá nhiều nội thất đặt làm riêng có thể đẹp ở hiện tại nhưng lại trở nên bất tiện chỉ sau vài năm sử dụng.

Phòng tắm là khu vực cuối cùng được cải tạo. Dù diện tích hạn chế, gia chủ vẫn bố trí tách biệt khu vực khô và ướt, đồng thời tích hợp máy giặt và máy sấy. Các thiết bị được sắp xếp theo chiều cao và vị trí sử dụng để tận dụng tối đa không gian.

Nhà nhỏ không nhất thiết phải đổi sang nhà lớn mới có thể sống thoải mái

Điều đáng chú ý trong căn hộ 57m² này không nằm ở số lượng phòng được tạo thêm mà ở cách hai vợ chồng xác định nhu cầu thực sự của gia đình.

Họ sẵn sàng từ bỏ phòng khách truyền thống để có góc đọc sách, dùng rèm thay cho một số vách ngăn cố định, biến ban công thành nơi vui chơi và sử dụng bàn ăn như một không gian đa chức năng.

Nếu nhìn từ góc độ tài chính, cải tạo một căn hộ cũ cũng là phương án đáng cân nhắc đối với những gia đình chưa muốn hoặc chưa đủ khả năng nâng cấp lên nhà lớn hơn. Tuy nhiên, chi phí cải tạo thực tế của căn hộ này không được công bố, vì vậy chưa thể kết luận phương án đó tiết kiệm hơn bao nhiêu so với việc mua nhà mới.

Bên cạnh đó, việc chuyển căn hộ một phòng ngủ thành ba phòng riêng không đồng nghĩa với việc cả ba đều có diện tích và mức độ riêng tư tương đương phòng ngủ tiêu chuẩn. Những giải pháp như phòng đa năng, vách ngăn mềm hay giường tầng chỉ thực sự hiệu quả khi phù hợp với số thành viên và thói quen sinh hoạt.

Dẫu vậy, căn hộ vẫn mang đến một gợi ý đáng tham khảo: Diện tích không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng sống. Quan trọng hơn là mỗi mét vuông có thực sự phục vụ nhu cầu của gia đình hay không.

Với cặp vợ chồng trẻ ở Quảng Đông, một căn hộ đã hơn 20 năm tuổi, diện tích chỉ 57m², cuối cùng vẫn trở thành tổ ấm đầy đủ tiện nghi, có không gian riêng cho bố mẹ, con cái và những sở thích chung. Đôi khi, thay vì cố gắng mua thêm diện tích, điều cần làm trước tiên lại là học cách sử dụng tốt hơn diện tích mình đang có.