Porsche Macan thêm bản GTS thể thao: Giá quy đổi hơn 2,7 tỷ đồng, động cơ điện mạnh 563 mã lực, chạy Hà Nội - Đà Nẵng không cần sạc

Porsche đã giới thiệu Macan GTS điện mới. Từ ngoại hình, Macan GTS mới có phần đầu xe được kế thừa từ mẫu Turbo, điểm thêm các chi tiết màu đen ở cản dưới và quanh lỗ hút gió bên hông.

Đèn chiếu sáng LED Matrix, la-zăng 21 inch màu xám Anthracite cùng tùy chọn la-zăng thiết kế RS Spyder 22 inch. Bảng màu sơn của Porsche bao gồm 15 màu tiêu chuẩn và tùy chọn như trắng Chalk, đỏ Carmine Red và xanh Lugano Blue, cùng thêm 60 màu sắc khác từ Porsche Exclusive Manufaktur.

Porsche Macan GTS thuần điện ra mắt. Ảnh: Porsche

Nội thất của Macan GTS được bọc trong chất liệu Race-Tex và da đen. Các chủ nhân có thể tùy chọn màu chỉ khâu bên trong nội thất phù hợp với màu sơn bên ngoài. Logo GTS hiện diện trên vô-lăng, ghế ngồi thể thao có thể điều chỉnh 18 hướng và trên màn hình điện tử.

Về hiệu suất, Macan GTS điện nằm giữa các phiên bản 4S và Turbo với cấu hình hai động cơ cho công suất tiêu chuẩn 509 mã lực và có thể tăng lên đến 563 mã lực trong chế độ Overboost. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,6 giây, tốc độ giới hạn 250km/h.

Nội thất Porsche Macan GTS thuần điện. Ảnh: Porsche

Không chỉ có vậy, Macan GTS còn được trang bị hệ thống treo khí nén với cấu hình độc quyền, bao gồm các bộ phận giảm xóc và thanh chống lật được điều chỉnh riêng biệt, cùng với tư thế thấp hơn. Ngoài ra, xe cũng giới thiệu hai hồ sơ âm thanh độc quyền liên kết với các chế độ lái Sport và Sport Plus.

Xe được trang bị bộ pin dung lượng 100kWh, có thể sạc từ 10-80% chỉ trong 21 phút với trạm sạc nhanh. Bộ pin này có tầm hoạt động tối đa lên tới 745km/sạc.

Macan GTS điện đã mở cửa nhận đơn đặt hàng, với những chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào đầu năm sau. Giá khởi điểm là 103.000 USD tương đương hơn 2,7 tỷ đồng.

Một số hình ảnh Porsche Macan GTS thuần điện: