Prymorske rực lửa, Nga phản công đánh bật quân Ukraine - Nhà báo hé lộ cuộc gặp kín đầu tiên và lời hứa của ông Putin

Trước đó, quân Ukraine gây sức ép mạnh và có lúc đe dọa đẩy lực lượng Nga lùi về Kamianske, thậm chí qua bên kia sông.

Prymorske rực lửa, Nga phản công ồ ạt đánh bật quân Ukraine

Những ngày đầu tháng 10, khu vực phía tây Zaporizhzhia tiếp tục là một trong những điểm nóng đáng chú ý nhất. Sau thời gian chịu sức ép từ các đợt tiến công của Ukraine, lực lượng Nga được cho là đã chuyển sang phản công trên một số hướng, trong đó Prymorske, Plavni và khu vực phía đông Stepnohirsk trở thành tâm điểm.

Theo nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyaryov, sau một loạt đợt tiến công quy mô lớn của phía Ukraine, các đơn vị thuộc Cụm quân Dnepr không chỉ giữ được trận địa mà còn bắt đầu giành lại những vị trí đã mất.

Tại Plavni, phía Nga tuyên bố đã kiểm soát lại khu vực phía bắc. Ở Prymorske, tình hình được mô tả là đặc biệt phức tạp khi các vị trí của hai bên đan xen ngay trong khu dân cư.

Degtyaryov cho biết lực lượng Nga đã tiến ít nhất tới khu vực trung tâm Prymorske, tạo nên trạng thái mà ông gọi là “bánh nhiều lớp”, tức các vị trí Nga và Ukraine nằm xen kẽ, khiến đường ranh kiểm soát thay đổi liên tục.

Dù chưa thể nói toàn bộ khu vực đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, ông cho rằng tình thế hiện nay đã khác đáng kể so với vài tháng trước, thời điểm quân Ukraine gây sức ép mạnh và có lúc đe dọa đẩy lực lượng Nga lùi về Kamianske, thậm chí qua bên kia sông.

Ở phía đông Stepnohirsk, các đơn vị Nga cũng được cho là đang khôi phục những vị trí từng mất. Theo nguồn tin Nga, một phần khu vực nhà máy điện mặt trời đã được giành lại, Pavlivka bị đặt dưới quyền kiểm soát của Nga, còn các nhóm xung kích đã tiến vào phía nam Novoyakovlivka và thiết lập vị trí tại đây.

Khu vực Prymorske ghi nhận nhiều diễn biến nóng (Ảnh minh họa: TST)

Diễn biến này cho thấy lực lượng Nga đang tìm cách chuyển từ phòng ngự sang phản công cục bộ sau khi chặn được các đợt đột kích của Ukraine. Tuy nhiên, giao tranh vẫn diễn ra trên địa hình trống trải, nơi UAV đóng vai trò đặc biệt lớn và khiến mọi hoạt động cơ động đều phải trả giá cao.

Xa hơn về phía Orikhiv, lực lượng Ukraine được cho là đã đưa thêm quân dự bị tới giữ tuyến phòng thủ, trong khi phía Nga gia tăng sức ép từ nhiều hướng.

Đáng chú ý, các đơn vị thuộc Cụm quân Vostok được các nguồn Nga nói là đã tiến vào Omelnyk, khu dân cư có ý nghĩa quan trọng đối với tuyến tiếp tế của Ukraine tại Orikhiv.

Nếu Nga kiểm soát được Omelnyk và duy trì hỏa lực trên tuyến đường nối Orikhiv với Zaporizhzhia, áp lực lên lực lượng Ukraine trong khu vực có thể tăng mạnh. Các nguồn Nga cho rằng đây là một trong những mắt xích có thể quyết định khả năng duy trì hậu cần của Ukraine.

Song song với hướng Orikhiv, Cụm quân Vostok còn được cho là tiếp tục tiến trên hướng Novomykolaivka.

Phía Nga tuyên bố Samoilivka đã được đưa vào kiểm soát sau khi lực lượng tại đây vượt qua hệ thống phòng thủ vòng quanh khu dân cư.

Từ đây, hướng tiến tiếp theo có thể là Holubkove, Novoukrainka hoặc tuyến đường dẫn về Tersyanka, qua đó mở đường tiếp cận Novomykolaivka từ phía nam.

