Theo kênh Telegram Ukraine “Resident”, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã báo cáo với Tổng thống đã mãn nhiệm Zelensky rằng, lực lượng Ukraine ở Myrnohrad đã bị bao vây hoàn toàn, đồng thời kiểm soát 90% diện tích thành phố Pokrovsk.

Bài báo lưu ý rằng, vị tướng này đã yêu cầu Tổng thống ban hành lệnh tổng động viên ngay lập tức để ngăn chặn mặt trận sụp đổ.

Trang tin Ukraine nhấn mạnh, trong vài ngày qua, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đã nỗ lực phá vòng vây của quân Nga tại khu vực Pokrovsk-Myrnohrad, nhưng tất cả các cuộc phản công của Ukraine đều bị đẩy lùi mà không gây ra thiệt hại đáng kể nào cho đối phương.

Hiện tại, theo một số báo cáo, có khoảng từ ba đến chín nghìn binh sĩ Ukraine đang bị bao vây bên trong cái gọi là “chảo lửa Pokrovsk”, trong khi đó, tất cả các tuyến đường thoát hiểm đều nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực chặt chẽ của quân đội Nga.

Đã từ lâu, các đơn vị Ukraine phòng thủ trong cụm cứ điểm Pokrovsk-Myrnohrad bị mắc kẹt trong khu vực này, không có lối thoát an toàn.

Lệnh rút lui lẽ ra đã được ban hành vào ngày 20 tháng 10, nhưng Bộ Tư lệnh Tối cao đã từ chối, các đơn vị bị mắc kẹt đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề và đang mất tinh thần và mất tổ chức.

Một số quan chức và chuyên gia quân sự Kiev đã tuyên bố đây là một thảm họa thực sự đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, tình hình đã hoàn toàn hỗn loạn trong ba ngày qua, sau khi quân Nga gia tăng áp lực tấn công.

Hiện nay, Ukraine đã điều chuyển một số lữ đoàn từ Sumy và Kharkiv xuống tăng viện cho mặt trận này, nhưng dường như nỗ lực của chính quyền Kiev là ngăn chặn quân Nga tiến lên phía bắc, đánh tập hậu Sloviansk và Kramatorsk hơn là giải vây cho Pokrovsk-Myrnohrad.

Thêm vào đó, việc rút lực lượng từ các hướng khác cũng tạo ra những lỗ hổng chết người trong tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở vùng Donbass, điều có thể sẽ khiến họ phải trả giá bằng những vùng lãnh thổ lớn hơn ở Kharkiv, Sumy hoặc Chernihiv…, trong thời gian tới.