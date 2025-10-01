Pin xe điện hỏng thành 'tài sản sạch' được săn đón tại Úc

Từ đầu năm 2024, các nhà đấu giá liên tục ghi nhận số lượng lớn xe điện bị hỏng, chủ yếu là Tesla – thương hiệu tiên phong trên thị trường Úc. Gần đây, nhiều mẫu xe khác như BYD hay MG cũng xuất hiện, cho thấy sự đa dạng hóa trong nguồn cung. Phần lớn xe có tuổi đời 2–3 năm, từ những chiếc mất hoàn toàn giá trị đến xe vẫn có thể sửa chữa.

Một pin lithium chỉ còn 70% dung lượng sẽ làm giảm đáng kể quãng đường di chuyển và sức hấp dẫn của xe điện, nhưng vẫn đủ năng lượng cho các mục đích sử dụng nhẹ hơn. (Nguồn: The Guardian)

Sức hút đến từ chính công suất vượt trội của pin EV: mạnh gấp 5 lần pin lưu trữ năng lượng gia đình. Theo chuyên gia Andrew Chadwick (Second Life Battery Sales), pin xe điện dù đã cũ vẫn còn giá trị lớn. “Yêu cầu cho hệ thống năng lượng mặt trời thấp hơn nhiều so với xe điện. Chỉ cần điều chỉnh một chút, pin hoàn toàn phù hợp”, ông nhận định.

Một bộ pin chỉ còn 70% dung lượng có thể khiến xe mất giá trị sử dụng, nhưng vẫn dư sức đáp ứng nhu cầu điện dân dụng. Thậm chí, nhiều pin cũ kết hợp có thể cung cấp điện cho cả một sự kiện âm nhạc.

Điển hình, một lễ hội tại Sunshine Coast (Queensland) hồi tháng 9 đã vận hành hoàn toàn bằng pin tái chế từ xe điện. “ Chúng tôi cung cấp điện cho toàn bộ sự kiện – loa, xe bán đồ ăn, mọi thứ – và vẫn còn dư ”, ông John Myler, đồng sáng lập MyNu Energy, chia sẻ. “Khách hàng đánh giá cao vì pin sạch, không ồn, không mùi khó chịu như máy phát dầu.”

Dữ liệu từ Pickles cho thấy, doanh số đấu giá xe điện hỏng đã tăng 200% trong năm tài chính qua, với mức giá vượt xa xe xăng dầu cùng loại. Theo đó, trong khi phần lớn pin hiện được nghiền nát để tái chế vật liệu, nhiều chuyên gia cho rằng tái sử dụng nguyên khối có thể kéo dài vòng đời pin thêm 20 năm.

Theo Hội đồng EV Úc, hiện 1/10 xe mới bán ra tại thị trường này là xe điện, với Tesla Model Y, Model 3 và BYD Seal, Atto nằm trong nhóm phổ biến nhất năm 2024. Giới chuyên môn dự báo doanh số EV sẽ tiếp tục tăng khi giá giảm và hạ tầng sạc mở rộng.



