Porsche 944 thứ hai của ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuống phố: Có chi tiết hiếm thấy, diện mạo lạ khác hẳn nguyên bản

Một chiếc Porsche 944 đời cổ hiếm hoi vừa xuất hiện trên đường phố TP.HCM. Nước sơn trắng của xe vẫn còn rất mới và chi tiết đáng chú ý nhất chính là người cầm lái, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, một trong những nhà sưu tập xe lớn nhất Việt Nam và châu Á với khoảng 700 chiếc trong garage.

Chiếc Porsche 944 lộ diện với diện mạo lạ. Ảnh: Liêm Nguyễn

Đây là chiếc Porsche 944 thứ hai của ông và cũng là chiếc dễ gây tranh cãi nhất. Khác với chiếc nguyên bản trước đó, chiếc 944 này được tùy biến khá nhiều. Trước đó, chiếc 944 từng mang màu vàng rồi màu đen trước khi được làm mới hoàn toàn với nước sơn trắng và dòng chữ “UN” quen thuộc trong bộ sưu tập của Qua Vũ.

Cụm đèn pha mắt ếch đặc trưng của Porsche 944 đã được thay bằng đèn tròn cố định. Sự thay đổi này khiến phần đầu xe khác hoàn toàn so với thiết kế nguyên bản. Phần đuôi cũng được làm lại theo phong cách riêng, tạo vẻ độc đáo và khác biệt. Lý do của hướng tùy biến táo bạo này được cho là vì ông Vũ đã sở hữu một chiếc nguyên bản trước đó nên chiếc thứ hai trở thành nơi để thể hiện dấu ấn cá nhân.

Cụm đèn pha là điểm nhấn của chiếc Porsche 944. Ảnh: Liêm Nguyễn

Khoang lái của chiếc Porsche 944 được bọc lại da màu đen trong khi nhiều chi tiết khác vẫn giữ đúng đời xe. Kính chắn gió phía trước giờ là một bộ phận lắp chìm. Bên trong xe được lắp thêm khay đựng cốc cà phê, điều thường thấy trên những mẫu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái. Chiếc 944 sử dụng hộp số tự động.

Bánh xe kiểu "cookie cutter" được sử dụng trong những chiếc 944 đầu tiên đã được nâng cấp thành bánh xe kiểu "quay số điện thoại" mới (bánh xe Fuchs vẫn là một tùy chọn).

Da bên trong xe đã được bọc lại. Ảnh: Liêm Nguyễn

Porsche 944 là mẫu xe thể thao có cả phiên bản coupe và mui trần, được sản xuất tại Đức trong giai đoạn từ 1982 đến 1991. Ở Việt Nam, chỉ có vài chiếc xuất hiện. Hai chiếc của ông của Đặng Lê Nguyên Vũ có phần cản sau gây chú ý khi thêm tấm cao su nhô ra, chứng tỏ được nhập từ thị trường Bắc Mỹ.

Ngoại thất xe được sơn lại toàn bộ. Ảnh: Liêm Nguyễn

Hiện chưa rõ cấu hình động cơ chiếc Porsche 944 này. Để tham khảo, mẫu xe này trước đây được bán ra với 4 tuỳ chọn động cơ 2.5L, 2.7L, 3.0L cùng kiểu hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 3 cấp.

Ngoài khả năng vận hành, Porsche 944 còn được đánh giá cao về tính thực dụng nhờ khoang hành lý kéo dài và hàng ghế sau có thể tận dụng để chứa đồ, một điều khá hiếm ở những mẫu xe thể thao cổ điển cùng thời.

Chiếc Porsche 944 đầu tiên của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ảnh: Liêm Nguyễn

944 là mảnh ghép vô cùng thú vị trong đội hình xe Porsche của Đặng Lê Nguyên Vũ khi trước đó vị chủ tịch này sở hữu hàng chục chiếc 911 đủ các đời. Bên cạnh đó, bộ sưu tập Porsche của ông Vũ còn có rất nhiều xe Cayenne hay Panamera và đặc biệt phải kể tới siêu phẩm 918 Spyder.