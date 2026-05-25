Profile "siêu xịn sò" của tân Giám Đốc trường đại học Bách Khoa

Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, đặc biệt là khi cơ chế tự chủ ngày càng rõ nét, việc bổ nhiệm lãnh đạo tại các trường top đầu luôn thu hút sự chú ý lớn.

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định bổ nhiệm GS.TS, NGƯT Lê Anh Tuấn giữ chức Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.

Không chỉ là một quyết định nhân sự, đây còn được xem là bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của một trong những “đầu tàu” đào tạo kỹ thuật của cả nước.

GS. TS. NGƯT Lê Anh Tuấn - Tân Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: hust)

GS.TS Lê Anh Tuấn sinh năm 1975, quê Hà Tĩnh, là cựu sinh viên khóa 37 ngành Cơ khí động lực của Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, ông được giữ lại làm giảng viên từ năm 1997, mở đầu cho hành trình gắn bó gần như trọn vẹn sự nghiệp học thuật và quản trị tại chính ngôi trường này.

Không dừng lại ở đó, giai đoạn 2002-2005, ông sang Đại học Kỹ thuật Graz (Áo) làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, một trong những bước ngoặt quan trọng trong quá trình hoàn thiện nền tảng học thuật.

Trở về nước, ông tiếp tục con đường nghiên cứu, giảng dạy, trở thành Phó Giáo sư năm 2009 và Giáo sư năm 2017.

Trong hệ thống quản trị của Đại học Bách khoa Hà Nội, ông đã kinh qua nhiều vị trí then chốt, từ Trưởng bộ môn, Giám đốc phòng thí nghiệm, Viện trưởng Viện Cơ khí động lực, cho đến Thư ký Hội đồng trường, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội đồng Đại học.

Hiện tại, ông đồng thời giữ vai trò Bí thư Đảng ủy nhà trường,vị trí cho thấy mức độ ảnh hưởng bao trùm cả về học thuật lẫn tổ chức.

Ở góc độ chuyên môn, GS.TS Lê Anh Tuấn là chuyên gia trong lĩnh vực cơ khí - động lực, ô tô, phương tiện tự hành và năng lượng tái tạo.

Trong suốt quá trình nghiên cứu, ông xây dựng một “hồ sơ học thuật” đáng chú ý. Ông là chủ biên và đồng tác giả của 7 cuốn sách chuyên ngành - một khối lượng công trình không nhỏ trong lĩnh vực kỹ thuật vốn đòi hỏi thời gian nghiên cứu dài và tính thực tiễn cao.

Bên cạnh đó, ông còn sở hữu 2 bằng sáng chế, cho thấy dấu ấn không chỉ dừng ở nghiên cứu hàn lâm mà còn tiến tới khả năng ứng dụng.

Về công bố khoa học, ông đã có hơn 150 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước, trải rộng trên nhiều hướng nghiên cứu thuộc lĩnh vực cơ khí - động lực và công nghệ năng lượng.

Đáng chú ý, chỉ số H-index của ông đạt 32 trên Google Scholar và 29 trên Scopus, những con số phản ánh mức độ trích dẫn và ảnh hưởng học thuật tương đối cao trong nhóm ngành kỹ thuật, vốn có tiêu chuẩn đánh giá rất khắt khe và cạnh tranh.

Không chỉ giới hạn trong môi trường học thuật, GS.TS Lê Anh Tuấn còn tham gia nhiều hoạt động ở tầm chính sách và hệ sinh thái khoa học - công nghệ quốc gia.

Ông là thành viên Tổ giúp việc Thủ tướng Chính phủ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, nhóm công tác có vai trò thúc đẩy các chương trình chuyển đổi số quy mô lớn.

Bên cạnh đó, ông còn là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, tham gia các hoạt động kết nối chính sách - xã hội; đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực, góp phần định hướng và đánh giá đội ngũ học thuật trong lĩnh vực kỹ thuật trọng điểm.

Ở phạm vi quốc tế, ông là thành viên mạng lưới xe điện toàn cầu (GEAN), tham gia kết nối nghiên cứu trong lĩnh vực phương tiện xanh, một trong những trụ cột công nghệ đang định hình tương lai ngành giao thông thế giới.

Việc GS.TS Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa thay đổi nhân sự lãnh đạo, mà còn được nhìn nhận như một bước chuyển trong chiến lược phát triển của nhà trường.

Trong bối cảnh cạnh tranh đại học ngày càng dựa trên năng lực nghiên cứu, công nghệ và hội nhập quốc tế, một nhà khoa học có nền tảng học thuật sâu, kinh nghiệm quản trị dày và mức độ ảnh hưởng rộng được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực phát triển mới cho giai đoạn tiếp theo.