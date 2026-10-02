POCO có điện thoại mới: Pin 7.500mAh, màn hình lớn 6,9 inch, giá chỉ hơn 6 triệu

Máy có màn hình 6,9 inch 120Hz, sạc nhanh 45W và lên kệ từ 1/10 cùng ưu đãi mở bán.

Thương hiệu POCO vừa giới thiệu mẫu smartphone mới mang tên POCO C95 Pro tại Việt Nam, mẫu smartphone phổ thông với pin 7.500mAh, sạc nhanh 45W và màn hình 6,9 inch tần số quét 120Hz. Bản 6 GB + 128 GB có giá niêm yết 6.490.000 đồng.

Viên pin 7.500mAh là điểm nhấn của máy. Theo POCO, thời lượng sử dụng đạt hơn 2 ngày và phát nhạc liên tục được tới 91 giờ. Hãng không nói rõ điều kiện đo của các con số này, nên mức dùng thực tế sẽ phụ thuộc vào thói quen từng người.

Máy hỗ trợ sạc nhanh 45W, chỉ 35 phút sạc là đủ pin cho một ngày dùng. Ngoài ra, POCO C95 Pro có sạc ngược có dây 22,5W, cho phép chia sẻ pin sang thiết bị khác khi cần. Về độ bền, hãng công bố pin vẫn giữ 80% dung lượng ban đầu sau 1.000 chu kỳ sạc.

Màn hình 6,9 inch có tần số quét 120Hz và thiết kế đục lỗ để tận dụng diện tích hiển thị, phù hợp với việc xem video, lướt mạng xã hội hay chơi game. Màn hình có bộ 3 chứng nhận bảo vệ mắt của TÜV Rheinland, hỗ trợ người dùng khi nhìn máy lâu.

Máy có 3 màu Xanh dương, Xanh lá và Đen. Bản Xanh lá có bề mặt hoàn thiện bằng vật liệu PU, các góc máy bo cong bán kính lớn và mặt lưng có chi tiết trang trí bằng kim loại. POCO C95 Pro đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, mặt trước dùng kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i.

Về cấu hình, máy dùng vi xử lý MediaTek G91 Ultra dựa trên tiến trình 12nm, đây là một con chip thuộc phân khúc tầm trung, cho hiệu năng ở mức cơ bản. Camera sau gồm 2 ống kính, trong đó cảm biến chính 50 MP có hỗ trợ AI, còn camera trước 8 MP dùng để selfie và gọi video.

POCO C95 Pro bản 6 GB + 128 GB lên kệ từ 1/10/2026 tại website Mi.com và các hệ thống bán lẻ Hoàng Hà, FPT Viettel Store. Trong đợt mở bán, ưu đãi lên đến 600.000 đồng, giá còn 5.890.000 đồng. Người mua được bảo hành chính hãng đến 18 tháng và có thể trả góp lãi suất 0%.

Bạn đọc có thể tham khảo một số dòng sản phẩm của POCO giá giảm mạnh trong đợt sale 5-10/10 sắp tới đây, ví dụ như POCO C81 Pro giá chỉ hơn 3 triệu có pin 6.000mAh, POCO X8 Pro bán cực chạy phân khúc tầm trung - mẫu smartphone cho game thủ với pin 6.500mAh sạc 100W giá ngày sale chỉ khoảng 8 triệu đồng hoặc mẫu máy tính bảng POCO Pad M1 màn hình 12 inch, pin 12.000mAh giá sale chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng. Ngoài ra, Xiaomi cũng có một số dòng máy mới ra như REDMI Note 17 series giá từ hơn 5 triệu đồng - mẫu smartphone quốc dân của người Việt hay Xiaomi 17T series với camera Leica cao cấp.