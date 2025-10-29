Nội dung trên được Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội nêu ra tại phiên thảo luận về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chiều 29/10.

Đối với cải cách chính sách tiền lương, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin hiện nay Chính phủ đang xây dựng đề án tổng thể, sau đó sẽ báo cáo Trung ương trong quý 1 năm 2026.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương cơ sở cần có lộ trình, bước đi phù hợp và nằm trong tổng thể của cải cách nền hành chính Nhà nước, của tăng trưởng kinh tế, quy mô nền kinh tế cũng như khả năng để có thể chi trả về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức. Hiện tại, việc cải cách tiền lương chưa thể thực hiện ngay được do phải chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng từng bước thật căn cơ, phù hợp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là một cuộc cách mạng làm thay đổi căn bản, triệt để toàn diện triết lý tổ chức quyền lực tại địa phương. Thay đổi về thể chế quản trị địa phương, tư duy tổ chức bộ máy và nhân sự công vụ, phương thức điều hành cũng như vai trò, vị trí và mối quan hệ giữa các cấp chính quyền, mục tiêu phát triển.

Đây là vấn đề cấp bách trong xu thế chung của thế giới, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo và phục vụ Nhân dân. Từ trạng thái thụ động hành chính sang chủ động quản trị địa phương và đây là nền móng, gốc rễ quan trọng cho việc thực hiện quản trị quốc gia hiện đại.

Sự thay đổi này đòi hỏi phải tự làm cuộc cách mạng cho chính bản thân mình, về tư tưởng, tâm lý, tư duy, nhận thức lề lối, phương pháp làm việc, tinh thần và văn hóa công vụ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trả lời những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm liên quan vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc mới có 4 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp thì những khó khăn, vướng mắc ban đầu cũng là điều có thể chia sẻ, chúng ta cũng không thể nóng vội, cầu toàn nhưng cũng không thể đi chậm.

“Không chậm trễ, không để mất thời cơ nhưng cũng không thể cầu toàn được, chúng ta vừa làm vừa điều chỉnh, vừa hoàn thiện trên tất cả các phương diện để đáp ứng vận hành của chính quyền địa phương hai cấp tốt nhất” , Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, sau 4 tháng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta đã thực hiện thành công cuộc cách mạng để sắp xếp lại giang sơn và tổ chức lại mô hình nền hành chính Nhà nước.

" Tại diễn đàn Quốc hội hôm nay, chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực của hệ thống chính trị địa phương trong thời gian 4 tháng qua. Trong điều kiện mà chúng ta làm việc hết sức thần tốc, khẩn trương, vừa chạy vừa xếp hàng nhưng mà từ Trung ương cho đến địa phương đã đồng hành, đồng bộ và quyết liệt để chúng ta hoàn thiện khối lượng công việc rất lớn, đến nay vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, được Nhân dân ghi nhận” , Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, nhiều địa phương đã có những cách làm sáng tạo, linh hoạt để giải quyết những vấn đề phát sinh, tuy nhiên việc thay đổi hoàn toàn về tư duy, phương thức quản trị thì những vấn đề khó khăn, vướng mắc là tất yếu. Khi thay đổi trạng thái, phương thức làm việc thì cũng cần phải có thời gian.

Nói về một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết cần tập trung cao cho việc hoàn thiện hệ thống thể chế, những vấn đề căn cốt về tổ chức bộ máy, biên chế.

Với trách nhiệm phụ trách lĩnh vực, Chính phủ cũng sẽ có chỉ đạo để hoàn thiện được căn bản hệ thống thể chế. Dù đã rất nỗ lực để hoàn thiện nhưng nhiều nội dung phải chờ thực tiễn để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp.

Về nội dung đẩy mạnh chuyển đổi số , ứng dụng AI vào công vụ và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tinh thần làm việc rất quyết liệt.

Các địa phương cần phải tập trung ưu tiên đầu tư để đẩy mạnh chuyển đổi số và phong trào bình dân học vụ số cần phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt trong từng nhà, từng người dân.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội chiều 29/10.

Về việc xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thẩm quyền, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết nhiệm vụ của địa phương phải hết sức chủ động, nếu thụ động sẽ rất khó khăn cho việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Địa phương cần phải tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đổi mới phương thức quản trị và hướng mạnh kiến tạo phát triển và phục vụ Nhân dân.