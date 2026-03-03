Thông tin từ Bộ Quốc phòng Qatar, các máy bay đã bị chặn lại khi đang tiến vào không phận Iran. Chi tiết bao gồm địa điểm, hoàn cảnh và phương tiện tiêu diệt được sử dụng vẫn chưa được công bố chính thức. Nhiều khả năng biên đội Su-24MK đã bị bắn hạ khi đang bay qua Vịnh Ba Tư.

Tính đến năm 2025, Không quân Iran có khoảng 29 chiếc Su-24 trong biên chế, nhưng một số trong đó không đủ điều kiện bay.

Phần lớn phi đội máy bay ném bom Su-24 của Iran có nguồn gốc từ Iraq. Trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, 24 chiếc Su-24 đã hạ cánh xuống đất Iran, sau đó Tehran sáp nhập chúng vào lực lượng không quân của mình. Khoảng 12 chiếc khác cùng với phụ tùng và vũ khí đã được mua từ Nga.

Trong những năm gần đây, Iran đã nỗ lực tự mình hiện đại hóa phi đội Su-24, điều chỉnh máy bay để sử dụng các loại vũ khí do họ tự phát triển, bao gồm cả tên lửa Asef.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-24MK của Iran.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-24MK là phiên bản xuất khẩu của Su-24 do Liên Xô chế tạo, được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển trong điều kiện thời tiết khó khăn và dưới hỏa lực phòng không tích cực.

Chiếc phi cơ sử dụng cấu hình cánh cụp xòe. Sải cánh tối đa, tùy thuộc vào vị trí của các bảng điều khiển, dao động từ khoảng 10 đến 17m, chiều dài thân máy bay khoảng 22,7m, trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 39 tấn. Tải trọng chiến đấu của máy bay lên đến 7 - 8 tấn phân bổ trên 8 giá treo.

Tốc độ tối đa ở độ cao lớn của Su-24 khoảng 1.550km/h, tầm bay thực tế lên đến 2.500 - 3.000km tùy thuộc vào cấu hình nhiệm vụ và sự hiện diện của các thùng nhiên liệu phụ. Bán kính tác chiến ước tính khoảng 600 - 1.000km, trần bay thực tế khoảng 11km.

Su-24MK được trang bị hệ thống ngắm bắn và dẫn đường cho phép nó hoạt động ở độ cao thấp, bám sát địa hình và sử dụng vũ khí cả ngày lẫn đêm. Phi hành đoàn gồm 2 người - một phi công và một hoa tiêu kiêm người điều khiển, ngồi cạnh nhau trong buồng lái.

Hệ thống vũ khí bao gồm bom không điều khiển và có điều khiển, tên lửa chống hạm và chống radar, cũng như tên lửa không đối đất dẫn đường.

Phiên bản Su-24MK được chế tạo để xuất khẩu và được cung cấp cho một số quốc gia ở Trung Đông, châu Phi và châu Á. Việc sản xuất máy bay bắt đầu vào những năm 1970, và quá trình giao hàng xuất khẩu tiếp tục trong những năm 1980.