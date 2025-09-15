Tuy nhiên, vấn đề không phải lúc nào cũng nằm ở viên pin. Thủ phạm thực sự có thể là những cài đặt mặc định đang âm thầm "ngốn" năng lượng. Chỉ với vài điều chỉnh đơn giản sau đây, bạn có thể kéo dài đáng kể thời gian sử dụng, giúp chiếc iPhone của mình dễ dàng trụ vững cả ngày dài.

Tối ưu những gì bạn thấy - Màn hình và tương tác

Màn hình là thành phần tiêu tốn nhiều năng lượng nhất trên điện thoại. Việc kiểm soát các tính năng liên quan đến hiển thị và cảm ứng sẽ mang lại hiệu quả tức thì.

1. Tắt tính năng Màn hình luôn bật (Always-On Display)

Tính năng này tuy tiện lợi nhưng lại khiến màn hình hoạt động liên tục, gây hao pin đáng kể. Tắt nó đi là cách đơn giản nhất để tiết kiệm năng lượng cho các dòng máy từ iPhone 14 Pro trở lên.

Cách làm: Vào Cài đặt > Màn hình & Độ sáng > Màn hình luôn bật và tắt nó đi.

2. Giới hạn tần số quét 120Hz

Màn hình ProMotion 120Hz mang lại trải nghiệm cuộn lướt siêu mượt, nhưng cũng là một trong những nguyên nhân chính gây tốn pin. Nếu không quá cần thiết, việc giới hạn màn hình ở 60Hz sẽ giúp bạn tiết kiệm được một lượng pin đáng kể.

Cách làm: Vào Cài đặt > Trợ năng > Chuyển động và bật "Giới hạn tốc độ khung hình".

3. Tắt phản hồi xúc giác của bàn phím

Mỗi lần gõ phím, một mô-tơ nhỏ sẽ rung lên để tạo cảm giác phản hồi. Tắt tính năng này sẽ loại bỏ hàng nghìn lần rung nhỏ mỗi ngày, giúp tiết kiệm pin một cách hiệu quả.

Cách làm: Vào Cài đặt > Âm thanh & Cảm ứng > Phản hồi bàn phím và tắt "Cảm ứng".

4. Xóa bớt các tiện ích (Widget) không cần thiết

Các tiện ích trên màn hình khóa và màn hình chính liên tục cập nhật dữ liệu (thời tiết, lịch...), khiến điện thoại phải hoạt động ngầm. Hãy dọn dẹp và chỉ giữ lại những tiện ích thực sự quan trọng.

Cách làm: Nhấn giữ vào Màn hình khóa hoặc Màn hình chính, chọn "Tùy chỉnh" và xóa các tiện ích không cần thiết.

Vô hiệu hóa những "kẻ thù" giấu mặt - Tính năng chạy ngầm

Đây là những tính năng âm thầm hoạt động và tiêu thụ pin mà bạn có thể không hề hay biết.

5. Tắt tính năng Làm mới ứng dụng trong nền

Đây là một trong những cài đặt quan trọng nhất. Nó cho phép các ứng dụng tự động cập nhật nội dung ngay cả khi bạn không mở chúng, gây hao pin và tốn dữ liệu di động.

Cách làm: Vào Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền và chọn "Tắt".

6. Hạn chế Hoạt động trực tiếp (Live Activities)

Tính năng này hiển thị thông tin thời gian thực trên màn hình khóa (ví dụ: tiến trình của một chuyến xe Grab), khiến màn hình và ứng dụng phải cập nhật liên tục.

Cách làm: Vào Cài đặt > Face ID & Mật mã và tắt "Hoạt động trực tiếp" ở mục "Cho phép truy cập khi bị khóa".

7. Tắt "Hey Siri"

Nếu bạn không thường xuyên dùng Siri, việc tắt tính năng "luôn luôn lắng nghe" này sẽ giúp điện thoại được nghỉ ngơi và tiết kiệm pin.

Cách làm: Vào Cài đặt > Siri & Tìm kiếm > Lắng nghe và chọn "Tắt".

8. Giảm bớt các thông báo không quan trọng

Mỗi thông báo đều làm màn hình sáng lên và có thể phát ra âm thanh. Hãy "thanh lọc" và chỉ cho phép các ứng dụng thực sự quan trọng (tin nhắn, cuộc gọi...) được gửi thông báo.

Cách làm: Vào Cài đặt > Thông báo, chọn từng ứng dụng không cần thiết và tắt "Cho phép thông báo".

9. Tắt tính năng chia sẻ AirDrop

Tính năng này liên tục quét các thiết bị xung quanh để sẵn sàng kết nối, gây hao pin không cần thiết, đặc biệt là ở những nơi đông người.

Cách làm: Vào Cài đặt > Cài đặt chung > AirDrop và tắt "Đưa thiết bị lại gần nhau".

10. Ngắt các kết nối khi không sử dụng

Đây là một thói quen cơ bản nhưng cực kỳ hiệu quả. Khi không cần thiết, hãy chủ động tắt Wi-Fi, Dữ liệu di động (4G/5G) và Bluetooth từ Trung tâm điều khiển để ngăn chúng hoạt động ngầm và tìm kiếm kết nối.