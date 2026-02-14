Profile của đạo diễn phim điện ảnh “Nhà mình đi thôi”

Trần Đình Hiền tốt nghiệp loại Giỏi khoa Đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM và tu nghiệp chuyên sâu về nghề (chuyên ngành Director - Music in Film) tại Pháp. Cũng bởi vậy mà anh sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc cùng ngôn ngữ điện ảnh tinh tế.

Trong sự nghiệp của mình, Trần Đình Hiền từng giành giải Phim hay nhất tại 48HFP Việt Nam 2010 và vinh dự lọt Liên hoan phim Quốc tế Cannes 2011 - Top 10 phim tại Short Film Corner với tác phẩm “A Good Day to Die”.

Anh cũng có nhiều kinh nghiệm quốc tế khi có một số dự án trình chiếu tại LHP Miami (Mỹ) và World Culture Forum.

Trong gần 20 năm làm nghề, nam đạo diễn 8x từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng ở vai trò đạo diễn, giám đốc sản xuất tại các tập đoàn giải trí lớn ở Việt Nam.

Anh chính là người đứng sau thành công của hàng loạt series ăn khách trên VTV, VieOn, HTV như “Số Độc Đắc”, “Những Cô Nàng Rắc Rối”...

Anh cũng từng hợp tác thành công với Hồ Ngọc Hà, Thanh Bùi, Noo Phước Thịnh và Sơn Tùng M-TP... Những sản phẩm âm nhạc dưới bàn tay dàn dựng của anh liên tiếp nhận được sự yêu mến của công chúng, dẫn đầu các bảng xếp hạng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sau gần hai thập kỷ tích lũy từ kinh nghiệm đến vốn sống, anh đã chuẩn bị một cách kỹ lưỡng nhất cho tác phẩm điện ảnh đầu tay mang tên “Nhà mình đi thôi”. Đây không chỉ là một bộ phim, mà là lời khẳng định về tầm nhìn và sự thấu cảm sâu sắc của một người đạo diễn đang ở độ "chín" của sự nghiệp.

“Nhà mình đi thôi” mang đến một câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình hàn gắn những tổn thương tinh thần, nơi mỗi nhân vật tự đối mặt với quá khứ để tìm thấy sự kết nối và yêu thương trong gia đình. Bộ phim khắc họa những góc khuất trong mối quan hệ giữa các thế hệ, đồng thời gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự bao dung, thấu hiểu và giá trị của sự trở về.

Phim dự kiến ra rạp vào ngày mùng 10 Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Phim có sự tham gia của các diễn viên: NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hoàng Sơn, Uyển Ân...