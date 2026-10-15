Profile "siêu cấp" của cựu sinh viên SN 1980 phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập ĐH Bách khoa Hà Nội

Anh là người duy nhất được chọn đại diện các thế hệ cựu sinh viên phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nhắc đến Đại học Bách khoa Hà Nội là nhắc đến một trong những cái nôi đào tạo nhân lực khoa học, kỹ thuật hàng đầu Việt Nam. Sau 70 năm hình thành và phát triển, các thế hệ sinh viên của trường đã đi theo nhiều con đường khác nhau, từ nghiên cứu khoa học đến phát triển công nghệ trên thị trường quốc tế, góp phần tạo nên dấu ấn của người Bách khoa trong nhiều lĩnh vực.

Sáng 15/10, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, đánh dấu chặng đường bảy thập kỷ đào tạo và đóng góp cho đất nước. Trong số những hoạt động đáng chú ý tại buổi lễ, không thể không kể đến phần phát biểu của đại diện cựu sinh viên.

Được biết, gương mặt duy nhất đại diện cho các thế hệ Bách khoa phát biểu tại buổi lễ sáng 15/10 là Tiến sĩ Trần Việt Hùng, nhà sáng lập Got It - startup về trí tuệ nhân tạo và giáo dục tại Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ), người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận STEAM for Vietnam nhằm thúc đẩy giáo dục tư duy máy tính và STEAM cho trẻ em Việt Nam, cựu sinh viên Bách khoa khóa 42 Công nghệ thông tin.

Tiến sĩ Trần Việt Hùng đại diện cựu sinh viên phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Đại học Bách khoa sáng 15/10

Trong phần chia sẻ, Tiến sĩ Trần Việt Hùng nhắc đến hai cảm xúc khi trở về trường trong dịp đặc biệt, đó là tự hào về những đóng góp của các thế hệ người Bách khoa và biết ơn vì bản thân từng được đào tạo bài bản, rèn luyện tính nghiêm túc, kỷ luật, cũng như nhận được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè.

“Tôi là một sinh viên rất bình thường so với các bạn Bách khoa và tôi rất bất ngờ khi được chọn để đại diện cho các cựu sinh viên phát biểu hôm nay”, anh chia sẻ. Người sáng lập Got It còn hóm hỉnh cho rằng có lẽ các thầy cô vẫn nhớ mình vì ngày trước thi lại nhiều lần.

Sinh năm 1980 tại Giao Thủy, Nam Định (cũ), Trần Việt Hùng tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2002. Sau một thời gian làm việc trong lĩnh vực phần mềm tại Việt Nam, anh nhận học bổng của Chính phủ Mỹ để theo học tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học Iowa, tập trung vào trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu. Anh hoàn thành chương trình tiến sĩ năm 2008.

Tiến sĩ Trần Việt Hùng là nhà sáng lập Got It

Trong thời gian làm tiến sĩ tại Mỹ, anh thử phát triển một đồ án môn học thành sản phẩm công nghệ và đưa ra thị trường. Sản phẩm có khách hàng, tạo ra doanh thu, mở đường để anh đến Thung lũng Silicon xây dựng công ty khởi nghiệp về AI trong giáo dục. Got It sau đó phát triển các sản phẩm công nghệ phục vụ nhu cầu học tập và làm việc, đồng thời thu hút đầu tư từ các quỹ quốc tế với số vốn được anh đề cập lên tới 50 triệu USD.

Theo chia sẻ của Tiến sĩ Trần Việt Hùng, một trong những ứng dụng của công ty từng vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng ứng dụng giáo dục của App Store tại Mỹ. Đội ngũ phát triển có nhiều kỹ sư xuất thân từ Đại học Bách khoa Hà Nội và làm việc chủ yếu tại Việt Nam. Anh cho biết nền tảng AI của công ty hiện phục vụ hàng chục nghìn giáo sư, giảng viên tại các trường đại học và cao đẳng trên khắp nước Mỹ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh công nghệ, anh Trần Việt Hùng còn sáng lập STEAM for Vietnam, tổ chức phi lợi nhuận hướng tới phổ cập giáo dục STEAM và tư duy máy tính cho trẻ em Việt Nam. Thông qua các chương trình học tập, tổ chức này đặt mục tiêu giúp học sinh tiếp cận kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, qua đó mở rộng cơ hội phát triển năng lực trong thời đại số.

Tiến sĩ Trần Việt Hùng cũng là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Tổ chức AI for Vietnam. Cuối năm 2025, anh tham gia khởi động dự án ViGen, đây là sự hợp tác chiến lược giữa Meta, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) và AI for Vietnam, với mục tiêu nâng cao năng lực AI quốc gia.

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