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PTL Bẫy 2: 10TB dữ liệu không kịch bản, 4 năm theo đuổi đề tài, lột trần dã tâm của nhân viên tư vấn hợp đồng kỳ nghỉ

VTV Times
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Để có được các tập phim lột tả tận cùng sự thật, ê-kíp đã bền bỉ theo đuổi đề tài từ năm 2022 đến 2025 với gần 10TB hình ảnh thu thập được.

Quá trình thâm nhập và thu thập bằng chứng về sự vận hành của hệ thống mua bán sở hữu kỳ nghỉ được nhà báo Hồ Trí mô tả là "không nguy hiểm" nhưng lại cực kỳ "kỳ công" và mất sức.

Với khối lượng hình ảnh lên tới gần 10TB quay bằng nhiều thiết bị khác nhau, nhà báo Hồ Trí và nhà báo Hồng Anh đã thâm nhập, theo sát cùng nhân vật để có được những thước phim thực tế nhất. Phóng viên Hồ Trí cho biết, những thước phim này được quay trong nhiều giai đoạn khác nhau, và do nhiều người khác nhau thực hiện.

Việc thâm nhập hoàn toàn không được vạch sẵn kịch bản từ trước. Càng đi sâu khai phá, ê-kíp càng thu thập được lượng dữ liệu và những câu chuyện "khó có thể tưởng tượng". Đặc biệt, khi trực tiếp ghi nhận những hành vi tráo trở của các nhân viên tư vấn, chứng kiến cách họ dồn người già vào chân tường bằng lời nói, bản thân những người làm nghề cũng phải rùng mình.

Nhà báo Hồ Trí nhớ lại: "Có những hành vi mà khi ê-kíp ghi nhận được đôi khi cảm thấy run tay. Bởi không nghĩ lại có thể tráo trở như thế,... bằng lời nói, họ gài người già vào cái thế mà không thể thoát ra được".

Khi trực tiếp ghi nhận những hành vi tráo trở của các nhân viên tư vấn, chứng kiến người già bị dồn vào chân tường bằng lời nói, bản thân những người làm nghề cũng phải rùng mình.
Nhà báo Hồ Trí
PTL Bẫy 2 điều tra hợp đồng kỳ nghỉ: 10TB dữ liệu hé lộ sự thật gây sốc - Ảnh 1.
PTL Bẫy 2 điều tra hợp đồng kỳ nghỉ: 10TB dữ liệu hé lộ sự thật gây sốc - Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

"Bộ phim có hai tuyến nhân vật chính: khách hàng và nhân viên công ty. Điều đáng nói là cả hai đều bước vào câu chuyện với những mục tiêu và áp lực rất khác nhau. Khách hàng muốn gia tăng và bảo vệ quyền lợi của mình. Nhân viên thì muốn bảo vệ công việc, gia tăng doanh số... Khi đặt hai phía vào cùng một không gian thực tế, những xung đột tự nhiên bắt đầu xuất hiện" - nhà báo Hồng Anh chia sẻ - "Chúng tôi sử dụng rất nhiều tư liệu ghi hình thực tế với nhiều máy quay giấu kín. Nhờ vậy, các nhân vật có cơ hội bộc lộ hành vi, cảm xúc và cách ứng xử một cách tự nhiên nhất. Nhiều trường đoạn được giữ thời lượng khá dài thay vì cắt dựng dồn dập, bởi đôi khi bản chất của vấn đề không nằm ở một câu nói, mà nằm trong cả quá trình đối thoại, tranh luận và va chạm giữa các bên".

Bộ phim không nhằm mục đích kết tội, kịch liệt lên án hay bài xích, mà chỉ phản ánh sự thật khách quan. Trên bàn dựng, phóng viên Hồng Anh - người đảm nhận vai trò đạo diễn hậu kỳ - cùng ê-kíp tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối không bóp méo diễn biến, không cắt ghép sai lệch, không tô hồng hay bôi đen nhân vật.

"Báo chí không nên và không được phép trở thành người phán xét. Chúng tôi cũng không dùng các từ ngữ nặng nề hay ám chỉ, để nói về các nhân vật của mình. Tất cả để khán giả tự cảm nhận. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa thông tin trung thực, khách quan và quan trọng nhất, là chạm đến tận cùng của sự thật".

Loạt phim tài liệu điều tra VTV Đặc biệt Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ, phát sóng vào tháng 6 này trên kênh VTV1 theo lịch sau:

Tập 1: 20h45 thứ Bảy, ngày 06/06

Tập 2: 20h30 Chủ Nhật, ngày 07/06

Tập 3: 20h30 Chủ Nhật, ngày 14/06

Vụ "bẫy" kỳ nghỉ, TS tội phạm học nói thẳng: “Nạn nhân mất tiền vì không chịu nổi cảm giác mình đã sai"


Tags

điều tra hợp đồng kỳ nghỉ

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