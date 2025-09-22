Porsche thay đổi kế hoạch với mẫu SUV 7 chỗ đầu tiên

Porsche vừa bất ngờ thông báo điều chỉnh chiến lược sản phẩm, trong đó bao gồm mẫu SUV ba hàng ghế hoàn toàn mới, xếp trên Cayenne . Cụ thể, mẫu xe này sẽ ra mắt với tùy chọn động cơ đốt trong và hybrid cắm sạc (PHEV), thay vì là xe thuần điện với pin dung lượng lớn như kế hoạch ban đầu.

Trước đó, Porsche từng hé lộ kế hoạch về SUV điện ba hàng ghế với tên mã K1, sử dụng nền tảng SSSP của Tập đoàn Volkswagen và dự kiến ra mắt năm 2027. Hiện chưa rõ việc chuyển hướng sang động cơ xăng và hybrid có ảnh hưởng tới lịch ra mắt của xe hay không.

Porsche K1﻿ - nguyên mẫu SUV hạng sang 7 chỗ﻿ đầu tiên của hãng xe Đức.

Động thái mới này phản ánh thực tế rằng người dùng của Porsche chưa đón nhận xe điện nhanh như dự báo. CEO Oliver Blume khẳng định sự thay đổi là cần thiết để phù hợp với bối cảnh thị trường mới và nhu cầu khách hàng đang đổi thay.

“Chúng tôi đang trải qua những biến động lớn trong ngành ô tô. Đó là lý do Porsche phải tái định hướng toàn diện” , CEO Blume cho biết.

Theo kế hoạch mới, Porsche sẽ duy trì các mẫu xe dùng động cơ xăng truyền thống song song cùng các biến thể hybrid.

Bên cạnh đó, một số mẫu xe điện thế hệ tiếp theo cũng sẽ bị trì hoãn. Điều này bao gồm cả nền tảng xe điện chuyên dụng mới được lên lịch ra mắt vào năm 2030, nay sẽ được Porsche thiết kế lại cùng các thương hiệu khác của Tập đoàn Volkswagen.

Như vậy, Panamera, Cayenne và nhiều mẫu xe động cơ đốt trong khác sẽ tiếp tục tồn tại ít nhất đến những năm 2030, đồng thời Porsche cũng sẽ phát triển thế hệ kế nhiệm cho các dòng xe chủ lực. Trong khi đó, dải sản phẩm điện hóa vẫn được duy trì với 718 chạy điện sắp ra mắt, bên cạnh Taycan, Macan EV và Cayenne EV.

Theo Automotive News , việc Porsche thay đổi chiến lược điện hóa có thể khiến Tập đoàn Volkswagen thiệt hại khoản tiền lên tới 5,1 tỷ Euro (tương đương 5,9 tỷ USD). Đây cũng là một trong nhiều minh chứng cho thấy ngành ô tô toàn cầu đang xoay chuyển mạnh mẽ để thích ứng với bối cảnh thị trường đi xuống, đặc biệt là mảng xe điện cũng như áp lực thuế quan gia tăng.