Nhà báo hé lộ cuộc gặp kín đầu tiên và lời hứa của ông Putin

Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục căng thẳng, phóng viên chiến trường Alexander Kots nhắc lại một chi tiết đáng chú ý từ giai đoạn đầu SVO: một trong những cuộc gặp kín đầu tiên giữa các phóng viên mặt trận với Tổng thống Vladimir Putin.

Kots cho biết thời điểm đó, đặc biệt trong năm 2022, những người bám sát chiến trường đã chứng kiến hàng loạt vấn đề của quân đội Nga.

Theo cách Kots mô tả, thời điểm đó các vấn đề chất chồng, còn những điều cần chấn chỉnh thì nhiều không kể xiết.

Những phản ánh từ chiến hào tập trung vào các vấn đề rất cụ thể: UAV, trang bị, tiếp tế, luân phiên lực lượng, sơ tán thương binh và khả năng hỗ trợ các đơn vị trực tiếp chiến đấu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA

Theo Kots, các phóng viên chiến trường khi đó đóng vai trò như một kênh truyền đạt những gì binh sĩ đang nói ngoài tiền tuyến.

Họ mang các phản ánh này tới cuộc gặp với ông Putin, nêu những điểm quân đội còn thiếu và những thay đổi cần thiết nếu muốn cải thiện năng lực tác chiến.

Kots kể rằng Tổng thống Nga đã lắng nghe rất kỹ, vừa nghe vừa ghi chú bằng bút chì.

Sau đó, ông Putin nói một câu mà nhà báo này cho biết mình vẫn nhớ rõ:

“Tôi hứa với các anh, chúng ta sẽ có lực lượng Lục quân tốt nhất thế giới”.

Phóng viên này nhấn mạnh rằng những người lính ở tiền tuyến không phải lúc nào cũng quan tâm tới các khẩu hiệu chính trị.

Điều họ cần là biết khi nào UAV được đưa tới, khi nào có đạn dược và vật tư, khi nào đơn vị được luân phiên và thương binh có được sơ tán kịp thời hay không.

Theo Kots, nếu hỏi một người lính rằng anh ta chiến đấu vì ai, câu trả lời thường sẽ xoay quanh đồng đội đã hy sinh, gia đình, ngôi nhà và đất nước.

Vì vậy, ông cho rằng trách nhiệm của Tổng tư lệnh tối cao là phải “xứng đáng với những câu trả lời ấy” và không được phụ lòng những người đang chiến đấu.

Kots mô tả vị trí Tổng tư lệnh tối cao không đơn giản là một dòng ghi trong Hiến pháp, mà gắn với những quyết định ảnh hưởng trực tiếp tới sinh mạng của rất nhiều người.

Đằng sau mỗi quyết định là các nhóm bộ binh trong dải cây, các kíp chiến đấu trong hầm trú ẩn, những đơn vị xung kích tiến vào “vùng xám”, và cả những người có thể không trở về.

Nhìn từ diễn biến hiện nay, Kots cho rằng yêu cầu về một lực lượng lục quân mạnh hơn, cơ động hơn và thích nghi tốt hơn đã trở thành một phần trung tâm trong quá trình điều chỉnh quân đội Nga.

Các trận đánh tại Prymorske, Stepnohirsk hay Orikhiv, nơi UAV, hỏa lực và khả năng cơ động quyết định nhịp độ giao tranh, cũng cho thấy chiến trường hiện đại đã thay đổi rất xa so với giai đoạn đầu năm 2022.

Vì vậy, câu chuyện về lời hứa trong cuộc gặp kín không đứng tách biệt khỏi các diễn biến ngoài mặt trận. Nó được Kots đặt trong bối cảnh một cuộc chiến buộc quân đội Nga phải liên tục thay đổi, từ tổ chức lực lượng đến cách sử dụng công nghệ và duy trì hậu cần.

Trong khi Prymorske tiếp tục rực lửa và các lực lượng hai bên giằng co ở phía nam, câu chuyện mà Kots nhắc lại cho thấy một lát cắt khác của cuộc xung đột: những thay đổi ngoài chiến trường bắt đầu từ các vấn đề rất cụ thể được đưa ra ngay từ những cuộc gặp kín đầu tiên, khi Nga nhận ra rằng một cuộc chiến kéo dài sẽ đòi hỏi một quân đội khác với chính quân đội bước vào năm 2022.