Porsche Cayenne S E-Hybrid đầu tiên Việt Nam đi kèm option gần 800 triệu đồng, biển số đắt ngang Xforce, ‘dân chơi’ nhìn xe dễ biết chủ là ai

Bài đăng trên trang facebook chính thức của Porsche Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Trang thông tin chính thức của Porsche Việt Nam vừa đăng tải những hình ảnh của bộ đôi Cayenne S E-Hybrid đầu tiên về nước. Trong đó, một chiếc xe được bàn giao cho một vị khách đặc biệt mà quen thuộc với giới yêu xe trong nước.

Cụ thể, chiếc Cayenne S E-Hybrid màu be Cashmere Beige sở hữu bộ tem trang trí với điểm nhấn là logo số 19 bên cánh cửa, gợi ý rằng đây là xe thuộc sở hữu của anh Nguyễn Hoàng Anh. Đây là chủ nhân đầu tiên của chiếc 911 Dakar tại Việt Nam cũng như một chiếc Defender bản kỷ niệm 75 năm, vốn cũng được trang trí logo số 19.

Chiếc Cayenne S E-Hybrid có logo số 19 giống 2 chiếc 911 Dakar và Defender. Ảnh: NVCC

Nói về chiếc Cayenne S E-Hybrid, anh Hoàng Anh chia sẻ: "Tôi được Porsche mời sang Đức trải nghiệm nhiều mẫu xe của hãng, trong đó có Cayenne S E-Hybrid. Từ đó, tôi cảm thấy rất thích mẫu xe này nên đã đặt mua một chiếc. Xe sử dụng động cơ plug-in hybrid nên khi đi làm hàng ngày có thể sử dụng như một chiếc xe thuần điện".

Anh Hoàng Anh trải nghiệm mẫu Cayenne S E-Hybrid tại Đức. Ảnh: NVCC

Về ngoại thất, anh Hoàng Anh cho biết xe được trang trí theo tông màu giống với chiếc Defender, mà anh gọi vui là "Team 66789". Lý do là bởi cả 2 xe đều mang biển số sảnh tiến 66789. Tra cứu trên trang đấu giá trực tuyến vpa.com.vn, biển số 51M-667.89 gắn trên chiếc Cayenne của anh Hoàng Anh có mức giá thành công là 550 triệu đồng.

2 chiếc xe đều mang biển số 667.89. Ảnh: NVCC

Tại Việt Nam, Porsche vốn nổi tiếng với việc cá nhân hóa bằng các tính năng tùy chọn cho xe. Là một người yêu thích cảm giác lái xe, anh Hoàng Anh cho biết mình tập trung vào các tính năng giúp cải thiện khả năng lái xe thay vì các tính năng mang tính giải trí, màu sơn, nội thất.

Cụ thể, một số tính năng có thể kể đến như: Hệ thống treo Porsche Dynamic Chassic Control giá hơn 241 triệu đồng, Hỗ trợ quan sát ban đêm hơn 168 triệu đồng, Hệ thống đánh lái bánh sau giá hơn 125 triệu đồng, Hệ thống kiểm soát lực kéo nâng cao giá gần 110 triệu đồng, Hiển thị thông tin lên kính lái giá gần 95 triệu đồng, Hỗ trợ chuyển làn giá hơn 60 triệu đồng. Như vậy, chỉ tính riêng các trang bị này đã có giá gần 800 triệu đồng.

Nội thất chiếc Cayenne S E-Hybrid của anh Hoàng Anh. Ảnh: NVCC

Tại Việt Nam, Cayenne S E-Hybird có giá khởi điểm từ 6,33 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ PHEV, gồm máy xăng V6 3.0L mạnh 348 mã lực, 500Nm và động cơ điện mạnh 176 mã lực, 460Nm. Sự kết hợp này mang đến tổng công suất lên tới 511 mã lực và mô-men xoắn 750Nm. Nhờ đó, xe tăng tốc 0-100km/h trong 4,7 giây, tốc độ tối đa 263km/h. Theo Porsche, nếu chỉ sử dụng cơ điện, xe có thể đi được 70-86km chỉ bằng điện.