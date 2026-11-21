Porsche Cayenne EV trở thành mẫu SUV thuần điện mạnh mẽ nhất thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại với phiên bản Turbo khi đạt gần 1.200 mã lực.

Ngày 21/11, Porsche chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện lớn nhất của họ là Porsche Cayenne EV tại thị trường Việt Nam. Xe mở bán với hai biến thể là dáng SUV thông thường và SUV Coupe. Có ba phiên bản gồm bản Cayenne tiêu chuẩn, Cayenne S và bản cao nhất Cayenne Turbo. Mức giá khởi điểm từ 4,72 tỷ - 6,41 tỷ đồng

Phiên bản Biến thể SUV Biến thể Coupe Mức chênh Porsche Cayenne 4,72 tỷ đồng 4,82 tỷ đồng 100 triệu Porsche Cayenne S 4,93 tỷ đồng 5,04 tỷ đồng 110 triệu Porsche Cayenne Turbo 6,32 tỷ đồng 6,41 tỷ đồng 90 triệu

Hai biến thể Porsche Cayenne thuần điện tại Việt Nam.

Khả năng vận hành Porsche Cayenne EV

Cả ba phiên bản đều dẫn động 4 bánh. Bản tiêu chuẩn dùng hai động cơ điện, công suất 442 mã lực, mô-men xoắn 835 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây, tốc độ tối đa 230 km/h. Bản S mạnh hơn với 666 mã lực, tăng tốc trong 3,8 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.

Mạnh nhất là Cayenne Turbo, công suất lên tới 1.140 mã lực nhờ chế độ Launch Control, mô-men xoắn 1.500 Nm, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây, tốc độ tối đa 260 km/h. Với thông số này, Cayenne Turbo điện mạnh hơn nhiều mẫu siêu xe thuần tăng tốc. Cả bản S và Turbo còn có chế độ Push-to-Pass, tăng thêm 90 mã lực (S) hoặc 130 mã lực (Turbo) trong 10 giây.

Theo thông tin công bố tại sự kiện ra mắt, cả ba phiên bản Cayenne thuần điện dùng chung một loại pin cao áp dạng mô-đun, tổng dung lượng 100 kWh, gồm 6 mô-đun với 32 cell mỗi mô-đun, tổng cộng 192 cell. Quãng đường di chuyển theo chuẩn WLTP đạt tới 653 km với thân xe SUV tiêu chuẩn và 669 km với bản SUV Coupe.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất lên tới 400 kW, sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 16 phút, tuy nhiên đây là con số trong điều kiện lý tưởng.

Khung gầm và trang bị tiêu chuẩn

Treo khí nén chủ động PASM là trang bị tiêu chuẩn trên cả ba phiên bản. Bản S và Turbo có thêm hệ thống điều phối lực kéo vector (Porsche Torque Vectoring Plus). Xe có thêm các tùy chọn như lái trục sau góc đánh lái tối đa 5 độ (riêng trên bản Turbo), hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động toàn thời gian Porsche Active Ride và gói off-road.





Bộ phanh trên Cayenne thuần điện cũng là một điểm đáng chú ý, khi Porsche cho biết được áp dụng từ công nghệ xe đua Formula E của hãng. Trong điều kiện lái hàng ngày, khoảng 98% số lần phanh chỉ cần dùng tái tạo năng lượng điện, phanh đĩa cơ khí gần như không phải can thiệp. Công suất thu hồi có thể đạt đỉnh tới 600 kW, cao hơn cả công suất sạc nhanh DC tối đa 400 kW của chính chiếc xe, nhưng đây là mức công suất tức thời trong khoảnh khắc phanh gấp, không phải mức sạc liên tục hay một hình thức sạc pin thay thế cho sạc nhanh. Nói cách khác, cứ mỗi lần phanh, động cơ điện của xe hoạt động như máy phát, chuyển động năng dư thành điện năng để nạp ngược lại pin, và với Cayenne thuần điện, tốc độ nạp ngược này trong một số pha phanh gấp có thể vượt cả tốc độ sạc nhanh nhất mà xe hỗ trợ tại trạm sạc.

Về kích thước, xe dài x rộng x cao lần lượt 4.985 x 1.980 x 1.674 mm, chiều dài cơ sở 3.023 mm, dài hơn bản động cơ đốt trong gần 13 cm. Hệ số cản gió đạt 0,25 Cd.

Về kích thước, xe dài x rộng x cao lần lượt 4.985 x 1.980 x 1.674 mm, chiều dài cơ sở 3.023 mm, dài hơn bản động cơ đốt trong gần 13 cm. Hệ số cản gió đạt 0,25 Cd.

Nội thất 2 màn hình cong

Khoang lái dùng cụm đồng hồ kỹ thuật số 14,25 inch cùng dải màn hình trung tâm 12,25 inch OLED Flow Display đều thuộc dạng cong, có thêm tùy chọn màn hình 14,9 inch riêng cho hành khách phía trước. Xe có màn HUD thực tế tăng cường (AR), theo công bố cho hình ảnh tương đương một màn hình 87 inch ở khoảng cách 10 m.

Xe có cửa sổ trời toàn cảnh, sưởi bề mặt, khoang hành lý dung tích 781-1.588 lít cùng ngăn chứa phía trước 90 lít. Cả ba bản đều có gói Sport Chrono, hỗ trợ giữ và chuyển làn, ghế trước chỉnh điện 14 hướng, hệ thống âm thanh BOSE. Riêng bản Turbo có thêm màn HUD AR, âm thanh Burmester, đèn Matrix HD và ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng.

Một số hình ảnh chi tiết của Porsche Cayenne EV tại Việt Nam: