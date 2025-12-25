Porsche Boxster thuần điện xuất hiện trên đường thử: Vị trí đặt cổng sạc cực lạ, viên pin bố trí sau lưng ghế ngồi

Tháng 12/2025 đánh dấu tròn 4 năm kể từ lần đầu tiên giới mộ điệu bắt gặp những chiếc Porsche 718 phiên bản thuần điện (mã nội bộ 983) chạy thử. Và đến nay, mẫu xe này lại một lần nữa bị bắt gặp đang chạy thử trên tuyết tại Arjeplog (Thụy Điển) chuẩn bị cho màn ra mắt dự kiến vào năm 2026.

Chiếc Boxster chạy thử nghiệm lần này xuất hiện với màu sơn đen tuyền và gần như trút bỏ phần lớn lớp ngụy trang rườm rà. Quan trọng hơn, cản trước và sau của xe dường như đã giống với xe thương mại.

Ở phần đầu xe, các hốc gió với cánh tản nhiệt chủ động được lấy cảm hứng từ đàn anh 911 Carrera GTS và 911 Turbo S. Cảm biến radar phục vụ cho hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng được đặt ngay vị trí trung tâm cản trước. Cụm đèn pha dù vẫn bị che chắn nhẹ nhưng không khó để nhận ra thiết kế 4 điểm LED đặc trưng của Porsche.

Di chuyển ra phía sau, cổng sạc điện được đặt ở vị trí khá lạ khi nằm giữa biển số và dải đèn hậu LED chạy ngang đuôi xe. Gầm xe được làm phẳng lì để tối ưu hóa khí động học. Bộ mâm 5 chấu kép màu đen để lộ hệ thống phanh bên trong.

Porsche 718 thuần điện được phát triển dựa trên một biến thể riêng của nền tảng Premium Platform Electric (PPE) đang dùng cho Macan EV và Audi Q6 e-tron. Tuy nhiên, để giữ trọng tâm thấp và cảm giác lái thể thao, pin của xe sẽ được bố trí theo cấu trúc "e-core" (xếp chồng phía sau ghế ngồi) thay vì rải phẳng dưới sàn như các mẫu SUV điện thông thường. Xe dự kiến sử dụng kiến trúc điện 800V cho khả năng sạc siêu nhanh.

Cổng sạc được đặt ở vị trí khá lạ lẫm, chính giữa của phần đuôi xe.

Về sức mạnh, phiên bản tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ sử dụng một mô-tơ điện đặt sau (RWD), trong khi các bản hiệu suất cao sẽ được trang bị mô-tơ đôi (AWD). Tuy nhiên, khó có thể mong chờ một cấu hình 3 mô-tơ như Tesla Model S Plaid vì trọng lượng pin vẫn là "kẻ thù" lớn nhất của dòng xe thể thao cỡ nhỏ này, dù việc tăng tốc sẽ tốt hơn đáng kể.

Một thông tin thú vị được trang Autoevolution tiết lộ là Porsche dường như đã "quay xe" vào phút chót. Dù ban đầu dòng Porsche mã 983 này được định hướng là thuần điện 100%, nhưng trong cuộc họp nhà đầu tư mới nhất, hãng đã ngầm xác nhận sẽ có cả tùy chọn động cơ đốt trong.

Tuy nhiên, đây là bài toán khó cho đội ngũ kỹ sư bởi nền tảng PPE Sport vốn không được thiết kế để chứa động cơ, hộp số và bình xăng. Có thể họ sẽ phải phát triển một cấu trúc sàn xe mới để lắp vừa các thành phần cơ khí này vào khung gầm điện. Và tất nhiên, phiên bản xăng của 983 chắc chắn sẽ có giá đắt hơn bản điện.

Về nội thất, người dùng có thể mong đợi một màn hình giải trí dành riêng cho ghế phụ và lẫy chuyển số trên vô-lăng có tác dụng điều chỉnh mức độ phanh tái sinh (hoặc kích hoạt chế độ boost như trên Taycan Turbo GT).